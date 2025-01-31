黑暗流浪者》誰鬥臭「抗中保台」？

只要徹底鬥臭這個詞，讓夠多的人開始覺得抗中保台只是假議題、民進黨在抗中保台上打假球、抗中保台只是拿來騙選票的工具，就能有效的削弱台灣人的抗中意識，甚至轉而投票給中國屬意的政黨。就這點看來，我們不得不承認中國的資訊戰真的很成功。

◎ 黑暗流浪者

「抗中保台」這個詞當然沒有25年的歷史，甚至連太陽花時期都還沒開始喊，是在韓流興起和發生反送中運動的時候才出現的。

香港「佔中」示威活動，2014年12月11日在金鐘進行最終清場，結束長達2個多月的行動。（法新社檔案照）



當年香港發生的事，大家都看在眼裡，再加上台灣內部韓流正在肆虐中，兩件事加在一起，引發了台灣人強烈的亡國感。大家都覺得萬一韓國瑜當選，台灣就可能會複製香港甚至新疆的命運，才會開始喊「抗中保台」，全力阻止韓國瑜成為總統，不然原本大家喊的都是「自己的國家自己救」跟「國民黨不倒，台灣不會好」。

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然而從此之後，柯文哲和黃國昌等號稱第三勢力的人，就開始聯手把抗中保台鬥臭，經常罵民進黨利用抗中保台來博取支持、把抗中保台當生意做、販賣亡國感。他們之所以一直被綠營側翼網軍攻擊，是因為他們一直批評民進黨，「台灣價值不夠」。

柯文哲和黃國昌等號稱第三勢力的人，聯手把抗中保台鬥臭。

（資料照）

柯昌這樣長期洗風向下來，讓他們的受眾開始把抗中保台、亡國感、台灣價值這些名詞當成嘲諷台派的笑話，覺得這些名詞只是民進黨喊來騙選票用的，再也不把它們當一回事，甚至開始反射性的把這些名詞直接跟民進黨、台派連結在一起，對這些名詞產生本能的反感，完全忘了自己也住在台灣，自己的生活是因為台派一直堅持抗中才能獲得保障。

所以說一直在分化社會、削弱人們危機意識的，始終都是柯昌這些白皮紅骨的人。而那些跟著柯昌一起嘲諷抗中保台的人，甚至連自己在不知不覺中變成在支持紅色政黨都沒發現，還以為自己是在追求新政治，投給柯文哲是在把國家從綠共手中搶回來，這就是被認知作戰影響最典型的案例。

從祖國霉人昨天釋出的滿口支語的大外宣影片中，看到他說出對「抗中保台」這個詞很膩這樣的話，可以合理推斷「抗中保台」這個詞正是過去幾年來中國資訊戰的重點打擊對象。

只要徹底鬥臭這個詞，讓夠多的人開始覺得抗中保台只是假議題、民進黨在抗中保台上打假球、抗中保台只是拿來騙選票的工具，就能有效的削弱台灣人的抗中意識，甚至轉而投票給中國屬意的政黨。就這點看來，我們不得不承認中國的資訊戰真的很成功，居然能夠養出一個總統拿到369萬票、政黨票拿到300萬票的紅色政黨，導致藍白在立法院聯手過半，造成過去一年來的國會亂象，這一切都是有脈絡可循的。

去年藍白在立法院中毫無底限的行徑，究竟有沒有重新喚起台灣人的抗中保台意識，就要看這次大罷免的結果了。（資料照）

去年藍白在立法院中毫無底限的行徑，究竟有沒有重新喚起台灣人的抗中保台意識，就要看這次大罷免的結果了。我誠心希望大罷免能夠成功改變立法院的組成結構，讓中國和那些見錢眼開的舔共台灣人看見台灣公民社會的韌性。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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