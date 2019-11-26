自由開講》台灣人能不能像香港人一樣團結？

◎蕭嘉弘

香港區議會選舉結果出爐，香港民眾珍惜手中的選票，以破七成的高投票率，讓「挺送中」的建制派，僅獲13%的得票率，相較四年前選舉的近七成得票率，「輸到脫褲」，選前還希望能保過半票數，相當難堪，泛民派則得到高達85.9%的得票率，香港精神，值得學習。

台灣重要的選舉，也將在一個多月後登場，看看各政黨的不分區立委名單，中國國民黨排第二名的是咒罵香港人「暴民」，瞎挺暴警的葉毓蘭，排第四的為「中國退將」吳斯懷，他們和香港的建制派人士有何兩樣？言論行徑，甚至是有過之無不及。

綠黨日前（25日）算出，明年選舉國民黨政黨票低於159萬，吳斯懷就進不了立法院。（圖：綠黨臉書）

還有除將不分區第一名當門面好看，親民黨第二名排的李鴻鈞，以前涉及兩岸議題，在國會和國民黨站在一起的模樣，民眾黨第二名竟是挺經貿鎖中國，直言「挺服貿」的張其祿，新黨就更不用講了。這些人等著搭配要讓台灣民主體制亡的「亡國瑜」總統候選人，是不折不扣親中，在台灣的「泛建制派」！

看看香港，想想台灣！台灣人能不能像香港人一樣團結？明年一月，就是展現團結最好的機會；善用手中選票，將「傾中」想在國會凌駕、綁架台灣民意，和甘當中國政權在台傀儡的總統候選人，徹底終結。

（文字工作者）

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