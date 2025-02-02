自由開講》國防預算遭大刪 罷免不適任立委

◎張崇廉

IDF戰機早期在美國技術支援下，由台灣航發中心、現稱漢翔公司製造，於是「鷹揚計劃」開啟了台灣國機國造的開端，也因有這樣的技術，我們會有今天的勇鷹戰機。

海軍成功級艦，當年也是在中船（現改成台船）製造，也奠定了國艦國造的基礎，也因此，產生了我們的自力生產的海鯤號。

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嘉義縣民雄航太園區，規劃做為無人機加速量產基地。（圖由嘉義縣政府提供）

隨著時代的進步、戰爭戰法的改變、國際情勢變化，無人機將會是未來戰場的主流，而實際上在烏俄戰爭我們也看到無人機在戰場上對敵軍的威脅之大，減少人員傷亡，除了軍事用途，更可以用於民生及救災等多方面用途，因此，政府在嘉義成立無人機生產園區，將台灣做為無人機生產最重要的國家。

但，藍白立委把無人機園區預算砍了，這將會讓台灣未來失去一個如漢翔、台船一樣在台灣有一個高科技的產業，伴隨著影響民雄週邊及中正大學的發展，而砍這預算的卻是新竹國民黨立委林思銘，不知嘉義人作何感想。

而國防預算遭大幅刪除，在中國軍機軍艦每天繞台狀況下，我們很罕見地看到國防部柏副部長出來講話表達憂心，「刪凍預算歷年最嚴重 影響到戰力中國大陸最高興」，我們也看到藍委徐巧芯用很輕薄的語氣說「浮起來就給錢啦」。

藍委徐巧芯用很輕薄的語氣說「浮起來就給錢啦」。（資料照）

天啊，徐立委，請問你知道潛艦沒浮起來代表什麼嗎？你拿艦內幾百條官兵人命開玩笑嗎？這些國防預算在強化我們的國防的同時，也同時在保障我們戰機、艦艇、潛艦、步兵、砲兵、裝甲兵、工兵...等這些每天面對危險性極高的官兵的生命，也在保障我們人民百姓免受敵人威脅的恐懼。

希望這個大罷免，真正可以罷掉幾個不適任的立委，一則讓藍白立委徹底明白你並非無所畏懼地為所欲為，二則，讓國會儘速恢復正常運作，把台灣帶回正常軌道向前走。



（作者為海軍退役少校）



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