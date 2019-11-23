自由限時批》紅統台灣？！國安安在？！

杭東

其實「紅統」台灣，中共早已分九大系統（黨政軍公教工農商、宮廟，兼及媒體、黑道），全方位地滲透，直至2020大選一一浮現，就是要消滅中華民國台灣民主主權，直接淪為香港、新疆，令人怵目驚心！

更勁爆的是，類此的紅色滲透，已到了肆無忌憚，恣意妄為的地步！更有甚者，還打著中華民國旗號，假借言論自由，謠言惑衆，根夲無視國家安全（涉及內亂、外患罪），公然為中共併吞統一敲鑼打鼓，為虎作倀（有人還公然自稱代表中共監督「台灣省」），莫此為甚！人人得而誅之。

今天外媒報導，中國間諜透過「網路部隊」和間諜干擾台灣2020年總統大選，企圖策劃拉下總統蔡英文，扶植國民黨總統參選人韓國瑜，令人驚恐不已！因為韓的假「庶民」形象，方因豪宅案破滅，而他的話術、騙術高明，又和旺紅媒合作無間，去年不到半年就「騙」下高雄，今年又請「長假」，置高雄不顧，欲再「騙」下大位，雙面人的伎倆，好不厲害！

現終被中共間諜戳穿了，原來他從不談捍衞台灣主權（中共兩千枚飛彈對準台灣，武力恫嚇，打壓國際空間或斷交等，竟怪責政府不順從對岸一中原則），亦不批評北京對香港的暴行，乃至不親美、訪美的態度（AIT理事主席莫健親訪代邀，拒答五大問題），是有「難言之隱」的。

外媒指近日冒著生命危險逃到澳洲的中國間諜，「威廉·王」（音譯「王立強」，Wang 「William」 Liqiang），在接受澳洲《時代報》（The Age）、《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）和節目《60分鐘》（60 Minutes） 等媒體訪問中提到，他曾經利用偽造的南韓護照進入台灣，幫助中國有系統性的滲透台灣政治體系，包括指揮「網軍」和台灣間諜介入2018年的地方選舉，並金援兩千萬人民幣給韓國瑜選高雄市長，而中國目前正在制定干擾台灣2020年總統大選的計劃。

王立強在接受澳洲《時代報》、《雪梨晨鋒報和節目《60分鐘》等媒體訪問中提到，他曾經利用偽造的南韓護照進入台灣，幫助中國有系統性的滲透台灣政治體系。（圖擷取自《雪梨晨鋒報》）

王立強表示，他所在的情報部門正在與媒體高層聯繫，以影響台灣的政治體系，這是北京推翻總統蔡英文的系統性選舉干預行動，間諜透過行動支持國民黨總統參選人韓國瑜。王立強說，他負責協調一支「網軍」對政治問題進行「轉移視線」，這項行動類似俄羅斯在美國大選中的網路干預行動。

王立強指出，台灣是他們最重要的工作，滲透的單位包括媒體、廟宇和基層組織，他的組織曾經成功干擾台灣的2018年九合一地方選舉，幫助親北京的候選人贏得勝利。今年5月，王力強獲得偽造的南韓護照，並被命令在台北進行實地行動，以影響台灣2020年的總統選舉，目的是推翻總統蔡英文！同時，華府智庫更在今天，具體指出，台商己被要求捐款給特定黨派和候選人。

而越來越多的媒體報導，都指向北京已大規模金援及動員對台系統，徹底落實「拉下蔡英文」及「紅統」的行動，彰彰在目，能不令人憂心嗎？！

例如吳敦義近日就明目張膽地將邱毅、吳斯懷等列入「不分區立委安全名單」，便是赤裸裸地向北京輸誠，經輿論譁然後，亦僅換掉邱毅（列新黨不分區第一名，韓國瑜還私信為他加油），餘皆只做微調，吳敦義堅挋更換，使整體紅統意味顯著！俾爭奪2020後兩岸代理權！

須知，邱毅是公開為中共舞爪「武統為先，和統為用」者，已代替了「一國兩制」！而在台出生，從未有戰功卻當上中將副司令退役的吳斯懷，竟然每月領十多萬新台幣，還教共軍如何對付美台，形同「背叛中華民國」，居然隱瞞赴中的言行，哄騙「反年改」者，猶要拉下蔡英文，意圖昭然若揭，一旦入立院，國防軍事機密，豈不洩光光，國安當局，豈能置身事外？！

11月18至19日，在北大舉行的一項研討會中，曾任國台辦副主任的王在希，便不再提「一國兩制」台灣方案，而語出驚人表示:「晚統一不如早統一，被統一不如主動統一！」顯然對台的「紅色滲透」，己獲致進展，做好 「武統」的準備，期「裡應外合」拿下民主台灣，國安當局能坐視不管嗎？！

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