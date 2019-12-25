自由限時批》郭董的「隱形」尾巴

郭董「隱形」的紅色尾巴，終於露出來了！（資料照）

杭東

果不其然，郭台銘在近日突和北京口徑一致，反對立院即將三讀通過「反滲透法」！輿論嘩然。

此亦正如「郭粉」黃澎孝今早宣布退出「老虎軍團」，所言「反滲透法真是個照妖鏡！把政客背後的紅色身影照得若隱若現。」

顯然，郭董「隱形」的紅色尾巴，終於露出來了！

其實，郭台銘對民主的核心價值，就是不能「當飯吃」！不脫「有錢人」的傲慢和自負！充其量「商人本色」罷了！或許當兩岸「紅頂商人」久了，易把民主政治當成「企業、經濟」看，想效川普一樣選總統，認為「有為者亦若是」。

然則，美國的民主環境條件，和台灣完全不同，而台灣又有24小時隨時要併吞的中共！郭董能自由搭私人飛譏來去兩岸，若衹做生意，關係不大，但若涉政治，就太不單純了。再者，中華民國在兩蔣時期，就是以「反共」為意識導向，「漢賊不兩立」，不可能鬆懈心防，否則台灣早就淪入中共之手！

明乎此，郭董從選總統到退選，始終未公開交代他和中南海的關係，亦衹有在美反共的中國富豪郭文貴敢公然直指他是北京對台的「棋子」之一（另為韓國瑜及柯文哲），如今的「反滲透法」，便是台灣在美方反共戰略合作下防制紅色滲透，以確保中華民國台灣的國安！北京自然全力反對，而郭董自說和川普交好，顯非事實。

例如美要求盟邦選邊站立場堅定，台美又有70多年的國防軍事合作系統的機密，自須防中共竊取，事涉國家安全，台灣豈能例外。何况美國通過的「國防授權法」，更是關注台灣大選，慎防紅色滲透同時，在台灣「製造」9架F-16V，獲致重大成就後，全球最大軍火商洛克希德馬丁（LockheedMartin，簡稱洛馬），最近就和漢翔簽署策略聯盟合作協議，將在台灣翻新剩下的135架F-16、升級成F-16V，再加上新買的66架，台灣將擁有亞太區最多的F-16機隊。而在技術人力與經濟規模同時達到亞太第一之後，未來替他國維修戰鬥機、國產戰機零件等，益發受到國際重視。

諸此，郭董居然聽從北京，亦和藍橘新黨起舞，足見他和川普衹有「商誼」，並無政治交情，否則不可能不知情！而此涉國安，豈容中共滲透，危害國家的存亡！

簡言之，郭董對中共是「小貶大捧」，亦當成私人投資市場看，猶把兩岸視作個人和北京、華府交誼，說他幹總統，比韓國瑜好，一樣可以「人民有錢，台灣安全」，如此哄唬台灣民眾，忽視中華民國國家主權的維護！把人當「鴻海職員」看待，簡直荒謬至極！多看些歷史、政治書吧！

畢竟錢非萬能，自由民主不是用錢買得到的，香港反送中，便是鏡子！况且衹是專制政權下的「紅頂商人」，一旦沾政治，下埸悲慘居多，例不勝舉，可為殷鐾！

此次，中共眼看全面介入台灣大選，未能順遂，復遭美方全方位大力「反介入」，不論臉書大量删除假帳號或查獲地下上千億的匯兌等，乃至透過「五眼聯盟」包括「王立强」在內的共諜情報，及强化軍事防衛台海安全措施，均頻頻受挫，故而改加强動員海外華僑、大陸台商投票支持韓國瑜及國民黨立委。

據報導，台商組織台企聯22到24日在北京舉行「全國台協會長座談會」，約有150名台協會長、台企聯幹部及台商負責人到場，其他還有上百名「盯場」的各地台辦官員，並透過台企聯高層抨擊《反滲透法》！會後中國台商組織「全國台企聯會」會長李政宏即公開批評台灣「反滲透法」！

報導指出，中國國台辦主任劉結一在閉門座談中，重申中國國家主席習近平今年初的「習五條」，要求各地台協、台商堅守一中，反對台獨，為推動「祖國和平統一」貢獻力量。報導也稱，北京方面默許台商替國民黨候選人韓國瑜拉票，台商也毫不避諱為韓動員造勢。

無獨有偶，就在24日晚間，郭台銘接受電視專訪，針對民進黨擬在月底通過「反滲透法」，他表示，如果民進黨執意在月底通過反滲透法，他將帶團到立法院集結，當初太陽花學運怎麼反對服貿，他們就怎麼反對，甚至就睡在那裡。

曾經「郭粉」的黃澎孝就直言「不要再騙了」、「不就是『國台辦』在反對嗎」，他強調台灣人就是要等著看，誰在反對「反滲透法」，「誰在為吳斯懷們『保駕過關』」（對國安是「最大的傷害」）。黃澎孝說自己一度很支持郭台銘，但就到此為止，他即日起退出老虎軍團以及一切挺郭社團，文末他感嘆「再見了！郭台銘！我還真是看走了眼！」古人有云：「知足不辱，知止不殆。」頗值得郭董省思！

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