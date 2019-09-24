神楽坂週記》長達26年的夢境重現，《薩爾達傳說 織夢島》

最早於1993年在掌上型主機GB上發行的《薩爾達傳說 織夢島》，實際上是「薩爾達傳說」系列的第四款作品，在現實中的發售順序，以及遊戲中的劇情，都延續在超任上的系列里程碑作品《薩爾達傳說 眾神三原力》之後。

神楽坂雯麗

劇透警告：如果你還沒有破關《薩爾達傳說 織夢島》，或是計畫在未來獨自享受這款遊戲的完整劇情，請把本頁連結收藏起來，然後離開網路去做夢⋯不，去打電動。

在筆者著手寫下這篇評論時，筆者已經憑著「早年」在GB原始版本的《薩爾達傳說 夢見島》遊玩過程中留下的身體記憶，在大致上沒有特別查閱或觀看攻略的情況下，以週末的兩天假日破關了Nintendo Switch上的最新移植重製版《薩爾達傳說 織夢島》。過去在GB及GBC版本上的所有攻略技巧及流程，基本上都可以完整無誤地重新沿用在這款全新製作的重製版本上，這說明了任天堂移植自家作品的忠實與認真程度。

在原始版本上市的26年後，《薩爾達傳說 織夢島》全新重製版，令老玩家們欣喜之餘，也喚醒了某些久遠的內心創傷。（網路）

不過在中文譯名上，筆者就免不了有點意見。遊戲副標題的原文「夢を見る島」，過去二十多年中在台灣一貫譯為「夢見島」，儘管只是留下了原文標題中的漢字，卻也很精準地傳達了整個遊戲發生在一場夢境中的主題（後述）。相較之下，「織夢島」這個新版本譯名中的「織」，就顯得有點突兀了；更別說遊戲主線劇情中，主角林克根本就身為喚醒一場龐大夢境的使者。遊戲通關之日，就是夢境清醒之時。但是，既然這個新譯名木已成舟，或許中文版本代理者有他們不得不的考量吧。

最早於1993年在掌上型主機GB上發行的《薩爾達傳說 織夢島》，實際上是「薩爾達傳說」系列的第四款作品，在現實中的發售順序，以及遊戲中的劇情，都延續在超任上的系列里程碑作品《薩爾達傳說 眾神三原力》之後。

《眾神三原力》被視為2D薩爾達的頂點之作，而接續在其後的《織夢島》，在當初因硬體因素，影音表現有所退化，加上系列傳統重要關鍵角色如薩爾達公主（「薩爾達傳說裡那個穿綠衣服的主角從來不叫薩爾達！」）、魔王卡農等都沒有在本作中登場，使得原本玩家群體抱持一定的觀望態度；但任天堂成功地以傑出的遊戲性及頗具顛覆性的劇情，讓《織夢島》克服了這種種不利，成了《時之笛》等3D薩爾達登場之前，最為玩家肯定的薩爾達系列作品之一。

原本純2D的畫面，在全新主機的加持之下，有著立體箱庭般的童趣質感。（網路）

在掌上型主機上推出的《織夢島》被歸類在系列的外傳中，因此各種或淺或深地埋藏在遊戲中的後設（Meta）元素，例如有些搞笑的吐槽小台詞、「像小學生一樣把姓名寫在劍跟盾牌上的勇者」、長得像瑪利歐的村民、甚至直接從其他任天堂遊戲「借用」來的客串敵人角色或NPC，在「反正是某人的夢境」這個大前提設定之下，完全得到了合理化，不必擔心玩家會因此出戲。

或許從NS上的《薩爾達傳說 荒野之息》才接觸本系列的玩家，會對《織夢島》單線呈現的劇情、必須按順序依次攻略的迷宮、狹窄的島嶼地圖，以及初始相當受限，但隨著入手關鍵道具而逐漸拓展的行動範圍...感到困惑或綁手綁腳，但這其實才是「薩爾達傳說」原始的模樣；從這方面來說，也可以看出《荒野之息》是多麼成功地打破了薩爾達系列所長年累積的原有框架。

本作的「世界地圖」，或許稱之為夢境地圖更加合適。看似複雜，但絕對算不上廣大。（網路）

撇開如神秘貝殼之類的收集要素不管的話，以GB遊戲為基底的《織夢島》劇情主線，其實非常簡短緊湊。過往以打敗魔王卡農、協助薩爾達公主守護海拉爾王國為職志的勇者林克，這次需要拯救的目標只有他自己一個人。

在一場海上風暴後貌似「漂流」到島上，很快發現自己其實深陷於一個愉快、舒適的夢境世界中的他，除非依照貓頭鷹囑託收集齊全八種樂器，喚醒正在做著這場漫長夢境的「風之魚」（かぜのさかな），否則將永遠無法從島上脫身；然而，這整個世界—整座島嶼、生活其上的村民、動物、魔物—也都是風之魚夢境的一部分。所謂「外界」的概念，在島上並不存在。風之魚的清醒，也象徵著整個島嶼世界的幻滅。

因此，《織夢島》中的怪物與魔物們，不再單純只是為了妨礙主角而登場。他們是有目的地在迷宮深處守護著樂器，為了自己（在夢境世界中）的生存，和「守護我們的島嶼」而拼命地阻止勇者林克的喚醒行動。原本應該要保護世界的勇者，如今純然為了自救而奔走，無奈地被打倒的魔物們在《織夢島》中反而成了「守護自身生存世界」的存在。

以1993年來說，這樣的劇情鋪陳，在當時已經多如牛毛的日式RPG類型遊戲中也是相當有顛覆性的。當玩家打敗了最後的惡夢陰影，風之魚為之清醒時，畫面甚至還特意帶到玩家此時應該已經非常熟悉的村莊、完全沒有意識到下一秒自己就將幻滅的村民、島上的原野、動植物...，而且明白地顯示這座島徹底地「消失」了。玩家會很清楚地意識到，自己真的親手消滅了這個原本無憂無慮，但卻是以「某人」的長眠不醒為存在前提的小世界。

主線劇情中不斷引導與指引勇者林克的神秘貓頭鷹。其真實身分是...。（網路）

許多老玩家們（只要看得懂劇情的話）幼時也都因此留下了某種罪惡感或陰影。

附帶一提，在遊戲存檔畫面中，每個存檔左下方都有一個小小的墓碑圖示。這是用來紀錄玩家Game Over之後接關挑戰的次數。筆者破關之後，才想起得要一次都沒死掉，完美過關，才能看到《織夢島》的「真結局」（Ture Ending）。話是這麼說，結局也不會有變化，只是畫面呈現更加灑狗血一點而已—就筆者所知，真的有人看到哭出來就是了。

假如讀者對自己的操作技巧與淚腺抗壓性有所自信，不妨一試。

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