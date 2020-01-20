自由開講》中國國民黨不會亡國亡黨

◎黑竹

這次總統選舉，中國國民黨未能勝選，原因很多，很多人歸因於民主進步黨操作亡國感奏效。事實上這次選舉國民黨不只操作亡國感，國民黨還操作亡黨感。

中國國民黨候選人說如果民進黨繼續執政，中華民國將會滅亡不復存在。中國國民黨也說若某一候選人敗選會有亡黨的危機。事實上這樣的操作確實激起泛藍支持者的亡國及亡黨感。然而同樣操作亡國感為何國民黨敗選而民進黨勝選。

同樣操作亡國感，國民黨敗選而民進黨勝選，其原因在於民進黨的亡國之國是指台灣，而中國國民黨的亡國顧名思義是指中國滅亡。即使是小孩，只要是稍微有常識的人都知道，民進黨統治的台灣不會也不可能消滅中國，根本不可能有中國國民黨所說的亡國的問題，也沒有人知道他們所說的亡國是亡那一國。

同樣操作亡國感，國民黨敗選而民進黨勝選，其原因在於民進黨的亡國之國是指台灣，而中國國民黨的亡國顧名思義是指中國滅亡。圖為國民黨15日召開中常會，國民黨青年軍高舉「清黨」、「老賊下臺」標語表達立場，並與黨部人員爆發推擠肢體衝突，場面混亂。（資料照）

至於亡黨感的訴求對那些對國民黨有情感的人是有作用的，亡黨的訴求對宋楚瑜及親民黨造成傷害，但增加國民黨總統及不分區立委之選票。因為中國國民黨所說的亡國如真的發生了，是發生那些事情及有投票權的人民會受到那些影響，沒有人知道，國民黨也說不清楚，因為如果國民黨選輸了，中國還是中國，台灣還是台灣，只是國民黨那些有權力的人，權力會慢慢削減而已。

但是民進黨的亡國感就不一樣，大家都很清楚民進黨講的亡國是指台灣失去獨立自主的地位，大家也相信如果民進黨選輸了，真的可能發生，而活生生的例子就在眼前，而且人民又相信國內有一部份人，為了自己的利益和我們的敵人眉來眼去。

人民相信如真的亡國，他們會失去現在所擁有的自由和民主。人民因怕失去現在所擁有的自由和民主，而不相信國民黨所說的「台灣安全人民有錢」。因為沒有民主和自由，人民隨時有被抓，被關的可能，不可能有安全，更不可能有錢。

現在國民黨在檢討敗選的原因，我認為能真正找出原因的機會不大，因為中國國民黨有他們自認的核心價值，他們無法說台灣是一個主權獨立的國家，因為中國國民黨是中國的國民黨。中國國民黨要浴火重生必須到中國設立黨部，在中國發展組織，那一天中國國民黨取得中國的統治權，將中國帶向自由民主，讓人民可選她們的總統或總理，中國國民黨就可輕易的統治台灣，不會有亡黨亡國的問題。

（醫師）

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