自由開講》國瑜佳芬的炒房華麗大遷徙

林紘睿

非洲有壯闊的動物大遷徙，台灣也有暴利的炒房大遷徙，而主角就是韓國瑜夫婦，一路從板橋，買到內湖，再從內湖買到南港。這三個地方雖比不上大安、信義，但也非常人能夠負擔的房價，韓國瑜財力實在驚人，什麼庶民？我想根本是早上用魚翅漱口的「漱民」。

就算韓國瑜有意在台北東山再起，但畢竟還是長期失業狀態；雖說依靠李家家產不至於需要縮衣節食，但用來自住的房子卻可以一間一間換，還愈買愈貴，也未免太過於豪奢無度。而短時間內購入三房，可見其見異思遷的速度之快，難怪剛選上高雄市長不到數月，就想來選台灣總統，未來可能還想取代習近平，再來統一地球村，實現征服宇宙之宏願。

雖說韓失業期間依靠李家家產不至於縮衣節食，但用來自住的房子卻可以一間一間換，還愈買愈貴，也未免太過豪奢無度。（資料照與Google街景合成圖）

回到主軸，按照韓辦發言人葉元之的發言內容，韓國瑜最初失業期間就已在板橋購入一間房，後認為板橋太遠，內湖離台北市區較近，因此將板橋賣掉，購入內湖住宅，而後又因為內湖住宅太小，難以容納一家五口，因此再將內湖住宅賣掉，購入南港7200萬的豪宅。

不過有趣的事情來了，根據壹週刊的爆料指出，該內湖住宅，可能是在2018年才正式賣出，且有可能是「工業宅」，以下先說工業宅，再說時間點。

工業宅

工業宅這東西，雖然便宜，但平民百姓可不太敢買，如同韓國瑜的豪華農舍，都是違反「土地使用規定」的違章建築，對於一般的平民百姓來說，買來不是先被罰錢可以買合法宅，就是賣不掉租不掉變套房，對於真正想要自住的人，只圖一個長居久安的人來說，工業宅再便宜都不會買，省了錢勞了心，得不償失。

不過，工業宅的核心問題是違反「土地使用規定」，並不是建築結構、消防有安全上的問題，因此只要有能力讓「土地變更」，就會如同大灣北段的「商業宅」，在柯文哲一聲令下解禁，違法變合法，房價直直漲。而韓國瑜為何敢買工業宅？因為他就是那個「有關係就沒關係」的權貴結構，有自信讓工業宅合法為住宅，房價直接賺翻倍。

時間點

2018年才賣出內湖住宅這個時間，似乎與2011年賣掉內湖住宅，改買南港豪宅的說法有所出入，若週刊爆料為真，那麼等於韓國瑜名下已經有一筆3000多萬的房貸需繳納，但仍可以拿出1800萬來作為南港豪宅的訂金及工程款。雲林李家，誰敢看不起！

但就算背後有著雲林李家，我也很難想像韓國瑜怎麼有膽可以槓桿開這麼大，內湖房貸3000萬，加上從台肥借來的1400萬，再加上南港豪宅的尾款4000萬，韓國瑜總共要背8200萬的房貸壓頂。經過計算，20年償還，每個月本息合併高達「41萬」。

我們試想，2011年的韓國瑜已將近60歲，在這個年頭不少庶民都已準備存錢退休，準備去宜蘭買房子閒雲野鶴，唯有韓國瑜在這個時刻，選擇在南港買豪宅負債近一億，這種不合常理的作法我認為只有兩種可能可以解釋。

第一，有足夠的能力每個月拿得出「41萬」的房貸，還能確保生活品質無虞，就是有錢，買房錯了嗎？第二，就是很明確只是要「炒房」。而無論是第一個或第二個可能，韓國瑜都肯定不能再說自己是庶民，每月收入41萬以上的人不叫庶民，炒房賺差價的人也不配叫庶民，那叫權貴用「刀叉吃人肉」。

（日商公司，曾任記者）

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