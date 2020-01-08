自由開講》致客語教師的一封信：拒投歧視母語的韓國瑜

南方客

昔日國民黨政府「獨尊華語、打壓本土語言」的偏差語言政策，曾經致使客語幾乎斷氣的歷史悲劇，凡我客家子弟應該沒有忘記！

1988年「還我母語」運動後，客語仍然未得到當時政府的公平待遇，甚至連客家廣播電台都不許設立，電信警察更三番五次將客家鄉親辛苦募款集資所成立的「寶島客家廣播電台」抄台！直到1994年之後，才勉強在李登輝總統的特准下成立發聲。

2000年政黨輪替，本土政權執政，將本土語言納入「本國語文」教學，且將本土語言列入全國語文競賽項目之後，客語才有機會減緩流失速度，「有望」慢慢復甦（但尚未成真），這是眾所周知的事實，也是我「客語家族」成員所親身參與書寫的一段有血有淚、可歌可泣的歷史，相信大家都點滴在心頭。

如今，國民黨的總統候選人韓國瑜竟然認為「學校不應教授母語」，主張「母語要回家去學」，甚至連他太太都膽敢「干政」，公然宣稱「學校教母語，浪費國家資源」！

他們蔑視客語斷層兩三代、年輕家長喪失母語、無法傳承母語的現實困境，竟要把經過二十多年搶救，好不容易才恢復呼吸心跳的母語，再度推落懸崖，置之於死地，把大家辛苦努力的成果狠心摧毀於一旦！

國民黨總統候選人韓國瑜曾表示「學校不應教授母語」、「母語要回家去學」，而其妻子李佳芬亦宣稱「學校教母語，浪費國家資源」。（資料照）

請問，站在第一線、肩負傳承母語重任的大家，能接受這樣顢頇、獨裁的政客嗎？請問，大家忍心「目金金」看到祖公話在我們這一代死去，讓我們成為末代客家人嗎？

沒有客家語，就沒有客家人！凡贊同、投票給國民黨、及其總統立委候選人，就是致使客語客家滅絕的幫凶，就將成為客家歷史的罪人！

凡是有客家心的鄉親，凡是曾經為搶救母語而努力的鄉親，凡是愛護家園，不願台灣變成新疆、西藏或香港第二的鄉親們，請一起來唾棄那「欺騙我們一甲子」的國民黨，以及其總統及各個立委候選人！

國民黨不倒，台灣不會好！

請大家認清一個事實，唯有那「昔日反共，壓榨台灣、今日舔共，禍害台灣」的國民黨徹底倒了，台灣才能有真正的民主自由！客家人才不會步上平埔族的後塵，遭到亡族滅語的厄運！

客語教師們！莫分人看衰！捍衛母語生存權，請發揮義民爺捍衛家園的義勇精神，勇敢站出來，向打壓我母語超過半世紀的國民黨陣營發出怒吼吧！

（退休教師）

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