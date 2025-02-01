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自由開講》台美避免雙重課稅協定：跨境經濟合作的關鍵進展

2025/02/01 19:30

◎ 陳琪

近期，台灣財政部長莊翠雲透露，台美避免雙重課稅協定（ADTA）的洽簽進度有了重要進展，此議題因涉及跨境投資與經濟合作，吸引了企業與個人的高度關注。台美雙方不僅在技術層面展開深入協商，該協定還獲得美國國會的跨黨派支持。若能成功簽署並生效，無疑將為兩國帶來經濟與政策上的雙重利好。

美國眾議院1月15日高票通過台美避免雙重課稅相關法案，為台美避免雙重課稅協定的洽簽取得重要進展。（路透檔案照）美國眾議院1月15日高票通過台美避免雙重課稅相關法案，為台美避免雙重課稅協定的洽簽取得重要進展。（路透檔案照）

川普新政與台美關係的挑戰

台美避免雙重課稅協定（ADTA）的洽簽過程雖取得重要進展，但挑戰依然存在，尤其是美國總統川普（Donald Trump）上任後，其施行的新政策對國際經濟合作帶來諸多不確定性。川普政府強調「美國優先」的保護主義政策，並對多邊貿易協定與國際經濟機制進行重新審視，使台美關係在此背景下不得不面對更多變數

川普政府提出的多項新政，如大規模稅制改革、調升進口關稅以及對美國國內利率的調整，都可能對台灣的經濟與國際貿易格局產生深遠影響。以稅制改革為例，川普計畫降低企業所得稅稅率，吸引國內外資金回流美國，這對於依賴美國市場的台灣企業而言，可能加劇競爭壓力。此外，若美國提高進口關稅，可能使台灣出口產品的價格競爭力下降，影響經濟成長動能。

雖然台美避免雙重課稅協定的推進顯示雙邊合作的意願，但川普政府的政策傾向曾一度讓外界對ADTA的進度存有疑慮。這種疑慮主要源於川普對多邊與雙邊協議的一貫態度，他通常要求重審或重新談判已有的國際協定，以確保美國能獲得最大利益。對台灣而言，這種態度可能導致洽簽過程中，美方對協定條款提出更高要求，增加談判的複雜性。

儘管川普新政對國際合作帶來挑戰，但台灣仍有可能在這波政策浪潮中尋得新機會川普政府重視雙邊協議而非多邊框架的談判策略，可能為台美雙邊合作創造更多直接溝通的空間。避免雙重課稅協定（ADTA）正是在這樣的背景下，展現出雙方深化經濟關係的潛力。

此外，美國稅制改革若能成功吸引大量資金回流，其經濟增長與市場需求的擴大，可能為台灣企業創造新的出口與投資機會。台灣作為全球供應鏈的重要環節，應思考如何在美國經濟升溫的過程中，強化自身的角色與影響力

川普新政帶來的不確定性，對台美關係是一項挑戰，也可能是一種契機。（歐新社）川普新政帶來的不確定性，對台美關係是一項挑戰，也可能是一種契機。（歐新社）

川普新政帶來的不確定性，對台美關係無疑是一項挑戰，但同時也可能是一種契機。台灣必須在政策制定與國際談判中展現靈活性與專業性，充分評估各種可能性並採取適當應對措施。此外，透過深化與美方的溝通，台灣能夠在新的國際經濟秩序中尋找更多合作機會。

在全球經濟重新洗牌的過程中，台灣需以長遠視野制定策略，平衡短期挑戰與長期利益。深化與美國的溝通，並主動爭取台灣在區域經濟合作中的角色，是當前的重要課題。同時，台灣還需致力於內部改革，優化投資環境與提升經濟韌性，以應對國際局勢的不確定性

隨著ADTA談判的進展，這項協定若能最終落地生效，不僅能減輕雙邊企業與個人的稅務負擔，也將為台美關係注入新的活力。挑戰與機遇並存，如何善用時機、化解風險，將是台灣未來在國際舞台上持續發展的重要課題。

（作者為台北市民）

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