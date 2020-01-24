神楽坂週記》台灣電玩「秘笈」簡史：黑盒子攻略錄影帶（上）

在沒有網路、沒有影音平台的當時，要想「打電動給別人看」，並不是一件簡單的事情。

神楽坂雯麗

（續上篇）

談到懷舊遊戲攻略的時候，我們也不能不提起另一個台灣電視遊樂器遊戲攻略發展歷程中的異數：「播音人黑盒子攻略錄影帶」系列。

雖然以當時的標準來看，全彩印刷的華泰系列電玩攻略本，內容已經相當詳盡，但除了前文提到的價格偏高的缺點之外，紙本的平面出版品，要完整呈現整個過程都具有動態的電玩攻略流程，還是有著先天上的侷限。特別是類似動作過關遊戲這種需要走位、要求一定操作技巧類型的遊戲，許多的竅門和秘訣，是很難用純文字配上圖片來說明清楚的。在這種情況下，「攻略示範」影片想法的出現，想來也是理所當然的事情。

「播音人黑盒子攻略錄影帶」。在解嚴前製作的這系列影片，都有新聞局的審核字號。（作者提供）

然而，在沒有網路、沒有影音平台的當時，要想「打電動給別人看」，並不是一件簡單的事情。當然在電玩場或遊戲店家裡，不乏有高手玩家會現場「免費」示範給圍觀的群眾們一場Fine Play，但那畢竟是可遇而不可求的；而標榜本土製作，以國語解說的「播音人黑盒子攻略錄影帶」，也就應運而起，成了台灣老遊戲歷程中一個特別的註腳。

筆者最早是在彰化員林的某家小賣店中，發現零星的幾捲這種黑盒子錄影帶。根據老闆的回憶，當時他除了販售這種錄影帶給玩家之外，自己也留了幾捲做為店頭展示播放之用――放著一台電視跟一部主機插著卡帶，整天開著電源只為了DEMO是有些傷本。

在那個時代，在台灣影音產品上寫著「看中國人的智慧」當廣告詞，並不是什麼奇怪的事情。（作者提供）

不過，比起一本可以抵得上十本《小叮噹》的華泰攻略本，播音人黑盒子攻略錄影帶的價格又更加高昂許多――一片錄影帶要價300元之譜。考慮到發行量可能並非很大，而且會購買這種錄影帶回家細心研究的玩家，比起買攻略本的族群大概又更為小眾，這種定價策略也並非難以理解。當然，還有許多攻略錄影帶存在於當年台灣市井大街小巷常見的錄影帶出租店中。

在那個時候，台灣的電玩攻略錄影帶市場，顯然不僅只播音人一家公司獨占；就筆者印象所及，自己小時候，就曾經央求家人到出租店租了一捲《超級瑪利兄弟二代攻略示範帶》，給因為買不起磁碟機（FC磁碟機遊戲轉錄ROM卡的「台灣奇蹟片」，還要過一段時間才會面市）而玩不到《金牌瑪莉》的自己解解饞；然而，這捲攻略示範帶「示範」效果之糟，也讓筆者印象深刻：全程沒有任何解說，只是錄下了某人經常出錯的遊戲過程，剪接唐突，就在這種莫名其妙的情況下看著示範者艱困地破關――這似乎很難起到什麼示範作用。

任天堂紅白機與錄放影機，如今看來懷舊，但在當時卻是時代尖端的影音娛樂科技。（作者提供）

標榜「高品質製作」的播音人黑盒子攻略錄影帶，在這些細節方面，就能看得出製作單位的用心。除了由一口字正腔圓廣播國語的主持人X先生主講遊戲解說之外，甚至在每個遊戲示範的開頭，都用心地以武俠小說語彙「設定」了這款遊戲的開頭故事――儘管多年後回頭來看，這些「設定」有些也實在是太過原創了――。而更值得稱道的，就是影片中用於示範、解說的任天堂主機、卡匣，都還是原裝進口的正廠產品。

在示範磁碟機遊戲時，製作單位甚至動用了即使在今天也非常珍貴的SHARP Twin-Famicom一體型原裝主機。若以投入的硬體成本，企劃及拍攝錄製工作，以及後續的剪接及後製需要，這樣一集節目賣斷定價台幣300元，想來也並非不合理的價位。

（待續）

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