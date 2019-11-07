伊朗與西亞世界》你的救世主，我的殺人魔

在這幾年伊斯蘭國造成的動盪之中，我們都看過有些穆斯林說伊斯蘭國不代表穆斯林的報導。主流媒體最喜歡擴大渲染這種言論，以強調「連穆斯林都唾棄伊斯蘭國」的氣氛。可是，美國在各地的行動，肯定也有不少美國人會認為「川普（或歷任美國總統）不代表美國人。」但這不是主流媒體願意讓大眾知道的言論，也不會有大幅報導。於是，我們只看到川普說「巴格達迪死得像條狗」，但不會看到哈梅內意對於美國在日本丟下原子彈的批判。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

數日前，美國總統川普（Donald Trump）召開記者會宣布伊斯蘭國（ISIS）領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死亡的「喜訊」，多數人認為這是「為民除害」，川普即使稱不上「救世主」，但巴格達迪肯定是「殺人魔」。從上個世紀起，美國剷除了不少「殺人魔」，也樂於扮演拯救世界的角色。只不過，區別誰是「救世主」誰是「殺人魔」的標準到底為何？

10月30日，伊朗精神領導人哈梅內意（Ali Khamene’i）在伊朗陸軍學校的畢業典禮上，批判1945年8月美國在日本丟下的兩顆原子彈，說道：「他們的軍隊本質就是無神信仰的、不道德的」。美國在總統杜魯門（Harry Truman）的帶領下，對日本的廣島與長崎丟下兩顆原子彈，結束了多年的戰爭。歷史是勝利者所書寫的，由於第二次世界大戰戰敗國是德國、義大利、日本，他們也就成了破壞世界和平的罪魁禍首。德國希特勒（Adolf Hitler）下場最慘，二戰期間殺害猶太人的行動成了「大屠殺」，他自己成了「殺人魔」。

川普召開記者會宣布伊斯蘭國領導人巴格達迪死亡的「喜訊」。（REUTERS）

只是，上個世代的西亞地區，並沒有批判希特勒的情況。今日的伊拉克、約旦、巴勒斯坦，在一戰之後為英國人所控制，敘利亞與黎巴嫩在法國掌控之中。不少猶太人藉由英國的影響力，逐漸移民到巴勒斯坦，宣揚著19世紀末以來的「猶太復國主義」（Zionism），同時擠壓著當地「原住民」阿拉伯人的生存空間與機會。對阿拉伯人來說，西方帝國主義與猶太復國主義等於是一樣的東西，他們極度唾棄。1940年6月德國消滅法國，且勢力直逼北非、西亞，令英國不僅有「芒果乾」，還擔憂自己在埃及與阿拉伯世界的優勢全被德國取代。隨後，英國佔領埃及、伊拉克、伊朗、進入敘利亞，都是為了防堵德國。

同時，巴勒斯坦人早已受不了英國人與猶太人的橫行霸道，巴勒斯坦的穆斯林教長阿明侯賽尼（Amin Husseini）前往德國拜訪希勒特，世界上最討厭猶太人的兩個角色促膝長談。換個角度思考這一段歷史，我們看到的是受到阿拉伯人推崇的希特勒，猶太人若真的被德國屠殺，不少阿拉伯人應該非常開心，畢竟外地的猶太人不斷移入巴勒斯坦，成了自20世紀初期以來困擾他們許久的問題。只不過在二戰結束之後，德國戰敗，屠殺猶太人的罪行由死了的希特勒擔下，而阿明侯賽尼也失去在巴勒斯坦的影響力。至今，希特勒仍持續遭到世人譴責、甚至不能以正面角度談論，模仿希特勒的人還會被圍剿，但是在二戰時期，對阿拉伯人來說，希特勒卻是「救世主」。

再換個角度思考，杜魯門於1945年擔任美國總統之後，在日本丟下兩顆原子彈，那是當時人們都不瞭解的新式武器，其影響力並不單只有人命的死傷，還有後續對受害者健康的威脅，以及對生態的破壞，簡直生靈塗炭。希特勒在一段戰爭的時間點中，造成大量猶太人死亡，這其中還有很多尚待史學家釐清的因素與過程。但是，杜魯門的兩顆原子彈對日本的影響，卻是範圍廣大、時間漫長的「屠殺」。相較之下，杜魯門才是個「殺人魔」。裝扮成杜魯門的人，是否也該譴責？今日伊朗的哈梅內意對美國的批判，背後固然是現在伊美對立的意涵，但哈梅內意的論點卻也言之成理。

巴勒斯坦的穆斯林教長阿明侯賽尼（左）赴德國拜訪希勒特，世界上最討厭猶太人的兩個角色促膝長談。（圖：網路）

在接下來的冷戰時期中，美國掌握了世界局勢發展的話語權，站在美國對立面的蘇俄與共產勢力，各時期的領導人與相關人士都被塑造成不可信賴的惡棍。1979年革命後的伊朗，由於精神領導人何梅尼（Ayatollah Khomeini）掀起了反美浪潮，使得何梅尼在國際輿論之中變成了神秘、邪惡、開現代倒車的「中世紀神權教士」。當伊拉克與伊朗的兩伊戰爭（Iran-Iraq War）爆發後，伊拉克總統薩達姆胡笙（Saddam Hossein）便是美國支持的對象，因為雙方的敵人都是何梅尼。同一時期，蘇俄正在攻打阿富汗，沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的奧薩馬賓拉登（Osama bin Laden）為美國的得力助手，協助美軍深入阿富汗。

然而，轉瞬之間，薩達姆與奧薩馬在90年代的波斯灣戰爭（Persian Gulf War）後成為美國的眼中釘。伊拉克在1990年攻打科威特，影響了美國當時的新任總統老布希（George W. H. Bush）個人的石油利益，往後薩達姆便成了恐怖份子。國際間轉而控訴薩達姆在兩伊戰爭期間使用過化學武器，但那些武器必然都是美國提供的，有些行動當然背後也有美國撐腰，這讓所有的控訴看來十分偽善。而奧薩馬在波斯灣戰爭期間，因為沒有受到美國與沙烏地的重視，故轉而批判沙烏地讓美軍入境駐紮，形同污辱伊斯蘭聖地，而美國也開始聲稱幾起爆炸案件，以及2001年的9－11事件，都是奧薩馬的傑作。美國在2003年擊垮薩達姆政府、在2011年擊斃奧薩馬，又是「救世主」戰勝「殺人魔」的戲碼。

回到巴格達迪之死，他的立場與主張有誰認真看待過呢？在這幾年伊斯蘭國造成的動盪之中，我們都看過有些穆斯林說伊斯蘭國不代表穆斯林的報導。主流媒體最喜歡擴大渲染這種言論，以強調「連穆斯林都唾棄伊斯蘭國」的氣氛。可是，美國在各地的行動，肯定也有不少美國人會認為「川普（或歷任美國總統）不代表美國人。」但這不是主流媒體願意讓大眾知道的言論，也不會有大幅報導。於是，我們只看到川普說「巴格達迪死得像條狗」（愛狗人士應該要起身批判川普說法不當），但不會看到哈梅內意對於美國在日本丟下原子彈的批判。你的「救世主」是我的「殺人魔」，其實區別的標準僅在於用什麼立場來看待罷了。

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