太平洋島嶼國家》大雞晚啼：升溫中的印度與太平洋島國關係

許多專家探討印度為何開始重視太平洋島國，大多從島鏈的角度出發，但最重視太平洋島鏈概念的日本與美國，實際上也沒有想過讓印度的軍事力量進入太平洋，原則上，印度能鞏固其在印度洋的實力便已足夠，無須分化戰力至海域幅員面積廣大，政治影響力弱的島國身上，但從國際政治的角度來看，太平洋島國共同支持某一大國，此一大國更能獲得「責任國」的認可。

林廷輝

要說印度與太平洋島國的關係，除了斐濟有將近40%的印度裔人口外，在過去數十年來，印度一向忽略這個地方，實際上，對太平洋島國的外交，也是印度外交政策領域中有待填補的缺口。

至於斐濟為何存在那麼多的印度裔人口？這要回溯至殖民時期，大英帝國在斐濟種植大量甘蔗以供應蔗糖，但因勞動力不足，東印度公司便從印度將勞工遷移至斐濟，後定居形成印度裔斐濟人。除了斐濟，印度族裔也散布在紐西蘭與澳大利亞等地。

「印度與太平洋島國合作論壇」建構多邊關係

2002年，印度開始參加「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF）會後對話會議；2014年11月19日，印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問斐濟，並在斐濟蘇瓦（Suva）召開第一屆「印度與太平洋島國合作論壇」（Forum for India and Pacific Island Countries, FIPIC），兩日後，也就是11月21日，中國國家主席習近平也訪問斐濟；至於FIPIC第二屆論壇則在2015年8月21日於素有「粉紅之城」的印度齋浦爾（Jaipur）舉行，原本第三屆應在2016年舉行，但因故延期至2020年。

直至2019年9月24日，莫迪前往美國紐約參加聯合國大會之際，與太平洋島國領袖們舉行「印度－太平洋島嶼發展中國家」（The India-Pacific Islands Developing States, PSIDS）領導人會議時，宣布在2020年上半年將在巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）舉行第三屆FIPIC。而莫迪也在「印度－太平洋島嶼發展中國家」上宣布，提供1200萬美元贈款投入區域內的開發計畫，另外透過銀行信貸額度，提供1億5000萬美元在太陽能、再生能源與氣候變遷等相關產業投資上需要的資金。

莫迪攜手法國，重視太平洋海上安全

印度的太平洋政策在莫迪積極親自主導下，顯然與過去印度長期忽視太平洋島國有所不同，這對印度海軍發展印度洋與太平洋兩洋戰略有利。雖然印度與太平洋島國都是發展中國家，但印度在援助款方面並不手軟，除了經濟上的發展與援助外，更令外界感到興趣的是印度未來在太平洋上的軍事布局。

印度目前並未在太平洋上派駐武官與軍事合作關係，但印度與智利、印尼等國都有軍事上的合作。傳統上印度與法國的軍事合作便很綿密，2018年兩國同意對方的軍艦使用自己的海軍基地，2019年印度同意法國在印度境內設立「海上監控中心」，雖然初步規畫集中在印度洋海域，不過法國在太平洋上擁有廣大的屬地與海域，即使印度在太平洋上沒有任何領土，但當印度軍艦停靠在法國屬地的同時，印度在太平洋上的角色將被凸顯。至於2018年莫迪訪問印尼時，印尼總統佐科威．維多多（Joko Widodo）同意未來印度可以與印尼共同開發「沙璜島」（Sabang Island）不僅限於自由貿易區，也包括軍事港口的共同開發，既然印尼西部控制印度洋至麻六甲海峽的入口雙方可以合作，那進出太平洋海域的巴布亞省軍港也是有合作的可能性。

不過，有趣的是，印度對美國提出的「自由、開放的印太戰略」，一直採取較為消極的態度，不僅不常提及，甚至莫迪在2018年6月在新加坡舉行的第17屆香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上演講時強調：「印度不把印太區視為戰略或擁有有限會員的俱樂部，印度堅持一個自由、開放及包容的印太區，無論國家強弱都應平等。」提到與中國的關係，莫迪強調：「只要印度與中國以互信進行合作且照顧對方利益，亞洲和世界就會擁有美好的未來。」雖然外界都知道印度與中國的競爭關係，但印度在美國的「印太戰略」中卻是低調的，不過，印度對於太平洋上的島國之所以有興趣，也開始積極經營這些島國，恐怕也與島國面臨溫室氣體排放，全球暖化海平面上升等氣候變遷議題有關。

許多專家探討印度為何開始重視太平洋島國，大多從島鏈的角度出發，但最重視太平洋島鏈概念的日本與美國，實際上也沒有想過讓印度的軍事力量進入太平洋，原則上，印度能鞏固其在印度洋的實力便已足夠，無須分化戰力至海域幅員面積廣大，政治影響力弱的島國身上，但從國際政治的角度來看，太平洋島國共同支持某一大國，此一大國更能獲得「責任國」的認可。對島國來說，最重要的當然是氣候變遷，而當美國川普總統面對氣候變遷議題興趣缺缺，中國與印度同為發展中國家，在中國表示願意與受到影響的島國們共同對抗氣候變遷的態度之際，印度如果再對氣候變遷無動於衷，恐怕將失去太平洋島國在國際場域上的支持，例如太平洋島國除了庫克群島（Cook Islands）與紐埃（Niue）非聯合國會員國而沒有投票權外，12個島國均在2015年的第二屆FIPIC論壇上，表態支持印度成為聯合國安理會非常任理事國。

2018年莫迪訪問印尼時，印尼總統佐科威同意未來印度可以與印尼共同開發「沙璜島」不僅限於自由貿易區，也包括軍事港口的共同開發。（REUTERS）

印度與斐濟、MSG「軍團」的軍事合作，深具指標意義

2017年5月，印度與斐濟簽署軍事合作備忘錄，2016年，印度海軍軍艦運送5噸蔬菜種子到斐濟交給該國農政單位，斐濟國家安全與國防官員也前往印度受訓，兩國海軍也開始執行合作與發展計畫；至於印度海軍也曾在2017年6月訪問巴布亞紐幾內亞莫士比港。

此外，太平洋的次區域組織，總部位於萬那杜的「美拉尼西亞先鋒集團」（Melanesian Spearhead Group, MSG）在2012年3月年度峰會上，決定建立一支名為「軍團」（Legion）的區域安全部隊，以因應集團國家發生天然災害、深海與陸地探勘的安全維護、反恐以及應對2017年「索羅門群島區域援助團」（Regional Assistance Mission to Solomon Islands, RAMSI）撤離索羅門群島後的安全問題，但更重要的是，次區域集團自組安全部隊，意味著試圖排除紐西蘭與澳大利亞在區域安全事務上的涉入，對島國而言，外國部隊駐紮在本地，管轄問題困擾著集團的領導人。

MSG的「軍團」部隊總部設立在斐濟蘇瓦，此部隊由MSG會員國（包括副會員印尼）的行政人員，並由軍方、警方、海岸警衛隊和海關人員組成，軍事人員大多由巴布亞紐幾內亞與斐濟共同派遣，但更重要的是，「軍團」的裝備與預算，除了獲得中國的資助外，同時也獲得印度的軍事與技術援助。

2017年5月，印度與斐濟簽署軍事合作備忘錄，2016年，印度海軍軍艦運送5噸蔬菜種子到斐濟交給該國農政單位，斐濟國家安全與國防官員也前往印度受訓，兩國海軍也開始執行合作與發展計畫。（AP）

印度起步雖晚，拓展與島國關係基本條件充足

總體而言，印度經略太平洋島國雖然起步雖晚，但對印度來說，其在太平洋上的基本條件要比其他域外國家好太多：

第一，印度是大英國協的成員，諸多太平洋島國過往曾為英國殖民地，因此對印度並不陌生。至於紐西蘭與澳大利亞對印度的戰略意圖也較不會感到威脅，有利印度進一步拓展與太平洋島國的政經關係。

第二，斐濟人口約八十多萬人，印度裔佔有將近40%，這些印度裔也參與了斐濟軍隊，某些文職、警職、軍職人員派往次區域組織MSG及其安全部隊「軍團」工作，如果由印度進行軍事上的訓練，既可讓島國在安全議題上具有獨立性，另一方面雖然島國具有排擠紐、澳涉入安全事務的心態，但印度的協助在紐澳與島國之間可以扮演一個平衡的角色。

第三，印度與法國的關係，法國需要印度洋的安全，印度卻不一定需要太平洋的安全，但印度卻可藉由雙邊條約，隨時使用法國在太平洋上的軍港，這對印度來說，無須租借或佔領任何島國的港口，就可隨時在太平洋海域軍事存在。

第四，印度雖然是發展中國家，不太願意受到氣候變遷相關公約、議定書或協定的減碳規範，但也盡其所能，了解島國關切的氣候變遷問題，在能力範圍內提供援助金額與適應氣候變遷的技能訓練，這種「態度」與美澳等國相較，是可以交往的域外好友；此外，印度資訊科技發達，在改善島國資訊科技的軟硬體設備上的確可以發揮最大的功用，例如在第二屆FIPIC峰會上印度承諾在每個島國設立「資訊科技實驗室」，便可在太平洋上建構由印度主導的數位科技產業與網絡，未來實力不容小覷。

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