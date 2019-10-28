自由開講》囤房稅？標準的冷氣房政治決策

錢永旺

前一陣子，在野黨時代力量提出所謂囤房稅，也就是把房屋稅屬於中央法令制定的稅率，從現有的1.2%調到2.4%，隨著持有戶數數量提高，最高可以課徵10%稅率。縱然，時代力量提出的版本把一戶自住最低稅率調降到1%，且維持三戶以內視為自住，三戶以上才累進稅率，但這樣真的能抑制房價嗎？

不會，而且這恐怕會變成災難。

台灣的房屋需求，會根據不同地方，而「需求彈性」不同，什麼意思？用白話說，隨著人口老化且往都市集中，在各大都市內的蛋黃區，因為有捷運、公車、公園等公共設施，而且人口密集區的醫療院所比較近等因素，這些大都市的買房需求，不會因為價格變貴而不想買，反而會更想買，最多是從年輕人買不起，變成由父母幫忙買。囤房稅貿然提高稅率為什麼會變成災難？

時代力量提出的囤房稅版本真的能抑制房價嗎？（資料照）

台灣鄉下地區人口老化，外移減少，很多早年到都市打拼的人，現在都接近退休年齡，子女也長大開始工作或成家。但很多家庭，事實上在鄉下是有房子的，這些房子有些讓祖父母繼續住，或祖父母老了跟著在市區的房子住，或已不在了。這些鄉下地方的老房子，可能已經登記在子女名下，卻沒有人住。

這樣一個快退休的中產階級家庭，很容易名下有二、三戶房子，但其中有鄉下的老房子。而為了幫子女買房，避開贈與稅，通常可能在自家公寓，同棟有房出售的情況下，再添購第三戶、第四戶等，讓長大成家的子女來居住。

因此很多人不是為了囤房炒作，而是依照現行法律與現實做出的妥協。所以如果不把台灣鄉下地區凋零而沒人住的房子，這個普遍存在的事情考慮進去，只想著只要有超過三戶房子，就是囤房，必須要多繳稅，那是典型的從台北看天下的冷氣房決策。

這種稅，只會讓中產階級家庭負擔更多稅收，且推高市區房價，讓更多人背負更高的房貸，這是徹底的社會災難。

房子的供給不能增加，房屋需求也降不下來，北市府提出囤房稅只會提高房價，以北市府財源之充足，不如好好興建社宅。（資料照）

再看台北市長柯文哲提出的版本，建議「把三戶自住優惠取消」，這可以看出柯文哲對台灣房屋持有現況的無知，如上我就不再贅述。

台北市的房屋需求，因為中央政府四十年來挹注大量資源在首都各式建設，如捷運、高鐵台鐵三鐵共構、公園綠地開放等，台北市要提高囤房稅，必然使房價更高，因為台北市土地有限，而台北市政府的社會住宅進度嚴重落後、都市更新更是緩慢。房子的供給不能增加，房屋需求也降不下來，北市府提出囤房稅只會提高房價，以台北市政府財源之充足，不如好好興建社宅。

柯文哲市長第一任期提出的「4年2萬戶、8年5萬戶」的社會住宅政策，到現在為止，開始設計跟開工才不到1萬戶。柯文哲市長已經當了4年10個月了，確定完工僅有866戶，而自己評估兩任市長任期結束會完工8427戶，並預計到2026年可以全部完成15609戶。

柯文哲提出囤房稅不切實際就算了，自己提出的政策，「8年5萬戶」，縮水成「10年1.5萬戶」，只願意執行三成。執政四年十個月過去，目前興建完成只有866戶，以一任2萬戶的承諾為基準，只完成4.33%；若用8427戶計算，二任5萬戶的政策主張，目前的執行率也只有16.85%。

柯文哲市長，您所強調的居住正義，正被您的執政效率低落給打敗，這麼低的社會住宅完成度、執行率，不能從房屋市場的供給面來解決青年居住問題，現在還要提出囤房稅推高台北市房價，這不會令人聯想到：你提囤房稅只是在掩蓋執政無能嗎？

最後，其實要抑制「蛋黃區」的房價，避免超高價豪宅推高周邊房價，台北市不用調高囤房稅，就能達到課豪宅稅的效果，因為依照《房屋稅條例》第11條，直轄市及縣市政府可以針對房屋標準價格，「在不同街區地段做調整」。要知道，房屋稅的繳納金額，是「稅率」乘上「房屋標準價格」，台北市明明可以對超高價豪宅區提高房屋標準價格，來抑制不合理地段的房價。

除非，柯文哲市長當了快五年還不懂這個規定。否則，提出囤房稅把問題丟給中央政府，自己躲過得罪住豪宅的企業家們的風險，這不會太政治操作了嗎？

（大學經濟系教授）

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