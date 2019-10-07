伊朗與西亞世界》伊朗與俄國的裏海競爭與合作

21世紀之後由普丁領導的俄羅斯，如同列寧的蘇俄一般以友善姿態回到西亞，逐漸形成了伊俄合作對抗美國的局勢。儘管伊朗與俄國不會忽視美國的存在，但看來在裏海區域的合作，應有可能形成壓迫美國的力量。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

伊朗近期在裏海（Caspian Sea）進行海軍演習，也與鄰近地區的國家如亞塞拜然、土庫曼、哈薩克、俄羅斯簽署經濟協議，同時伊朗與俄國也開通裏海的渡輪貿易與觀光路線。儘管合作的性質屬於經濟層面，但說白了這是政治勢力的結合，沒有所謂「經濟一百分政治零分」。以往裏海的局勢並不似今日和諧，因此今日的裏海在世人眼中就與上個世紀有很大的差別了。

差別在於，上世紀初沙皇時代的俄國在裏海地區的擴張，對卡加王朝（Qajar）時期的伊朗形成莫大壓力。比如鐵路修築，1912年俄國與伊朗所商談的「喬法—塔不里士鐵路」（Jolfa-Tabriz Railway），就是為了串連裏海西側與伊朗西北部。鐵路是19世紀由英國開始的新興交通媒介，隨後演變成歐洲國家在外擴展勢力的工具。英國與俄國在亞洲地區競爭勢力範圍，以伊朗為例，英國聚焦在波斯灣（Persian Gulf）地區，而俄國則關注裏海與高加索（Caucasus）地區，雙方都很謹慎自制，避免衝突。1890年俄國與伊朗先行簽署了鐵路禁建協議，意指伊朗不得允許任何國家在其境內興建鐵路，協議為期10年，後又於1900年再延長10年。

然而，當時的英國報紙卻不斷有消息指出，俄國人一再於高加索進行探勘，為的就是規劃鐵路路線。而當時德國與鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）也有鐵路興建的交涉，要將在鄂圖曼境內的安納托利亞（Anatolia）與巴格達（Baghdad）連接起來。對於英國來說，北方的競爭對手對於興建鐵路蠢蠢欲動，德國勢力也可能逼近波斯灣，這些都讓英國感到恐慌。於是，英國與德國協商在波斯灣地區的鐵路興建合作案，也與伊朗討論伊朗西南部「穆哈梅拉—乎蘭阿巴德鐵路」（Mohammerah-Khorramabad Railway）興建的合約。最後在1913年初，伊朗政府同意讓英俄兩國都取得境內鐵路興建的利權。然而，1914年7月第一次世界大戰爆發，英俄都沒有餘力再繼續討論鐵路興建事宜。

以往裏海的局勢並不似今日和諧，因此今日的裏海在世人眼中就與上個世紀有很大的差別。（法新社資料照）

1917年10月俄國爆發蘇維埃（Soviet）革命，列寧（Vladimir Lenin）政府頒佈「和平法令」（Peace Decree），蘇維埃政府退出戰場，同時與德國陣營簽訂停戰協議，也撤出對鄂圖曼交戰時進駐在伊朗西北境內的軍隊。此後，蘇俄不斷告知伊朗將放棄沙皇時期在伊朗的特權，最後雙方於1921年簽署《蘇伊友好條約》（Russo-Persian Treaty of Friendship）。在這之前，伊朗長期受到英俄兩強龐大的壓力，而且俄國對伊朗過去還有領土爭奪的紀錄，比起英國來說，對伊朗的壓迫更大。自1917年蘇維埃革命之後，伊朗北方的壓力得到紓緩，但在已不需顧慮俄國意見以及是否破壞英俄勢力均衡問題的良機下，英國藉機趁虛而入。一戰結束之後，英國全面進入伊朗，導致伊朗人痛恨英國、並視蘇俄為友。1921年蘇伊簽約之後，兩方在裏海地區暫時呈現平靜狀態。

只不過，蘇伊友好的光景並不長久。1939年第二次世界大戰爆發之後，伊朗宣布中立，1941年德國與蘇俄交戰，兩年前簽署的《德蘇互不侵犯條約》（Molotov-Ribbentrop Pact）失效。而德國在1940年擊敗法國之後，也控制了法國在一戰後佔領的敘利亞與黎巴嫩，伊拉克也瀰漫著與德國靠攏的氣氛。這些都讓與德國交戰的英蘇備感威脅，兩強於是在1941年9月佔領了伊朗，禮薩巴勒維國王（Reza Pahalvi Shah）被迫退位並離開伊朗，由其子穆罕默德禮薩巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）接任王位。

儘管英蘇協議在對德作戰後從伊朗撤軍，但1945年5月德國戰敗，此時勢力擴大的蘇俄卻不願意履行協議，這對伊朗西北方造成軍事壓力，甚至有左派團體發起脫離德黑蘭（Tehran）中央政府的運動。1946年1月底，伊朗將這一事件告上聯合國（United Nations），稱為「伊朗控蘇案」。裏海地區的態勢又開始趨於緊張，隨後蘇俄撤軍，另與伊朗商討石油、商貿的協議，蘇俄也一再聲稱1921年《蘇伊友好條約》仍然有效。對此，伊朗巴勒維政府仍保持中立路線，對蘇俄採友好態度，但也參與各類國際會議與組織，例如1955年反美蘇冷戰的印尼「萬隆會議」（Bandung Conference），以及英國主導的圍堵共產勢力的「中部公約組織」（Central Treaty Organisation）。在60年代之後，伊朗接受美國的大量資金援助。

伊朗與鄰近地區的國家如亞塞拜然、土庫曼、哈薩克、俄羅斯簽署裏海經濟協議。（https://www.trtworld.com/）

冷戰初期，英國對伊朗已不具太多影響力，而美國在伊朗的佈局才剛起步，在伊朗對蘇俄警戒之際，美國還算是比較友善的國家。蘇伊之間的關係雖不算和睦，很明顯伊朗其實比較親美，也就是「自由世界」的一份子。不過，巴勒維無意讓對蘇關係惡化，蘇俄應也不願造成更多問題，因此蘇伊之間一直都有許多經貿合作。一直到1979年伊朗革命後，何梅尼（Ayatollah Khomeini）政府推翻巴勒維政府的對外關係，終結了對美關係、還有1921年《蘇伊友好條約》，隨後又因蘇俄攻打阿富汗，致使何梅尼宣示「不要東方、不要西方、只要伊斯蘭」（Neither East Nor West Only Islam），拒絕再受共產主義與資本主義的擠壓，透露出唯有伊斯蘭的價值觀才能讓伊朗站穩腳跟的意涵。

然而，1991年年底蘇俄解體，鬆動了世界版圖的結構。美國成為世界獨霸，可是對伊朗的關係仍然緊張，反而進入21世紀之後由普丁（Vladimir Putin）領導的俄羅斯，如同列寧的蘇俄一般以友善姿態回到西亞（剛好普丁與列寧的名字都是Vladimir），逐漸形成了伊俄合作對抗美國的局勢。儘管伊朗與俄國不會忽視美國的存在，但看來在裏海區域的合作，應有可能形成壓迫美國的力量。2021年，俄羅斯與伊朗是否會來個《1921年蘇伊友好條約》的百年紀念活動呢？

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