自由開講》台美避免雙重課稅協定：跨境經濟合作的關鍵進展

◎ 陳琪

近期，台灣財政部長莊翠雲透露，台美避免雙重課稅協定（ADTA）的洽簽進度有了重要進展，此議題因涉及跨境投資與經濟合作，吸引了企業與個人的高度關注。台美雙方不僅在技術層面展開深入協商，該協定還獲得美國國會的跨黨派支持。若能成功簽署並生效，無疑將為兩國帶來經濟與政策上的雙重利好。

美國眾議院1月15日高票通過台美避免雙重課稅相關法案，為台美避免雙重課稅協定的洽簽取得重要進展。（路透檔案照）

川普新政與台美關係的挑戰

台美避免雙重課稅協定（ADTA）的洽簽過程雖取得重要進展，但挑戰依然存在，尤其是美國總統川普（Donald Trump）上任後，其施行的新政策對國際經濟合作帶來諸多不確定性。川普政府強調「美國優先」的保護主義政策，並對多邊貿易協定與國際經濟機制進行重新審視，使台美關係在此背景下不得不面對更多變數。

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川普政府提出的多項新政，如大規模稅制改革、調升進口關稅以及對美國國內利率的調整，都可能對台灣的經濟與國際貿易格局產生深遠影響。以稅制改革為例，川普計畫降低企業所得稅稅率，吸引國內外資金回流美國，這對於依賴美國市場的台灣企業而言，可能加劇競爭壓力。此外，若美國提高進口關稅，可能使台灣出口產品的價格競爭力下降，影響經濟成長動能。

雖然台美避免雙重課稅協定的推進顯示雙邊合作的意願，但川普政府的政策傾向曾一度讓外界對ADTA的進度存有疑慮。這種疑慮主要源於川普對多邊與雙邊協議的一貫態度，他通常要求重審或重新談判已有的國際協定，以確保美國能獲得最大利益。對台灣而言，這種態度可能導致洽簽過程中，美方對協定條款提出更高要求，增加談判的複雜性。

儘管川普新政對國際合作帶來挑戰，但台灣仍有可能在這波政策浪潮中尋得新機會。川普政府重視雙邊協議而非多邊框架的談判策略，可能為台美雙邊合作創造更多直接溝通的空間。避免雙重課稅協定（ADTA）正是在這樣的背景下，展現出雙方深化經濟關係的潛力。



此外，美國稅制改革若能成功吸引大量資金回流，其經濟增長與市場需求的擴大，可能為台灣企業創造新的出口與投資機會。台灣作為全球供應鏈的重要環節，應思考如何在美國經濟升溫的過程中，強化自身的角色與影響力。

川普新政帶來的不確定性，對台美關係是一項挑戰，也可能是一種契機。（歐新社）

川普新政帶來的不確定性，對台美關係無疑是一項挑戰，但同時也可能是一種契機。台灣必須在政策制定與國際談判中展現靈活性與專業性，充分評估各種可能性並採取適當應對措施。此外，透過深化與美方的溝通，台灣能夠在新的國際經濟秩序中尋找更多合作機會。

在全球經濟重新洗牌的過程中，台灣需以長遠視野制定策略，平衡短期挑戰與長期利益。深化與美國的溝通，並主動爭取台灣在區域經濟合作中的角色，是當前的重要課題。同時，台灣還需致力於內部改革，優化投資環境與提升經濟韌性，以應對國際局勢的不確定性。

隨著ADTA談判的進展，這項協定若能最終落地生效，不僅能減輕雙邊企業與個人的稅務負擔，也將為台美關係注入新的活力。挑戰與機遇並存，如何善用時機、化解風險，將是台灣未來在國際舞台上持續發展的重要課題。

（作者為台北市民）

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