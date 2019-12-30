歷史上的今天》被大法官宣告三次不對的法律！

本來是為了防止流氓破壞社會秩序、危害人民權益的法律，但由於是戒嚴時代之下的產物，部分條文嚴重侵害人權而 3 度被大法官宣告違憲。

侵害人權 檢肅流氓條例廢止

珈熒／法律白話文運動

23 年前的今天，總統公布檢肅流氓條例部份條文修正案，於立法院三讀修正通過並經總統公布。



戒嚴時期的產物



檢肅流氓條例源自 1955 年發布的《台灣省戒嚴時期取締流氓辦法》，後來於 1992 年修正發布新名稱為《檢肅流氓條例》，沿用54年後正式被廢止。



本來是為了防止流氓破壞社會秩序、危害人民權益的法律，但由於是戒嚴時代之下的產物，部分條文嚴重侵害人權而 3 度被大法官宣告違憲。



三次都違憲？



過去只要被《檢肅流氓條例》認定是「流氓」的人，就可以被警察隨意帶到警局喝茶，不用法官核發的拘票就可以被拘提，甚至禁止流氓和證人對質等，但這些不合理規定在釋字 384 號解釋宣佈違憲。

另外在 2001 年，大法官又在釋字 523 號解釋又把裡面一些條文宣告違憲，到釋字 636 號解釋又宣告一部份條文違憲。



還是乾脆通通廢除？



因此，有人主張，法律修了那麼多次，還被三次違憲宣告，不如直接廢掉；但也有人認為，如果沒了《檢肅流氓條例》，會不知道怎麼教小孩，不是，是沒辦法維持社會安全。

但是，其實我們早就有刑法、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪條例及社會秩序維護法等等法律。檢肅流氓條例違反憲法基本權而三度被宣告違憲，法律的廢除，對於憲法及人權保障有進步的意義。

最後，立法院終於在2009年正式通過廢止「檢肅流氓條例」，備受人權團體批判侵害人權的該條例在施行54年後，終於走入歷史，而因本條例被裁定交付感訓處分中的191人，都將獲釋。

圖為2009年身為法務部長王清峰（右起）、警政署長王卓鈞、內政部長廖了以等召開記者會，說明「檢肅流氓條例」雖將廢止，但治安不會有空窗期。（記者王敏為攝）

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