歷史上的今天》這個議會 再也不見！

1992 年國會全面改選前，臺灣省議會是臺灣位階最高的常態選舉民意機關。

半世紀省議會走入歷史

◎大鈞／法律白話文運動

21 年前的今天，長達 52 年歷史的臺灣省議會正式走入歷史。

1946年，臺灣省參議會第1屆大會紀念合影。（臺灣省諮議會提供／中央選舉委員會官網）



臺灣省議會的前世今生

臺灣省議會是精省前，臺灣省的最高民意機關，1992 年國會全面改選前，臺灣省議會是臺灣位階最高的常態選舉民意機關。

1946 年，佔領臺灣的中華民國，成立間接選舉的「臺灣省參議會」；1951 年，行政院頒布《臺灣省臨時省議會組織規程》及《臺灣省臨時省議會選舉罷免規程》成立臺灣省臨時省議會，取代臺灣省參議會，後來在 1959 年 6 月，行政院以行政命令將臺灣省臨時省議會改稱臺灣省議會。

1951 年，臺灣省臨時省議會成立大會紀念合影。（臺灣省諮議會提供／中央選舉委員會官網）

1998 年，李登輝政府修憲實施精省，臺灣省政府成為行政院的派出機關，進而失去了原有的地方自治功能；臺灣省議會亦隨之裁撤，改組成「臺灣省諮議會」，成為臺灣省政府的諮詢機構。

省諮議會主要工作為管理臺灣省參議會、臨時省議會、省議會時期之檔案、公報、議事錄以及地方自治事務研究發展。

2018 年 12 月 31 日，行政院宣布省及機關預算歸零與去任務化，不再編列員額與預算，行政組織員額移交立法院，臺灣省諮議會原址命名為「臺灣省議會紀念園區」，交由臺中市文化資產處保存。除了臺灣省諮議會之外，立法院中部辦公室與議政博物館亦位於園區內。

2018 年 12 月 31 日，行政院宣布省及機關預算歸零與去任務化，不再編列員額與預算，行政組織員額移交立法院，臺灣省諮議會原址命名為「臺灣省議會紀念園區」，交由臺中市文化資產處保存。（維基共享）



臺灣省議會與臺灣民主進程

臺灣省議會在性質上其實是地方自治機關，但由於國民政府遷臺，導致省政府與中華民國實際治權範圍高度重疊，而且由於早期中華民國政府基於「法統」理念不願改選中央民意代表，進而突顯臺灣省議會之重要性，使省議會成為當時國內最高代表性的民意代表機關。

事實上省議會對於臺灣的民主化進程也有所貢獻，許多擔任省議員者都曾在臺灣民主運動中扮演過重要角色，如李萬居、郭國基、郭雨新、吳三連、李源棧、許世賢等人，雖然組織已走入歷史將任務交棒給後人，但仍值得我們回憶省思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法