晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》國防預算遭大刪 罷免不適任立委

2025/02/02 10:30

◎張崇廉

IDF戰機早期在美國技術支援下，由台灣航發中心、現稱漢翔公司製造，於是「鷹揚計劃」開啟了台灣國機國造的開端，也因有這樣的技術，我們會有今天的勇鷹戰機。

海軍成功級艦，當年也是在中船（現改成台船）製造，也奠定了國艦國造的基礎，也因此，產生了我們的自力生產的海鯤號。

嘉義縣民雄航太園區，規劃做為無人機加速量產基地。（圖由嘉義縣政府提供）嘉義縣民雄航太園區，規劃做為無人機加速量產基地。（圖由嘉義縣政府提供）

隨著時代的進步、戰爭戰法的改變、國際情勢變化，無人機將會是未來戰場的主流，而實際上在烏俄戰爭我們也看到無人機在戰場上對敵軍的威脅之大，減少人員傷亡，除了軍事用途，更可以用於民生及救災等多方面用途，因此，政府在嘉義成立無人機生產園區，將台灣做為無人機生產最重要的國家。

但，藍白立委把無人機園區預算砍了，這將會讓台灣未來失去一個如漢翔、台船一樣在台灣有一個高科技的產業，伴隨著影響民雄週邊及中正大學的發展，而砍這預算的卻是新竹國民黨立委林思銘，不知嘉義人作何感想。

而國防預算遭大幅刪除，在中國軍機軍艦每天繞台狀況下，我們很罕見地看到國防部柏副部長出來講話表達憂心，「刪凍預算歷年最嚴重 影響到戰力中國大陸最高興」，我們也看到藍委徐巧芯用很輕薄的語氣說「浮起來就給錢啦」。

藍委徐巧芯用很輕薄的語氣說「浮起來就給錢啦」。（資料照）藍委徐巧芯用很輕薄的語氣說「浮起來就給錢啦」。（資料照）

天啊，徐立委，請問你知道潛艦沒浮起來代表什麼嗎？你拿艦內幾百條官兵人命開玩笑嗎？這些國防預算在強化我們的國防的同時，也同時在保障我們戰機、艦艇、潛艦、步兵、砲兵、裝甲兵、工兵...等這些每天面對危險性極高的官兵的生命，也在保障我們人民百姓免受敵人威脅的恐懼。

希望這個大罷免，真正可以罷掉幾個不適任的立委，一則讓藍白立委徹底明白你並非無所畏懼地為所欲為，二則，讓國會儘速恢復正常運作，把台灣帶回正常軌道向前走。


（作者為海軍退役少校）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書