自由開講》台灣應主動警示世界：避免淪為情報刺蒐的防線缺口

◎衛重華

法國紀錄片《法國－中國：秘密戰爭》揭露中國在法國的全方位滲透行動，令人警醒。而台灣，作為中共情報刺蒐的主要目標，長期以來也深受駭客攻擊和情報滲透之害。台灣所面臨的安全威脅，正是中國在全球推進情報網絡的一部分。基於台灣的經驗，應向世界各國發出警示，避免淪為情報刺蒐的防線缺口。

台灣多年來是全球受駭客攻擊最頻繁的地區。這些攻擊主要來源於中國。（路透檔案照；本報合成）

台灣遭受的情報刺蒐案例

駭客攻擊全球之最：

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根據多項國際網絡安全報告，台灣多年來是全球受駭客攻擊最頻繁的地區。這些攻擊主要來源於中國，目標包括政府機構、軍事部門、金融系統及半導體企業。

例如，2021年台灣半導體龍頭企業遭遇網絡攻擊，試圖竊取核心技術，背後的攻擊者被指與中共軍事相關部門有聯繫。

國安案件層出不窮：

多名台灣退役軍官被證實參與情報外洩，受中國策反後協助刺探台灣國防機密。2022年，國安局破獲中國利用經濟利益拉攏台灣商人，滲透政治與軍事機構的案件。

技術竊取的持續威脅：

台灣作為半導體供應鏈的核心節點，成為中國情報機構竊取技術的首要目標，威脅全球科技產業的安全。

法國經驗與全球警示

法國紀錄片的揭露表明，中國的情報行動早已不局限於周邊國家，而是通過文化交流、經濟合作及技術採購等多種手段，滲透到西方核心領域。台灣的經驗應成為國際警示的典範，具體包括以下幾點：

紀錄片揭露北京在法國從政治、文化、科技到軍事全方位的秘密作戰。法國國安單位證實已採取反間諜措施。示意圖 。（法新社檔案照）



強化網絡安全合作：

台灣應與西方國家分享應對駭客攻擊的經驗，促進跨國合作。

建議建立全球「網絡安全情報分享平台」，提高各國對中國駭客活動的警覺。

揭露情報滲透模式：

台灣應主動公開中共情報行動的具體案例，包括刺蒐手段和策反模式，幫助其他國家建立針對性防範機制。

強化國際聯盟對抗滲透：

台灣可以藉助「經濟版北約」的構想，推動國際合作，強化對中國在技術和經濟領域的滲透防禦。

主動警示的緊迫性

如特拉斯所言，威權政權的威脅不能僅靠防禦來應對，必須採取主動措施。台灣在這場「無聲戰爭」中，既是受害者，也是觀察者，更應成為反制力量的倡導者。將自身經驗轉化為國際間的防禦標準，既能加強全球的集體安全，也能鞏固台灣的國際地位。

在全球化的今天，情報滲透不僅危及個別國家，更可能破壞整體秩序。台灣應勇於發聲，與民主國家攜手，共同應對這場隱形戰爭。



（作者為軍人）

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