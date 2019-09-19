神楽坂週記》普澤公司的故事（二）：紅白機時代來臨

隨著任天堂紅白機橫掃市場，這台備受歡迎的次世代主機，當然也吸引了普澤公司的注意。普澤的第一台FC相容機「創造者70」就這樣於1987年上市—以當時熱絡的台製紅白機相容機市場而言，算是相當後發的產品了。

神楽坂雯麗

續上篇

隨著任天堂紅白機甫登陸台灣便橫掃市場，這台在歐美日主要市場都備受歡迎、功能及軟體陣容都十分強大的次世代主機，當然也吸引了普澤公司的注意。普澤的第一台FC相容機「創造者70」就這樣於1987年上市—以當時正值活躍熱絡的台灣製FC相容機市場而言，算是相當後發的產品了。

普澤的各式Atari 2600合卡與上有版權標示的原創遊戲。（作者提供）

具有灰色長方形外殼的創造者70，加上明顯借鑒自SEGA Mark3系列主機的手把構型，外觀上頗具有高級感，儼然是一台縮小了的SEGA Master System，也與當時大多數的台製FC相容主機有明顯差異。對筆者來說意義更加重大的是，這台創造者70，也是筆者人生中的第一台電視遊樂器；當時，為了自己的「任天堂」長得跟大多數同儕朋友完全不一樣這件事，還著實地讓年幼的筆者苦惱了一陣子。

普澤的第一台FC相容機「創造者70」。（網路）

雖然從現在的觀點來看，相較於氾濫成災的純粹紅白機山寨品，創造者70要算是設計與作工都相當用心的FC相容機（儘管2P搖桿上的麥克風沒有作用），但顯然就如普澤內部人士在接受媒體訪問時所說，絕大部分的台灣消費者還是「認定且更加信任原廠紅白機造型的機器」，普澤也就在後來推出的另一台FC相容機「創造者100」中，放棄了自行設計主機外型的努力，而全面地複製任天堂紅白機的構型。

就此前數年（至少在產品外型設計上）充滿原創性跟冒險精神的「普澤風格」而言，這可能是一次明顯的倒退，而這台外型不再具有創造性的創造者100，也就成了普澤公司的最後一項家用電視遊樂器主機產品。

「創造者100」。雖然作工還是較當時一般FC相容機用心，但外型上一點都沒有創造性了。（作者提供）

然而，即使主機外型的原創性不再，普澤依然循著Atari 2600年代的先例，嘗試自行開發多種原創FC遊戲。與只要有開發能力，誰都能自由發行遊戲的Atari 2600不同，任天堂採取了嚴格的權利金授權制度—但在台灣的普澤理所當然不被這種「行規」所節制，也推出了多種原創的任天堂紅白機遊戲卡匣，以精緻的專用塑膠卡匣盒包裝出售，使自家產品與市面上幾近氾濫成災的無數翻版台卡有所區隔。

這段時期，普澤隨著自家FC相容機上市，沿用Atari 2600相容機時期的做法，也推出了內含其他日本知名遊戲作品，並以開關切換式的紅白機合卡，由於做工較同時期的台製仿冒卡匣精緻許多，隨著懷舊遊戲社群重新評價起台製翻版軟硬體，這些普澤創造者主機與任天堂合卡，如今也成了老電玩收藏市場上的某種珍貴物品。

任天堂的Gameboy如今仍是掌上型遊戲機的標竿。（網路）

1980年代末期，隨著任天堂的Gameboy挾著《俄羅斯方塊》颳起的的益智遊戲風潮，成功打開了掌上型遊戲主機的市場，普澤在FC市場已明顯進入成熟期的時刻，也第一次投入了全新原創主機平台的開發。

這部全新的普澤遊戲主機，將會擁有自家規格，而不是又一款「相容於某某廠牌平台」的搭便車產品。最重要的是，這次普澤將要挑戰的並非是家用電視遊樂器主機，而是普澤第一台—很不幸地，也將會是最後一台—掌上型電玩主機「遊戲小子」（Gamate）。

（未完待續）

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