自由開講》李來希比不上一個老農夫！

◎陳啟濃

公務人員協會榮譽理事長李來希，在FB用挖苦諷刺的語氣寫下「對不起台灣人」，因為他會投韓國瑜。其實李來希不必把自己看得那麼重要，因為他的一票，影響不了選情。

公務人員協會榮譽理事長李來希，在FB用挖苦諷刺的語氣寫下「對不起台灣人」，因為他會投韓國瑜。（資料照）

只是李來希的心情，代表了許多退休軍公教的心情，因為退休金被砍，「兇手」是民進黨總統蔡英文，在「一毛錢都不能少」的憤慨情緒下，只有少數退休軍公教，懂得國家大義的，才有可能票投蔡英文。

每次談到退休金，大家總是氣得牙癢癢的，把氣憤發洩到選舉，有太多個「李來希」，退休金比起許多勞工退休還要多很多，甚至比起老農津貼的每月7550元，多了好幾倍，都還要抗議這樣子無法生活。按「李來希」們的標準，工人老農難道要路邊乞討，或靠救濟度日？

我的一位72歲的叔叔，雖然兒子都成家立業，但他不依賴孩子過日子，自己耕種田地，栽種鳳梨茶葉。雖然每月只有約7200的津貼可以領，他還能靠勞力有收入，不必跟孩子要錢，甚至能發給孫子考試成績優秀的獎金。務農一輩子的叔叔有次跟我提到，他有位國小同學，是退休的小學老師，已經領了將近20年的退休金，領了超過1000萬。二十年來遊山玩水，現在退休金每月少了一、二萬，對政府非常痛恨。每次選舉國民黨的造勢活動，他一定會參加。

老農夫比起退休國小老師，同樣是年過古稀的老人家，一個靠自己在大太陽下辛勤流汗賺錢，只是不想靠年輕人，還可以有點錢來鼓勵孫子；一個坐領5、6萬退休金，還嫌不夠用，每天生活在仇恨中，只想用選票來教訓民進黨。李來希說對了，他對不起台灣人，正如許多領了數百萬上千萬的退休人員，台灣人養了你們幾十年，沒有對不起你們。到現在還想韓國瑜如果當選，退休金可以回復，他們卻不相信，這是韓國瑜最大的謊言。

（教育人員）

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