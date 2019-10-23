自由開講》陳同佳案是中國的「木馬屠城計」！

余止

近期香港人陳同佳「被自首」一案，在媒體及網路上引起不少關注。國民黨人見獵心喜，馬上批評蔡英文政府是「選舉拒收」、「自我閹割司法主權」。

然而，這些替港府煽風點火、批評民進黨政府「矮化司法主權」的論述，充其量只是一種「打稻草人」的謬誤。因為這個說法完全無視「陳同佳投案」、「香港反送中」兩大事件的關鍵脈絡。所以不只打不到痛點，更顯見其思考謬誤，落入中國「木馬屠城」的陷阱，反而被蔡英文政府在昨日晚上的回應迅速拆招、快速破解。

陸委會已經主動出擊，並提出兩項方案化解中國的「政治木馬」，蔡英文總統也表示「不樂見香港政府拒絕行使管轄權」。圖中木馬為示意圖（報社合成照／資料照）

為什麼陳同佳案終究只是港共政府的「稻草人」？所謂「打稻草人」的謬誤，是指攻擊「較容易被攻擊的對手」，然後再創造自己勝利的「假象」。以陳同佳案的脈絡來切入，這個案件就是中國用來轉移反送中運動焦點的「稻草人」。因為就案件性質來說，本案「依常理」並不是先由台灣來主張司法管轄權，事實上，甚至沒有一個「正常的犯人」會希望此案先由台灣來處理。

因為，陳同佳案的「物證、人證」都在香港，特別是陳同佳剛從香港出獄馬上來台灣「投案」，還可能面對台灣法律中的「死刑」。按理來說，沒有一個人、更遑論一個剛出獄的犯人，會答應這樣「艱困」的條件。因此，與其批評民進黨政府是「政治」凌駕「法律」，不如批評是誰用「政治」凌駕「常理」，意圖在背後達到政治效果？

其次，香港和台灣之間沒有司法互助協定，特別是陳同佳案因為涉及香港、中國、台灣三方之間的法律關係，完全不同如林克穎案等案件送台的關係。所以，陳同佳案不只在接收上十分敏感，若在「反送中運動」最激烈的當下貿然接收，更容易矮化台灣主權，成為中國「一國兩制」下成功「司法互助」的最大宣傳。

換句話說，陳同佳案與其說是香港尊重「台灣司法主權」，不如說是中國的「木馬屠城」之計，是港共政府披著華麗的外衣，美尊重台灣「司法主權」之名，行製造台灣分裂、轉移反送中運動焦點之實！

反觀國內某些政治人物，包括馬英九前總統、韓國瑜總統候選人、柯文哲市長等人，不去仔細梳理事件脈絡，反而笑納中國送來的「木馬」，坐收選舉果實，表現非常不及格！特別是馬英九前總統，不僅對於過去香港政府的惡行不聞不問，反而這次聲淚俱下地聲稱「人命關天」，完全錯失了本議題的爭點，成了中國免費的宣傳工具。這樣的行為，更可以考慮是否有「中共代理人」的嫌疑？

陸委會已經主動出擊，並提出兩項方案化解中國的「政治木馬」，蔡英文總統也表示「不樂見香港政府拒絕行使管轄權」。所以，港府在昨日深夜回應蔡英文總統時大力「跳針」、「否認」其「司法管轄權」，更是港府「木馬屠城」招數圖窮匕見的明證！共產黨的「木馬」終究只會是轉移焦點的工具，而無法達成實際的效果。台灣人應該明察中國的招數，不要隨著親中政治人物起舞，落入港共分裂台灣的詭計之中！

反送中運動最原始的訴求是「香港人應該要維護自己的司法」，那麼顯然「送台」或「送中」都不是香港人民的主要訴求，也不是這個議題最好的解決方法。林鄭政府應該回頭好好處理反送中運動的五大訴求，不要再透過犯人放煙幕彈，轉移議題焦點，對台灣進行政治操作。

（高雄市民）

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