自由開講》藍營的大老們 別再與年輕世代脫節

◎張迪

這次總統及立委選舉，許多人將國民黨的慘敗歸咎於和台灣年輕世代的脫節！例如在該黨不分區立委安全名單中，最「年輕」的候選人都已經五十歲了。既然自己把二十、三十、四十世代的選票往外推，輸成這樣也就不足為奇了。

綜觀國民黨在幾項年輕人較關心的議題上都不斷失分！就像在同婚議題上，近年來國內外民調皆顯示越年輕的人，越能接納同志族群和婚姻平權。以美國為例，蓋洛普公司（Gallup, Inc.）去年最新的民調指出，在十八至二十九歲的年輕人中，有多達83％力挺同婚，在三十至四十九歲的青壯年中，也有68％支持，均高於全美的平均支持率63％。

該趨勢顯示對五十歲以下的選民來說，由於資訊流通、思想相對開放，同志議題或許不再是禁忌的爭議話題，而是基本的人權問題。只可惜國民黨自同婚立法至大選期間，均未能即時體察這股民意潮流，只會在肛交啦、絕子絕孫啦上面打轉，多名立委候選人甚至簽署反同團體的愛家政見承諾書，答應在當選後將廢止或修正同婚專法，如此不把憲法放在眼裡難怪會嚇跑不少選票。

至於國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政表示︰對同婚「尊重但不鼓勵」，這種話更是邏輯不通！你都不支持人家的基本人權了，這算哪門子的尊重呢？

至於國民黨總統候選人韓國瑜（中）、副總統候選人張善政（右）表示︰對同婚「尊重但不鼓勵」，這種話更是邏輯不通！你都不支持人家的基本人權了，這算哪門子的尊重呢？（路透）

而在大選之後，同志團體指出，在尋求連任的四十一位挺同立委之中，有三十二位順利當選，勝選率高達將近八成，主打反同的政黨僅獲得九萬多票（0.7％），最終全軍覆沒。到底誰才是票房毒藥，國民黨的大老們難道還看不清嗎？

本屆大選首投族就有一百一十八萬人，未來隨著年輕選民不斷地茁壯，勢必將更強化在同婚等議題上的立場。如果藍營繼續以歧視性的言論，來操作保守派對同性戀的反感或恐懼，只會加深不同世代間的鴻溝，反而將這些年輕選民進一步往綠營推。

而藍營的支持者也該試著了解，所謂「愛與包容」不只是口頭上說說而已，畢竟社會融合與多元文化都是這片土地上珍貴的價值。對少數族群權益的維護是不分藍綠的，期盼在大選激情過後，各黨能儘快調整腳步，一同攜手打造一個更平等、更和諧、更讓年輕人引以為傲的台灣。

（大學英文助理教授）



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