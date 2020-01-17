胡，怎麼說》韓三戒，超低標，但強人所難...

不睡懶覺、不遲到、不喝酒，這是綜合趙少康等人給韓國瑜閃過罷免案，至少須持的「三戒」，不過，看來是強人所難哦！

不睡懶覺、不遲到、不喝酒，這是綜合趙少康等人給韓國瑜閃過罷免案，至少須持的「三戒」，不過，看來是強人所難哦！圖為韓國瑜。（資料照）

韓國瑜「被動」「搶」下藍營總統候選人之位，讓朱立倫、郭台銘等徒呼負負、飲恨讓位，但是，大選結果，韓國瑜慘敗，大輸綠營蔡英文264萬多票。

敗選後檢討，國民黨黨魁吳敦義被當做頭號戰犯，遭黨內萬箭穿心，只得馬上下台去看彩虹，不過，真正藍軍掛帥出戰、一戰而敗潰不成軍的韓國瑜，卻沒遭到幾支黨內敗選檢討的利箭，即使黨中央檢討的7大敗因中，韓國瑜落跑高雄市長參選總統被列入要項，但是，韓國瑜敗戰後，立即脫離戰場，躲回他落跑遺忘之都高雄，人已在黨內檢討之箭的射程之外。

敗選後檢討，國民黨黨魁吳敦義被當做頭號戰犯，遭黨內萬箭穿心，只得馬上下台去看彩虹。（資料照）

不過，高雄市民發動的罷免市長韓國瑜案已箭在弦上，等著雙殺韓國瑜，要讓腳踏兩條船卻棄市民而去的他，總統、市長兩頭空！

韓國瑜在這次總統選舉，高雄市狂輸蔡英文48萬多票，他在高市的總統選舉得票只有61萬多票，比2018年市長選舉大減了28萬多票。罷免投票時，能否過關？令他膽戰心驚！藍營也紛紛關心！

曾有「政治金童」之稱的趙少康給了韓國瑜「不睡懶覺、不遲到」的「兩戒」，加上不少人建議的「不喝酒」，可合稱「韓三戒」！這真的下限、再下下限的超低標，不過，大選後恢復上班4天來，韓國瑜連超低標都不時沒法達到，要他持三戒、熬到6月罷免投票後，看來真的強人所難！

0111大選結果揭曉後，韓國瑜放上百名國際媒體記者的鴿子，突然不開國際記者會，帶著親信去吃火鍋，可見他心態依然故我，三戒何有於他哉？當他大啖火鍋刷肉時，韓粉正為他敗選哭泣！他去吃的，不是曾助他興起韓流的「一碗滷肉飯」哦！

當他大啖火鍋刷肉時，韓粉正為他敗選哭泣！他去吃的，不是曾助他興起韓流的「一碗滷肉飯」哦！（資料照）

就讓韓國瑜的回歸韓國瑜，高雄市的還給高雄市民吧！韓國瑜回歸「庶民」身份，不理「3戒」，根本無戒，睡到自然醒，喝到自然醉，愛幹什麼就幹什麼！高雄市民也可回復豪邁大港都子民的光榮感！

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