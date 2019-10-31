自由開講》社會住宅進度超前，小英落實居住正義

陳以婕

有些政治人物把社會住宅當作政治口水的戰場，我認為居住正義需要用很務實且嚴肅的方式去看待，不是用來刷政治聲量的，因為居住環境是每個在外打拼年輕人必須面對的日常，居住品質不佳，勢必影響工作跟生活，還有什麼心力想像未來？

蔡總統強調，社宅計畫是體現對年輕人居住正義的一環，必須中央和地方政府一起來做，讓台灣年輕人在都會內，能找到一個安心住宿的地方。（資料照）

蔡英文改善租屋環境，居住正義邁進一大步

包租公包租婆可以說是最令人羨慕的職業了， 二三十年前買下兩間公寓，換來的是下半輩子不愁吃穿的生活，有不少朋友剛到接到工作通知，必須一週內報到，在衝忙之中，遇到好房東是幸運，惡房東是走運，為了預防惡房東坑殺消費者、張淑晶事件重演，政府應帶頭建立完善優先照顧年輕人，今年6月1日起，租屋新制正式上路，展現了政府的行動力。

首先，為防止房東超收及拒絕返還押金爭議，明定房東押金不得超過兩個月，其次，房東不得禁止租戶遷戶籍，再來，也是大家最在意的電費超收，規定電費不得超過「台電夏季用電量最高級距之每度金額」，這個政策的落實，對整個租屋環境有很大的改善，對小英總統推動的年輕人居住正義目標，邁進大大一步。

社會住宅進度超前，只有國民黨在扯後腿

再來是社會住宅的部分，這是一個需要中央跟地方政府合作落實的政策，政府不但迅速盤整基地，目前中央政府已儲備565處共330公頃適合興建社會住宅的基地，可興建戶數超過12萬戶的目標值，已完工使用中加興建中的社會住宅約3萬戶，年底前尚有數千戶開工，依目前已完成規劃的社宅案件，明年底完工加開工可達4萬7千戶，超過原定4萬戶的目標。

但國民黨執政縣市卻無心保障年輕人居住正義，只想靠攏財團，根本就是在扯中央後腿，台中市長盧秀燕將原規劃作為社會住宅用地，台中市北屯區土地，預計蓋3500戶社會住宅，佔台中目前社宅計畫的50%以上，卻被台中市政府以38億元標售給當地建商發財用，到底還想不想要年輕人的票？國民黨整天喊台灣少子化問題嚴重，但不給年輕人一個友善的居住環境，是要年輕人怎麼敢生？

包租代管鼓勵房東共同推動居住正義

蔡英文最聰明的是，不只保證年輕人租屋環境，同時也鼓勵房東加入政府的行列，成為推動居住正義的一份子，建立「社會住宅包租代管」的模式，提供房東「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的獎勵。「3稅有減免」為租金所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免；「3費有補助」包含每屋每年1萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助；以及提供房東、房客3年專業租屋管理服務，目前媒合戶數已有5千多戶。

年輕人應該要給蔡英文一些掌聲

沒有富爸爸富媽媽，平均不吃不喝16年才有機會在排除信義大安區的台北市買房，買房根本是遙不可及的夢，對於在台北租房的年輕人來說，政府能減輕青年租屋負擔，改善租屋品質，說到這個，必須給蔡英文政府一點掌聲了吧！

（高雄市民）

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