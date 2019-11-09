薇拉夫人的國際關係料理藝術》中國十九屆四中全會與習近平「第五個現代化」內涵與原則

中國媒體《人民日報》、《新華網》等將四中全會強調的「治理現代化」稱為「中國之治」。到底何謂「中國之治」？

黃惠華

2019年10月28日至31日，中國共產黨中央委員會第十九次會議第四次全體會議在北京舉行，本次會議主軸是研究堅持與完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系與治理能力現代化。自毛澤東時代以來，黨的精英每年舉辦例會，就緊迫問題進行討論，1978年會議同時也是中國改革開放政策的起點，將中國從貧窮的農業國家轉型為世界第二大經濟體。現任中國國家主席習近平執政期間的全會也進行重要的改革：包括放寬對一胎化政策限制、取消中華人民共和國主席兩任制等。

根據中國媒體稱，本次會議除聚焦「第五個現代化」、關注依法治國、司法體制改革、運用大數據、城市治理等。所謂的「第五個現代化」，不同於毛澤東、周恩來及鄧小平強調的「工業、農業、國防、科學技術」的「四個現代化」，習近平「第五個現代化」指向各個領域各個層面，其中最核心的是國家治理體系與治理能力。所謂習的「第五個現代化」，除了要能延續前幾任領導人的治理智慧與共黨理論思想主軸，還要能在這些基礎之上創新、研發，成為自己的政績與施政主軸，以鞏固自己的執政正當性。本次會後公報稱「保持與完善中國特色社會主義制度，促進制度現代化和公共行政潛力是黨的一項重要戰略任務，強調要在全體會議上確定的所有目標和任務應在中共中央的領導下全面執行」。

今（2019）年8月中共中央政治局會議上，確定社會主義的優勢，並歸功於中國特色，深深紮根的中國文化。在描述世界局勢時，提到一百年來的深刻而空前的變化，其中中國正處於爭取中華民族偉大復興的鬥爭的決定性階段，本次會議與改革與創新有關。

2019年10月28日至31日，中國共產黨中央委員會第十九次會議第四次全體會議在北京舉行，本次會議主軸是研究堅持與完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系與治理能力現代化。（AFP）

中國媒體《人民日報》、《新華網》等將本次會議強調的「治理現代化」稱為「中國之治」。到底何謂「中國之治」？其內涵與原則本文歸納兩點：

1. 要能發展創造出中國特色具有相應價值體系的文明

中國文化是世界上最古老文明之一，是儒釋道哲學的發源地。即便中華人民共和國建國70年，改革開放40年，共產黨執政下的中國特色社會主義不但具有馬列主義思想也融合儒家世界觀，形成中國獨特的官方意識形態。公報內文仍強調著「中國特色社會主義制度和國家治理體係是以馬克思主義為指導、植根中國大地、具有深厚中華文化根基…」，不難發現，共產黨長期執政下的中國，終究難以泯除「中國文化」實為中國人民的深厚根基之事實。

2. 黨的任務與國家長期維護秩序、穩定息息相關

近期習近平談話提到，中國必須做好鬥爭準備，去年在黨內雜誌《求是》一文提到，「古往今來，世界上的大國崩潰或者衰敗，其中一個普遍的原因就是中央權威喪失，我看能打敗我們的只有我們自己，要敢於進行自我革命，防止禍起蕭牆」。

如何建立有效的中央管理系統很重要，中國政府積極形塑出一套從社會主義戰略系統管理理想模式，結合公共管理概念，並針對中國國情制度環境下創造出具有公共價值的指導思想，用以提高各級管理效率，更能有效應對內部與外部挑戰。為了確保官員紀律與忠誠度，2018年進行了大規模機構改革，將許多國家機構合署辦公，並置於黨的直接控制之下，例如用於調查貪腐的中央監督委員會等。

本次會議置重點於提高政府管理能力、強調習近平在中國政治體系中的特殊作用，但這非制度創新。再者中國特色社會主義融合儒家文明的控制系統是否能夠正確應對二十一世紀的挑戰，如何運用在當代人文、科學、技術、管理與文化領域，並且平等、互利、互動與合作，對執政當局行政能力是一大考驗。

本次會議置重點於提高政府管理能力、強調習近平在中國政治體系中的特殊作用。（REUTERS）

「中國之治」的內涵與思想底蘊

鄧小平推動改革改變中國經濟，並研發出「有中國特色社會主義」理論。1997年9月「十五大」會議上肯定鄧「建設有中國特色社會主義」理論，將「把鄧小平理論確立為中共的指導思想」明確寫進黨章。

2008年金融危機中中國表現出色，中國龐大的外匯儲備與「走出去」戰略與政策帶動全球經濟發展。中國內部鷹派的認為中國制度比飽受債務纏身的歐美自由民主國家更具經濟影響力。2012年中國共產黨第十八次代表大會上提出「中國特色社會主義」概念及五位一體總體佈局，也就朝著經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設與生態文明建設全面推進。

習近平於2014年提出「四個全面任務」，全面建設小康社會任務，全面深化改革的任務，全面依法治國及全面從嚴治黨。「四個全面任務」代表中國特色社會主義概念的戰略意義，即是「政黨管理，國家行政管理理論」的一部分。

2016年習近平在中國共產黨成立95週年中強調必須堅信「四個自信」：建設中國特色社會主義道路的總體路線的正確性；中國特色社會主義理論的正確性；中國特色社會主義制度的正確性；正確對待中國特色社會主義文化自信。簡單說就是「中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」。

中國特色社會主義最重要的是，解決國內政治、經濟與社會問題方案必須緊密聯繫在一起，才能達成習近平口中「中國夢」裡的「中華民族偉大復興」，才能翻轉深植中國人民心中「最苦難的國家」之「世紀屈辱」的意象。

1997年中共十五大確認「中華民族偉大復興」的任務，十八大之後新當選的中央總書記習近平提出「中華民族偉大復興」的構想，並提出中國夢：「實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大的夢想。我堅信到中國共產黨成立100年時全面建成小康社會的目標一定能實現，到新中國成立100年時建成富強民主文明和諧的社會主義現代化國家的目標一定能實現，中華民族偉大復興的夢想一定能實現….」。

2017年習近平在十九大報告中提出「二個一百年」，兩個為期15年的階段進行：

第一個階段，從2020年到2035年，在全面建成小康社會的基礎上，再奮鬥十五年，基本實現社會主義現代化。 第二個階段，從2035年到21世紀中葉，在基本實現現代化的基礎上，再奮鬥十五年，把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

目前為止，中國號稱2020已邁向小康社會第一階段，事實上只是完成社會主義初階，要達到共產主義最高境界，還有一段漫長的路要走。

中國特色社會主義最重要的是，解決國內政治、經濟與社會問題方案必須緊密聯繫在一起，才能達成習近平口中「中國夢」裡的「中華民族偉大復興」。（AFP）

一國兩制下的優惠措施，攏絡人心

本次公報一如往常提到「維護和完善一國兩制制度，激活中國和平統一進程」。中國向來以「一國兩制」為豪，過去鄧小平將香港當作是一國兩制試點，中國特色模式卻因為香港送中條例，侵犯香港獨立性，牴觸「一國兩制」原則，引發港民的痛苦反應，走上街頭爭取自由民主。基於「一國兩制」，中國當局不能直接干預衝突，考量香港妥善處理衝突可以作為中國其他地區包括台灣或者西藏等樹立榜樣。如果中國採取直接干預措施，只會加劇公民的不滿，全世界都在關注香港事件與中國的反應，向來主張以和平方式解決所有國際衝突的中國，在本次公報不忘強調「堅持和完善獨立自主的和平外交政策，推動構建人類命運共同體。必須統籌國內國際兩個大局，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益，堅定不移維護世界和平、促進共同發展」。

由於中國當局無法採取強制手段控制局勢，全會之後隨即拋出給予台胞同等國民待遇的「惠台26條措施」，甚至央視主播還向台灣溫馨喊話、宣傳「台灣的命運與祖國相連。灣灣，回家吧！」引起網路反諷與熱議。外界解讀「惠台26條措施」試圖影響台灣總統大選，然而中國清楚明白蔡英文總統連任機會高，但為了阻止民進黨長期執政，提出優惠措施，明顯的放長線釣大魚，除了掩蓋「一國兩制」的缺失，攏絡人心的彌補作用，也是為了布局未來親中理想總統候選人，以落實友台法案，爭取民眾對中國的好感，向台灣人證明「一國兩制」有益無害。

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