自由限時批》習大大政權莫非氣數將盡？

杭東

近來國際媒體多視「武漢肺炎」攸關習近平政權的存亡，甚且預測未來習政權會否如前蘇聯崩解的歷史重演，顯有氣數將盡的不祥徵兆。

簡言之，舉凡中國歷代王朝衰落前，泰半有重大天災人禍或內憂外患，加以倒行逆施、殘暴不仁、天怒人怨，肇致淪亡，例不勝舉，像滿清末期即是。

如今習近平集大權於一身，不確立接班人，國際學界猶比喻為「習皇帝」。美國戰略與國際研究中心的中國問題專家裘德・布蘭契特（Jude Blanchette）就認為，正因習近平權力越大，越來越獨裁，將埋下日後的隱患。像1964年前蘇聯共黨第一書記赫魯雪夫的「被退休」例子，便因強調個人崇拜、權力集中而專制獨裁，導致後來的倒臺。

中國領導人習近平在武漢肺炎事件中被認為錯估情勢。（本報合成）

布蘭契特說：「在忠貞的表面下，反對的陣勢已經醞釀。當赫魯雪夫監管的一些受民眾歡迎的政策威脅著他的同僚菁英時，這已經決定了他最後的命運。這對現在（習近平的問題）當是直接的類比。」果不其然，目前中共內部不滿習近平的情緒已經在聚集中，黨內鬥爭山雨欲來，可說一語中的！

再者，中國國內的經濟嚴重下滑，美中關係惡化，貿易戰和科技戰，已將中國打回到改革開放中期的經貿狀態，而香港爭民主的運動仍在持續，台灣的民進黨政府地位，反因習近平的強硬路線，和美國的聯盟强化，得到穩固；又如新疆的「再教育營」被西方稱為「納粹集中營」等等，使得中共正遭遇建政七十年來前所未有的挑戰和危機，甚至中國官媒也驚呼中國四周已然「烽煙四起」。現復有「武漢肺炎」肆虐，怨聲載道，習大大政權正接受國內外嚴酷的檢驗，稍有不慎，勢將步前蘇聯赫魯雪夫倒台的後塵！

近日CNN就形容大規模的「武漢封城記」，只有中共做得到，並認為習近平政權也懸於一線之間。

然則，如此重大，前所罕見，只要接觸便能傳染的「武漢肺炎」，竟在習的不作為下，旋即在春節前後爆發，且禍及全中國，猶殃及全球許多地區國家，更因期間隱匿疫情，防救延宕，害人不淺！

諸此，巳將中共政權的顢頇、官僚、專橫、腐敗等的醜陋形象曝露無遺，遭到國際社會和世人的譴責！

中國國家衛健委近日公布的《武漢肺炎第四版診療方案》以及《2019新型冠狀病毒疫情進展和風險評估》也證實，新型冠狀病毒除了飛沫傳染之外，也會透過接觸傳播。而世界衛生組織WHO日前還緊急更正， 提高疫情為「高度」風險，致各國延誤判斷擴大疫情，且讓公衞醫學著名於世的台灣，未能參與研討（按：美國國會通過的《台北法案》，將促使美國務院協助台灣加入WHA），令人遺憾！

武漢市醫護人員把感染新型冠狀病毒的病患送到金銀潭醫院治療。（法新社）

復次，湖北省卻能在一夜之間，將確診病例增加到1291例、24死。目前全中國確診病例4530例、死亡106例等數字，自使外界持存疑態度。

是以，各國記者在發生疫情多日後，才能在武漢現場報導，亦多一致認為，本次「2019新型冠狀病毒」疫情，跟2003年的SARS一樣，都是由於「對事實的隱瞞」而產生。

此亦印證了早前香港大學病毒學專家管軼的判斷。他在接受《財新網》採訪時曾表示，「武漢肺炎感染規模至少是2003年SARS的『10倍起跳』；目前『傳播源已經全面鋪開了』，疫情在武漢已經無法控制」。來自武漢網民們的網路貼文也佐證了管教授的說法。

近日中國就有網友指，如果不是習近平本周對疫情作出姍姍來遲的批示，恐怕武漢當局披露的「感染病例數字」，將永遠會停留在兩位數，而事隔兩天，這一官方數字竟能飆升到「886例，死亡26例」，造成外界現在無論中國官方公布什麼數據，民眾已不再相信。

民眾寧可在網路上搜索來自疫區五花八門的訊息，然後根據自己的認知和經驗作出判斷。就是想要知道真相。而他們也深知，真相從來不會從官方那裡獲得，因為掩蓋真相，維穩政權，才是共產黨執政的最高理念。

所以在中共政治第一、維穩第一的「正確指導」原則下，武漢封城解決問題了嗎？據來自武漢協和醫院護士長處的訊息披露：武漢醫院全部爆滿，不接受新的病例。內科醫生全部中招，骨科醫生當內科醫生用。目前無藥可醫，只能靠自身免疫力；人挺不過來，就會肺衰竭死亡。從全中國來看，情況遠遠糟於報導；北京發燒門診爆滿。上海估計在一星期內失控。武漢每天拒診上千人；當局強行壓制隱瞞消息。

正如最近中國一名網友形容，在湖北全省多城市封城，全球歷史上罕見的疫情蔓延、生死交關，形勢嚴峻又混亂下，湖北省和中央仍如期舉辦了盛大的團拜年會，歌舞昇平，「與民同樂」。把喪事當喜事辦，七十年來並未曾改變，許多人習已為常。

武漢肺炎持續蔓延。圖為武漢紅十字會醫院。（法新社）

另一名媒體人安替則諷評，「這次疫情中，有些地方官員的表現，已經不像是人類任命的官員，卻很像是『病毒任命的官員』；約談透露疫情的醫生、關押提醒公眾有疫情的網民、頂風辦萬人宴，處處以本區病毒傳播效果最大化為最高使命。」他指出，「目前的武漢及周邊八個城市封城狀况是，疫情在城內社區爆發，新發病患無法收治，自生自滅。若有發燒病患向周邊城市擴散，尋求救治；這些城市將會被引爆。之前離開的250萬人會引起下一輪的爆發。現在每一個人都處在危險中，沒有一個地方是安全的」。諸此惡劣現象持續，自易失去民心。

當此危難關頭，中國的記者們，仍發揮道德勇氣，積極追查真相時，有許多敢言的報導還是遭扣壓；很多平台，仍在「清剿」抗疫訊息。醫護人員亦深陷其中，有冤無路訴。

在中國一人獨裁的體制下，抗疫手段的舉棋不定、猶豫不前，無乃自然；但「武漢肺炎」災禍過巨，往日「把白事當紅事辦」的手法，將心比心，實亦已無效；在一連串掩飾隱瞞之後，迎來信譽破產，如此謊言治國，亦被尋常百姓看穿，更是中共政權潜在的重大危機！

在1月27日農曆正月初三，受習近平總書記委託，中共中央政治局常委、國務院總理、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組組長李克強姍姍來遲，到了武漢，卻並未予人有「強心針」之感，反使中國網友並不看好，還有網評諷問，「習大大在哪兒呢？」在在不言而喻。

主要在習近平這些年掌大權後，幾乎兼任了所有重要小組的組長，而這個有關抗擊武漢肺炎的小組長，卻落在了李克強肩上，自然引發各方關注，像法國國際廣播電台（RFI）對此分析，李克強領了「軍令狀」，是「只能贏不能輸」，否則「提頭來見」。

由於習近平的權力高度集中，地方上所有重大事情都得層層上報；但若習近平沒有說話，下面無法動作，直到本月19日習近平說了一聲「要認真對待武漢肺炎」之後，全中國各單位才立刻動起來，確診病例、死亡病例驟然攀升。報導指出，習近平強調「一定要打贏疫情防控阻擊戰」，還要求官員們「堅守崗位，靠前指揮」、「守土有責、守土盡責」，直言相關單位若有閃失，習核心會「找他們一一算帳」的！

古時帝王昏君還會作態認錯檢討，「下詔罪己」。但習大大卻是變本加厲，緊抓權力。（歐新社）

換言之，身為掌握了所有權力的中國最高領導人，儘管耽誤了防救疫情的良機，致使疫情嚴重泛濫，仍然可以高高在上，不須承負任何責任。這比古時帝王昏君之惡性還重大，因為那些帝王還會認錯檢討，「下詔罪己」。但習大大卻是變本加厲，緊抓權力。

若李克强幹得不好，那就是「替罪羔羊」；若幹得好，還不能搶習大大的鋒頭，得歸功於「習皇帝」的英明領導！這種完全不脫封建帝王統御術數的套路，自易腐化，難獲民心，其政權自也危在旦夕，難逃歷史審判，值得吾人拭目以待。

曾有史學者評曹操一生，為了權力，是寧可負天下人。而亦無所不用其「借」；借天子以令諸侯；又借諸侯以攻諸侯；至於欲安軍心，則他人之頭亦可借；欲申軍令，則自己之髮亦可借。借之謀愈奇，借之術欲幻，是千古難見的奸雄。無怪有人視他為「奸絕」，誠是妙絶了。

而今日的「習大大」也有不少迴響中外的毀譽之評，但他能否和曹操相比？未來歷史自有公評。

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