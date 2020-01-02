自由開講》張善政己身都不正，有臉正人嗎？

◎鄧鴻源

第15屆總統、副總統選舉公報上，國民黨副總統候選人張善政的「學歷」欄只有台大學士學位，美國取得的碩、博士學歷卻被印在「經歷」欄。

張善政發言人黃曼昕昨天下午回覆貴報詢問，張善政在美國取得的碩、博士畢業證書放太久，已經不見了；不料張善政昨天晚上接受訪問時表示博士畢業證書還掛在家裡面，但中選會指沒有經過外館認證，根本來不及認證，批評中選會一國兩制，且怒批「誰有那個時間？」

最近看到這些新聞，總有無限感慨！畢竟這是行之有年的規定，何況張善政自己也當過行政院長，難道會不知嗎？連這都不知道還怪東怪西！中選會才沒那閒工夫為了草包改規矩，真所謂「近韓則草」，甚至「草出於韓，更甚於韓」！畢竟關於蔡總統的博士學位是否假的，新聞鬧這麼久了，張善政人沒有時間去準備嗎？

畢竟這是行之有年的規定，何況張善政自己也當過行政院長，難道會不知嗎？（資料照）

張善政這個人以前看起來還算四平八穩，但大概是求官求到頭殻壞掉了，談吐修為就不說了，連樣子都讓人看了發噱，甚至比韓某還草包！何必呢？連蔡英文的博士學位都需經駐外使館認證，藍營都說他假博士，學位沒經駐外使館認證的張善政，居然說中選會一國兩制，張善政是否有雙重標準？還說是自己不及認證！

國民黨近年來一直攻擊蔡總統的博士學歷是否造假，如今大家卻發現，原來可能造假的是自己人，否則為何不敢拿學歷去駐外使館認證？張善政有時間競選，怎麼會沒有時間拿學歷去認證？如果自己沒有時間，難道不會請親友代辦嗎？蔡總統可以，為何張善政不行？如今還有人會懷疑小英的博士學位嗎？

總之，張善政與草包韓一樣，己身都不正，有臉正人嗎？其實國民黨不是很多這種貨色？

（教育人員）

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