自由開講》將士罹難扯到年改 簡直泯滅人性

◎陳啟濃

黑鷹墜機事件造成國軍八名將士罹難，舉國上下都還瀰漫在傷痛的氣氛中，國民黨的哀傷卻很快被見獵心喜所取代，藉機炒作年金改革議題。彰化縣長王惠美把黑鷹事件扯上年金改革，韓國瑜4日在台南的護憲大會，默哀只有幾分鐘，竟花了大部分時間強調政府因年改失去軍公教的心，國家這棟大樓因軍公教失去信心而不穩。

彰化縣長王惠美也在臉書貼文弔唁，但內文提及對年金改革的不滿，引發部份網友不滿，留言要她「不要消費罹難將士」！（臉書截圖）

當然王惠美和韓國瑜，甚至其他國民黨的參選人，都會認為年金改革是政府對不起軍公教，而且大多數的退休軍公教也會把帳算在民進黨頭上。然而政客圖的是選票，政治家重視的是國家財政的可長可久，民主國家不缺少撒錢的福利政策，缺的是有擔當有眼光的作為，能夠洞察國家未來的危機，即使有罵名也願意做出彌補，維護國家整體的利益，對國民的生活有所保障，讓國家經濟可以永續發展。

國民黨打出軍公教年金改革的這一張牌，當然可以非常熱血，口號可以非常響亮，然而終究只是想要利用恢復退休金的幌子來騙取選票。在馬英九時代就認為應該要做的事情，卻不想得罪軍公教，怕失去選票而未能進行。蔡英文執政後，做了國家必要進行的改革，是扶起快要倒下的國家這棟大樓，怎會是如韓國瑜所言，是存心要讓國家大樓倒下。

韓國瑜4日在台南的護憲大會，默哀只有幾分鐘，竟花了大部分時間強調政府因年改失去軍公教的心，國家這棟大樓因軍公教失去信心而不穩。（資料照）

再說總統不能只是維護軍公教的既得利益，早期黨國時代的國民黨政府只把重心放在軍公教身上，一般的工農階級，只能自生自滅。是從政黨輪替民進黨執政後，才開始打破這樣獨厚軍公教的國家政策，訂出許多照顧工農生活的福利政策。

沒有人會將黑鷹意外跟軍公教年金改革聯想在一起，這樣的操作是非常的嗜血，而且泯滅人性。這樣的手段，已經走在不擇手段，製造社會階級對立與分化，運用共產黨手段的路途上了。國家的財政問題，不能只思考到軍公教退休金該給多少，而是該宏觀地考量到國家的施政，都能照顧到全體國民，讓大家都能有安定幸福的生活可以過。這是如何合理妥善地分配，才能夠永續運行，不會破產的問題，不是仇恨與對立問題。

（教育人員）

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