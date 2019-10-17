伊朗與西亞世界》傾聽另一種聲音

現今主流輿論對於西亞地區的報導、世人對於西亞局勢的認識，其實都還難以藉由「另一種聲音」來理解。我們習慣了主流聲音的「政治正確」，也形塑了「政治正確」的價值觀，以致於很難接受與聆聽「政治不正確」的聲音。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

人人都會說，「看事情，要從不同角度來理解」，其意涵就是不希望人們看待事情只有一種觀點，必須要有另一種聲音、甚至另外好幾種聲音，才能釐清整件事的來龍去脈。不過，現今主流輿論對於西亞地區的報導、世人對於西亞局勢的認識，其實都還難以藉由「另一種聲音」來理解。我們習慣了主流聲音的「政治正確」，也形塑了「政治正確」的價值觀，以致於很難接受與聆聽「政治不正確」的聲音。

關於近期伊拉克（Iraq）國內的動盪，隔壁鄰居伊朗（Iran）的《宇宙報》（Kayhan）聲稱是「美國有陰謀要推倒伊拉克政府」，同時也主張：「伊拉克的混亂，是美國、以色列（Israel）、沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的陰謀」、「伊拉克的年輕人應該要包圍美國駐伊拉克大使館，因為1979年伊朗就是如此成就了伊斯蘭共和國，伊拉克不該讓勝利機會流失掉。」肯定很多人會說，伊朗這個恐怖主義國家既專制又腐敗，沒有資格批判要讓伊拉克走上自由與民主的美國。但問題是，美國隨時隨地都在動用國際輿論批判伊朗，甚至很多國家的動盪也都被指涉是伊朗從中作梗、伊朗有推倒他國政府的陰謀。何以美國的批判是伸張正義，而伊朗的聲音人人都當作是「邪惡國家」的無理取鬧？或者是煽動恐怖主義行動？

事實上，美國並不在意伊拉克哪一方勢力執掌政府，他們只在意掌政者「聽不聽話」。於是，我們可以看到上個世紀的伊拉克原本與美國無冤無仇，但1990年薩達姆（Saddam Hossein）擔任總統時攻打科威特（Kuwait），此時正巧是擁有石油企業的老布希（George W. H. Bush）擔任美國總統，所以美國由80年代兩伊戰爭（Iran-Iraq War）時支持伊拉克的立場，瞬間切換成消滅伊拉克的模式。又剛好2003年是小布希（George W. Bush）擔任總統，順利打垮薩達姆政府，一副「克紹箕裘」模樣。只是，在這之後，美國對於伊拉克的什葉派（Shiite）政府也不甚滿意，因為若伊拉克與伊朗之間關係和睦，對美國而言就是同時擁有兩個具有重要石油利益的對手。美國跟大家說好的「公平正義」，只是「狗ㄆ一ˋ」。但在美國掌握話語權的情況下，「狗ㄆ一ˋ」就是「公平正義」。

伊拉克國內的動盪，隔壁鄰居伊朗的《宇宙報》聲稱是「美國有陰謀要推倒伊拉克政府」。（REUTERS）

今日的葉門（Yemen）戰爭也是一樣的情況。目前「反政府」的胡塞（Al-Houthi）組織與哈迪（Abdrabbuh Mansur Hadi）政府打得火熱，沙烏地阿拉伯協助哈迪，伊朗支持胡塞。胡塞一派屬什葉派勢力，其先祖本屬於葉門北部的主要領導階層，卻在冷戰（Cold War）時期失去影響力，後代一再想要取回政治優勢；哈迪政府為遜尼派（Sunni），其前任政府自冷戰時期以來一直與沙烏地及美國關係較為接近，胡塞與哈迪的對抗，儘管主要性質是權力之爭，外表看起來卻像是什葉派與遜尼派的教派鬥爭。日前在美國決定在沙烏地增派2千人的部隊之後，胡塞組織向美國喊話：「記取越戰的經驗吧！」美國於上個世紀的越戰受過慘痛教訓，而這句話正是告訴美國，如同越戰一般在葉門肯定也會慘敗。

不過，胡塞的聲音再怎麼有道理，也不見得會出現在主流輿論的報導之中，頂多也是被當作「恐怖組織」的憤怒「嗆聲」。只要站在美國的對立面，一切言論都會變質。人們習慣了美國觀點，於是胡塞組織就成了「恐怖組織」，其行動就是「恐怖行動」。世人也就不會注意到沙烏地與美國在半島這個區域的優勢，對弱小勢力與國家而言其實就是邪惡霸權。2017年卡達（Qatar）遭到沙烏地的封鎖，便是一例。而伊朗與沙烏地的對立，也是因為兩國對美國的立場不同，看似同為什葉派的伊朗支持胡塞，同為遜尼派的沙烏地支持哈迪，但根本的因素在於政治鬥爭。

胡塞與哈迪的對抗，儘管主要性質是權力之爭，外表看起來卻像是什葉派與遜尼派的教派鬥爭。（AFP）

至於近日又「死灰復燃」的伊斯蘭國（ISIS），一樣也是說話沒人聽。其領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghadadi）自稱為「哈里發」（Caliph），即先知穆罕默德權位繼承者、全穆斯林的領導者，他也要建立「哈里發國」（Caliphate），主流媒體當這是癡人說夢話，很多穆斯林也不認同。但是，不認同並不代表沒有價值，更何況事實上的確有不少人加入伊斯蘭國。或許我們可以反問：何以人們願意接受近代西方勢力在很多地方建立「民主國家」，但卻不願意接受巴格達迪要建立的「伊斯蘭國」或更大的「哈里發國」？2014年伊斯蘭國主張要擺脫英法兩國在1916年《賽克斯—皮科協議》（Sykes-Picot Agreement）限制西亞發展的框架，學者羅根（Eugene Rogan）與麥克米金（Sean McMeekin）卻認為哪個協議、哪個瓜分西亞的線，根本不是重點。由此可見，西方世界與西亞世界的立場截然不同，同樣一件事在不同人看來感受也大不相同。

伊朗精神領導人哈梅內意（Ali Khamene’i）在推特（Twitter）說，1979年伊朗的伊斯蘭革命在社會主義（socialism）與自由民主（liberal democracy）之間提供了第三個選項。而現任總統羅哈尼（Hassan Rouhani）也強調，「為了更好的未來，伊朗要帶給大家的是希望，而不是戰爭與暴力，大家回歸正義、和平、法治的時代」，「我們要聯合利益相同的國家，在波斯灣地區建立強壯的力量。」伊斯蘭不好嗎？伊朗的聲明對世界有威脅嗎？並不是「伊斯蘭」有哪裡不對，而是我們不願意聽「民主」之外的另一種聲音。

諷刺的是，當我們常說學習要多元、知識要活用時，卻時常出現只有單一標準的思考與認知路線。當然沒有人有資格要求其他人一定要認同某個觀點，但在「政治正確」過於強勢時，或許刻意「矯枉過正」來強調「另一種聲音」的重要性，的確是很必要的工作。

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