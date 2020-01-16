自由開講》國民黨敗選七項原因的不同版本

陳啟濃

韓國瑜於開票之夜宣布敗選。（資料照）

國民黨檢討敗選提出七項原因，都只是無關痛癢、聊備一格，還是沒有針對實際問題深切反省。筆者就這次的觀察，也提出七項原因，幫國民黨把個脈。

一、雖然不喜歡民進黨，卻更厭惡國民黨

2018年國民黨勝選，卻沒有努力經營地方，地方政府老是跟中央以意識形態與意氣之爭抬槓，居然還有地方議會質詢蘇院長的立院表現，這類荒腔走板的演出。雖然民進黨執政沒有很精彩，但人民卻更討厭國民黨死不改的惡行惡狀。

二、死抱中共大腿，冥頑不化

國民黨對於民進黨的批評，竟然多於對中共的批判，面對中共對台灣的打壓，卻將責任推給自己的政府。這樣向外巴結委曲求全，對內卻張牙舞爪的醜態，讓人民極度反感。

三、結合親共媒體，失去話語權與可信度

國民黨許多重要人物，運用親共媒體進行文宣戰，卻不知人民早已對這些紅色媒體無法信任，越親近只讓人民越反感。

四、被韓國瑜綁架，失去人民信任

正如日本媒體所言，韓國瑜剛擔任市長就立刻投入總統選舉，這樣的情況，連對政治向來不熱衷的日本人，都無法接受，更何況選戰激烈，面對中國威脅的台灣政治環境，人民對政黨與政治人物的誠信與責任，要求當然更高。

五、國民黨重要人物各懷鬼胎，各自有自己的利益盤算

國民黨的頭頭們，形象清新的無法出來選總統，輔選有功的被打入冷宮，有人只想觀望看好戲，各自有各自的打算，這樣的黨如何勝選？

六、黨中央決策與基層民意脫節，大失人心

除了紅通通的不分區立委名單讓人民厭惡之外，基本上國民黨還是屬於老人政治，專制極權的作風。對於民生問題，仍然存在黨國時代統治的理念，把服務當成恩賜，高高在上。

七、親共、媚共，讓年輕人深惡痛絕

年輕世代都是原生台灣認同族群，對於國民黨在國家論述上的意見，非常不認同。「太陽花」與「反紅媒」的浪潮，正代表年輕人對中共的示威與抗議，以及對國民黨的失望與不信任。

（教育人員）

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