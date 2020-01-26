神楽坂週記》台灣電玩「秘笈」簡史：黑盒子攻略錄影帶（下）

神楽坂雯麗

（續上篇）

既然確定了取得的影帶還能夠播放，那麼筆者最先想到的，當然就是加以轉檔數位化保存的課題。大約十多年前筆者最初取得的兩、三片播音人黑盒子攻略錄影帶，都是VHS大帶格式。在2008年前後，當時市面上還有許多中古甚至全新的VHS放影機流通著（主要是供當時尚未廣泛數位化的閉路電視監視系統之用），要找到機器加以轉檔並不困難。

然而幾年後，我在台北西門町萬年大樓四樓一家即將歇業改裝的電玩小賣店（如今已經成了拼圖賣場）中，竟意外找到二、三十片全新的播音人黑盒子攻略錄影帶；讓事情變得更加複雜的是――這其中有三分之二，都是當年早早被VHS打敗的Beta格式，俗稱「小帶」的版本。為了達到視聽眾最大化的目的，當年許多錄影帶節目製作商都同時發行兩種格式的影帶，「播音人」也不例外。

既然確定了取得的影帶還能夠播放，那麼筆者最先想到的，當然就是加以轉檔數位化保存的課題。（作者提供）

並非影音發燒玩家的筆者，在理所當然地上網拍搜尋了Beta錄放影機的報價之後，不禁為之愕然：還能運作的Beta錄放影機，其市場價格遠遠超過過去主流的VHS格式機種。這也難怪，畢竟「小帶」本身就是一個早已被打敗的規格，在市面上消失的時間點遠早於「大帶」VHS，物以稀為貴――這在任何嗜好領域都是令人無奈的通則。

在這種情況下，筆者只好回頭往跳蚤市場去尋找可能可以運作的Beta機器（至於將AV訊號輸入到電腦用的轉接卡，倒不是什麼大問題，只有有錢就買得到）。哪裡想得到，這一找居然就是五、六年；一部從跳蚤市場找到的任天堂紅白機，只要沒有泡在水裡，也沒有物理性的損壞，基本上只要把電子接點清理乾淨之後，就能順暢地回復現役；然而，內部充滿齒輪、皮帶、可動機構的錄放影機，就不是這麼一回事了。即使插上插頭能夠過電，也很可能有其他機械部位年久失修，而我也沒有以肉眼加以鑑別的能力。

各地的跳蚤市場對老電玩迷來說，是充滿驚喜可能性的寶庫。（作者提供）

不過，等待總是有值得的一刻。某一次「挖寶」行動中，筆者終於在福和橋下的跳蚤市場，以低價購得一部確實可運作的SONY Beta錄影機。當然，接下來所要做的事，就是趁這些字面意義上的「黑盒子」還能正常解讀的時候，將其轉檔並上傳到YouTube。

即使以現在標準看，主持人X先生的口條依然十分流暢清晰，除了開頭描述故事情節的部份顯然是事先撰稿之外，影片進行中的對白，應該都是以如今我們非常熟悉的「遊戲實況」模式即興演出的。

而觀賞多年後「出土」的播音人黑盒子錄影帶時，最有趣的部份，可能不是遊戲的攻略過程，而是看主持者如何用他自己的武俠奇幻語彙，例如「魔障」、「鬼怪」或「內力」……等等武俠術語，為當時大多不懂日文的年幼觀眾重新構築遊戲中的各種元素，並以當時的兒童能夠理解的語言表達之。

目前，一部能夠運作的小帶錄影機，其價值遠超過廣為普及的ＶＨＳ大帶機器。（作者提供）

歷經艱辛，成功將這些影帶內容數位化，當然令筆者非常欣喜；可惜的是，還能再取得新的黑盒子攻略錄影帶的機率微乎其微――雖然筆者知道還有很多節目並沒有被找到。按照在轉檔過程中某一集所聽到的主持人說法，至少有「四十餘集」節目已經製播，而我手上所有影帶扣除重複者，還不及此半數。但無論如何，筆者至少成功地將它們的一部分，完整保存了下來，只要網路存在，它們應該就不致於磨滅。

無論是華泰攻略本，或是播音人黑盒子攻略錄影帶，都已經成了歷史陳跡；對在這個島上生活的大部分人來說，它們或許無關緊要，但對於我們一代玩著紅白機成長，如今已近中年仍然自命為玩家的這一群人而言，它們將永遠是我們心目中最珍惜的一部分。

（系列完）

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