社論》韓國瑜功德一件

外來權貴的優越感，國民黨的菁英主義，舊秩序果真被韓國瑜打得東倒西歪，倒有機會促成該黨由下而上的草根民主萌芽，產生一班真正接地氣的領導階層。（資料照）

韓國瑜形容「蔡賴配」像「武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被」，兩人不能齊心。對此，小英回嗆「只能用兩個字來形容，低俗」，民進黨是團結的且目標一致。今年二月，張善政宣布「以無黨籍身分參選總統」，他要讓民眾思考，是不是一個沒有藍綠背景的人，可以擺脫過去很多的爭議。結果，國民黨自稱人才濟濟、有國際觀、會拚經濟，而無黨籍的張善政擔任競選搭檔，「韓張配」是不是才像「武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被」？大家自行思考。

韓國瑜的「低俗」講不完，國政顧問團直播，他脫口而出「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，歧視移工、外配當好玩。陳宏昌公開稱：「國民黨怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂、抱女人的人當總統」。楊秋興加碼爆料「小三、酗酒、夜店都是現在進行式」。相形之下，趙守博建議韓國瑜宣示戒酒，只是小兒科了。面對黨內批評，他依舊興致高昂「我年輕的時候喝酒、唱歌、跟朋友打屁我最快樂，哈哈哈」。江山易改，本性難移，高雄市長睡到中午才上班，市議會護航六點三十分質詢結束讓他下班。韓國瑜，顛覆了台灣的民主，更顛覆了國民黨的內部政治文化。

「低俗」，確實是韓國瑜的風格，這場大選缺乏嚴肅辯論的空間，也與此不無關係。韓國瑜的語言使用策略似乎是效法毛澤東。然而他喜歡模仿毛澤東，經常把所謂的庶民語言掛在嘴上，卻犯了一個極大的錯誤。那就是，毛澤東當時所面對的中國人民，絕大部分是文盲、農民，他們聽得懂毛澤東的口語，卻聽不懂蔣介石那套理論。台灣的教育水準極高，所謂的文盲少之又少，即使農民也受過國民基本教育，那種自以為是庶民語言的胡扯，恐怕難在台灣社會引起共鳴。尤其是，那種迴盪在聲色場所的屁話黑話，說出口來帶著濃濃的酒味、粉味，恐怕超出了絕大多數人的生活經驗。某個政治人物曾說過，「哪個男人不上酒家」，其實只是他們那個小圈子的習性，跟普羅大眾真正的庶民生活差距甚遠。

藍營內部挺韓氣勢輸給鋼鐵韓粉，其實是有道理的。比起連戰、馬英九，韓國瑜不是一等權貴，論資排輩還早得很，但存款幾千萬、豪華農舍、豪宅買賣、議員施壓等，至少稱得上是二等權貴。不過，相較於連馬流露的權貴身段，韓則刻意掩飾身家財產，一碗滷肉飯加一瓶礦泉水，導致不少高雄普羅大眾合理想像，他是一位捲起袖子賺食的賣菜郎。這種偽裝後來被識破了，於是他對高雄市民毫無眷戀，市政支票尚未兌現、上任不到一年，便「依法請假」投入大選，繼續戴著庶民面具行走江湖。於是，愛情摩天輪的假大空，也被他四處發揚光大為更大的空頭支票，故宮藏品一次全部展出轟動全世界等信口雌黃，這次卻令藍營專業人士組成的顧問團淪為善後團。可以想像，一旦韓國瑜選輸了，大批藍營專業人士的信用將為之陪葬，形同秦始皇「坑儒」的災難。

話說回來，二○一八、二○二○，韓國瑜的驚世演出仍有其正面意義。長期以來，外來權貴心存優越感，而經過韓國瑜這一課，連戰、馬英九那些自以為高人一等的菁英，被他們向來瞧不起的韓流牽著鼻子走，馬英九甚且遭到韓粉噓下台的羞辱。禿子、草包、貴婦團、閨密氣勢凌人，過去的外來權貴優越感就這樣被解除魔咒了。以往，外來權貴出現在政治舞台，總是表現得雍容華貴、知書達禮，如今出現一個江湖郎中、不學無術，對外來權貴的完美包裝進行無情拆解。二○一八、二○二○，兩場選舉勝負之外的意義之一在於，藍營的內部民主震撼改變了階序，許多知識藍、經濟藍對韓國瑜的負面觀感，所寫照的正是這種解構所帶來的價值顛倒。如果說，過去幾次大選，連宋馬面對民進黨是一種菁英對庶民的格局，現在韓國瑜、蔡英文所形成的反差效果，社會觀感正好相反。

外來權貴的優越感，國民黨的菁英主義，舊秩序果真被韓國瑜打得東倒西歪，倒有機會促成該黨由下而上的草根民主萌芽，產生一班真正接地氣的領導階層。韓國瑜政治路瀟灑走一回，若有助於國民黨草根化，也算是歪打正著的功德一件。

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