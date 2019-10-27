薇拉夫人的國際關係料理藝術》中國國家主席習近平訪問印度、尼泊爾爭奪南亞影響力

尼泊爾與印度的合作計畫透露出對印度友善指標，也展現出尼泊爾試圖在兩大強國之間取得平衡點的睦鄰友好政策。對印度而言，經濟與基礎設施發展計劃要能解決尼泊爾國家「痛苦與煩惱」，要能比與中國「一帶一路」倡議更有利可圖，還必須確切履行承諾，才能讓尼泊爾感受到印度比中國更靠近自己。

黃惠華

2019年10月12日中國國家主席習近平訪問印度，與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤，兩國領導人討論如何加強經貿關係及維護該地區和平等議題。隨後，習近平訪問尼泊爾，是中國領導人23年來首次訪問尼泊爾。針對本次出訪行程，中國外交部副部長羅朝暉表示：

「去年四月，習近平和莫迪在湖北武漢舉行第一次非正式峰會，兩位領導人就雙邊與多邊關係達成廣泛共識。在兩位領導人的武漢峰會期間，他們的交流得非常好。自那時以來，中國和印度推動了各個領域的交流，妥善處理了分歧。兩國領導人首次峰會後，兩國關係穩步發展。這次首腦會議的目的是促進兩國之間的實際合作，對全球和地區的和平與穩定產生持久的影響。尼泊爾是中國建設一帶一路的重要夥伴。兩國幾十年來相互平等相待，相互尊重，相互支持…。」

中印關係基於中國和平共處五項原則下，兩國進入關係發展時期，中印領導人非正式會晤機制，是兩國建交史上的一大突破。今年印度欽奈（Chennai）會議延續去年友好氣氛，莫迪與習近平共同參觀古廟，汲取歷史智慧，為兩國發展現代世界關係創造有好氛圍，莫迪表示，「我們將繼續對與我們有關的問題保持敏感，我們的關係將為世界的和平與穩定作出貢獻。在泰米爾納德邦舉行的非正式首腦會議是中印關係新時代的開始」；習近平表示：「我們必須共同努力，以確保中印國家間關係的發展成為更加可持續的動力，這將為亞洲文明增添更多光輝」。

習近平訪問印度，與印度總理莫迪會晤，兩國領導人討論如何加強經貿關係及維護該地區和平等議題。（REUTERS）

本次會議雙方達成幾點共識：

1. 中印兩國領導人一致認為，對夥伴關係發展的正確態度以及不斷增強的戰略互信是確保兩國關係持續穩定發展的關鍵。中方通過共同努力尋找邊界問題的解決辦法，提高安全領域的交流與合作水平，提出了及時有效的戰略接觸，妥善解決分歧和敏感問題。 2. 中印經貿合作作為兩國關係的重要基礎，具有廣闊的發展前景。中國現在是印度最大的貿易夥伴，印度是中國在南亞的最大貿易夥伴。兩國領導人同意建立高級別的貿易和經濟對話機制，加強經濟發展領域的戰略合作，並探討在製造業領域發展夥伴關係的可能性。印度方面歡迎中國投資，特別是在製造業領域。這一共識有助於雙邊貿易和經濟合作的統一持續發展。 3. 在日益增長的單邊主義和貿易保護主義中，中印合作正在變得更加重要的地區和全球意義。中國和印度有義務通過二十國集團、金磚國家、上海合作組織等多邊機制加強協調與合作，支持以世貿組織為首的多邊貿易機制，共同保護髮展中國家的合法權益，共同應對全球挑戰和風險。

日前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，「川普政府正致力於恢復澳洲、印度、日本與美國的『四方對談』，以確保在印太戰略下美國與盟邦能嚇阻中國擴張」。印度為了加入美國「四方對談」，對中國仍保持謹慎小心態度，儘管面臨中國軍事現代化及在印度洋擴張，莫迪也不怕與戰略競爭對手和睦相處。雙方重申，「以合理解決分歧，不允許在任何問題上的分歧引起爭端」。只是，無論莫迪多麼歡迎習近平，兩個大國之間的利益衝突仍然存在：喀什米爾領土爭議、跨界水資源、西藏問題等尚待解決。非正式會議只是雙方領導人建立個人關係建立互信，為雙邊關係建立長期與戰略發展制定明確的計劃之用意，象徵意義大於實質效果。

中國爭取尼泊爾影響力

10月12日尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）在加德滿都總統府會見習近平，並宣布「建立中尼戰略合作夥伴關係」。習近平強調，「我們會繼續深化改革、擴大開放，推動實現高品質發展。一個穩定、開放、繁榮的中國將始終是尼泊爾和世界發展的機遇」。班達里表示，「尼泊爾願學習借鑒中國發展的成功經驗，相信中國人民在中國共產黨帶領下一定能夠成功實現中華民族偉大復興的中國夢，這必將造福尼泊爾及地區和平、發展、繁榮」。

尼泊爾總統班達里在加德滿都總統府會見習近平，並宣布「建立中尼戰略合作夥伴關係」。（AFP）

尼泊爾地理位置與中國、印度有著歷史淵源，尼泊爾的外交政策主要側重於鄰國保持緊密友好關係。然而過去二十年來，尼泊爾飽受內部政治衝突及天災摧殘，尤其是2015年4月的大地震釀近萬人死亡，約近50億美元的損失，相當於該國GDP的25％，迫使尼泊爾政府思索調整不結盟外交政策，尋求可為尼泊爾解決問題與長期社會經濟問題的國家建立戰略夥伴關係，如同2018年6月尼泊爾總理奧利（K. P. Sharma Oli）訪問中國演說中提到：「我呼籲的『繁榮的尼泊爾，快樂的尼泊爾人』的夢想，不僅是一個夢想，也是尼泊爾人民的委託，我們別無選擇，一定要在規定的期限內實現這一目標」。

正在尋求「中國夢」的中國也需要戰略夥伴關係，爭取南亞影響力動機明顯，正如羅朝暉所示，「習近平慶祝中華人民共和國成立70周年後的首次海外訪問將極大地影響雙邊與地區關係」。回顧2015年大地震當時，中國向尼泊爾派遣救難人員、近200名軍人進行人道援助，營救行動期間，中國人民解放軍的人道主義擄獲尼泊爾的心，成為兩國發展關係的條件。

近十年以來中國已超越印度成為最大外資國，隨著經貿依存度逐漸提高，中國對尼泊爾的政治影響力也隨之提高，加上兩國同為共產黨執政，意識形態相近促進了雙邊友好關係。中國致力於推動公共外交政策，在尼泊爾廣設孔子學院開設免費中文課程，提供獎學金、基礎設施、旅遊投資拉攏尼泊爾。對中國而言，尼泊爾是聯繫亞洲與歐洲之間橋樑，是「一帶一路」的一部分。兩國互為鄰國卻被喜馬拉雅山阻隔，缺乏互通的交通基礎設施，決定共同建設陸、空交通建設與網路，中國協助尼泊爾發展國內運輸基礎設施及天然氣探勘與管道建設工程。特別是喜馬拉雅鐵路協議，該鐵路將連接加德滿都與中國西藏自治區日喀則市，打破兩國空間限制與阻礙。

除了經濟影響力外，中國還有政治目標，防止鄰國的藏獨份子人煽動騷亂，儘管尼泊爾在西藏沒有政治利益，卻也免不了捲入衝突，尼泊爾收容2萬多來自西藏的難民，同時也受到中國壓力，在習近平訪問之際，總統班達裡特別聲明「尊重中國的主權和領土完整，決不允許任何反中勢力利用尼領土進行任何反中活動」，當地警方逮捕了22人，其中包括一些藏族難民，以阻止抗議習近平行動。

印度也要鞏固自己的勢力

尼泊爾文化、宗教、政治、經濟與印度緊密聯繫在一起。相較於中國的地形限制，印度與尼泊爾邊境暢通無阻，尼泊爾物資主要來自於印度，這也是尼國高度依賴印度原因。目前約有300萬尼泊爾人在印度工作，印度政府給予尼泊爾免關稅等優惠措施。欠缺能源的印度，看中尼泊爾發展水電條件與潛力，尼泊爾政府與印度運輸公司GMR（Grandhi Mallikarjuna Rao）達成協議在卡納利河上游修建水壩，為尼泊爾發展創造機會。

中國致力於推動公共外交政策，在尼泊爾廣設孔子學院開設免費中文課程，提供獎學金、基礎設施、旅遊投資拉攏尼泊爾。對中國而言，尼泊爾是聯繫亞洲與歐洲之間橋樑，是「一帶一路」的一部分。（https://www.thethirdpole.net）

只是尼泊爾是最貧窮的國家之一，國家發展一直處於不穩定狀態，除了經濟發展還需要更多的外援解決內部問題，尼國國防部長波卡雷爾（Ishwar Pokharel）出席10月20日第九屆香山論壇時與中國國防部長魏鳳和簽署「救災物資協議」，根據協議中國將在未來3年，提供大約2,100萬美元救災物資。挾帶著大筆援助與投資的中國試圖打破「喜馬拉雅山」的自然屏障，打造與尼泊爾命運共同體，此舉呼應班達里的聲明「尼方感謝中方多年來給予的大力支持和幫助，尼方讚賞中國親誠惠容周邊外交政策，願積極參與共建一帶一路，構築跨喜馬拉雅立體互聯互通網路，助力尼實現『繁榮尼泊爾、幸福尼泊爾人』願景」。

由於中印兩大國都想競爭南亞勢力，中國透過「政府開發協助（ODA）」協助尼泊爾，印度對尼泊爾的重要性恐將隨之下降，依照印度實力，想要突破中國一帶一路之下的外交布局並不容易，必須取決於：一、必須具備挑戰中國的政經實力；二、解決他國痛苦與問題的意願。

去年（2018）8月底莫迪出席在尼泊爾召開的東南亞七國「環孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（BIMSTEC）峰會時，宣布與尼泊爾達成協議，協助尼泊爾興建一條連接加德滿都與印度邊境城鎮的鐵路。並且表示，「印度將繼續奉行東進與鄰國優先政策，透過援助鄰國基礎建設，促進區域連結性。」尼泊爾與印度的合作計畫透露出對印度友善指標，也展現出尼泊爾試圖在兩大強國之間取得平衡點的睦鄰友好政策。對印度而言，經濟與基礎設施發展計劃要能解決尼泊爾國家「痛苦與煩惱」，要能比與中國「一帶一路」倡議更有利可圖，還必須確切履行承諾，才能讓尼泊爾感受到印度比中國更靠近自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法