自由開講》陳同佳「被自首」，是送中的開端？

林紘睿

明知台灣與香港之間沒有引渡條例，陳同佳逃離台灣回到香港後，就等於是逍遙法外，除非修法，不然無法將其押回台灣接受審判。但台灣的司法機關，卻沒因為這樣而怠忽職守，儘管可能是「徒勞無功」，照常努力搜集陳同佳的犯罪證據。

相信台灣的司法人員也堅信，就算無法讓陳同佳在台灣接受司法審判及制裁，也希望透過提供具國家公信力的「司法證據」，讓香港司法機構，能夠有足夠罪證起訴陳同佳，還給被殺害的香港女子，及其家屬合理的一個公道。

香港特區政府聲明否認政治操作陳同佳案，並強調現「無法律」與台灣進行刑事司法協作。陸委會反批投案安排顯見政治力量操作，且所謂「無法律」正因把台灣視為中國一部分，所以台港間不能進行司法互助協商，是處心積慮凸顯「港府沒有管轄權，所以必須送中」的邏輯。圖為香港特首林鄭月娥。（彭博）

但港府方面對於台灣的用心，卻是「三度」已讀不回。香港把司法問題，轉為政治問題，因為「司法互助」，證明台灣與香港用的是不同法律，會間接承認台灣在國際的地位。接受「司法互助」，就是接受台灣與中國是國與國關係，港府當然選擇鴕鳥政策到底，比起制裁一位殺人兇手，北京當局的情緒比正義更加重要。

而現在卻傳出陳同佳願意來台自首？

首先，就算陳同佳買了機票，隻身一人飛到了台灣桃園機場，只要他未通過海關，就不等於入境台灣，自然台灣的司法單位，也無權跨越國境之門，逮捕陳同佳。而陳同佳又牽涉到另一項法律，無法進入台灣境內，《入出國及移民法》第18條，第七項、在我國或外國有犯罪紀錄，禁止其入國。陳同佳已在香港因盜刷女友信用卡，而遭判刑27個月，已有犯罪紀錄，移民署依法無法發放簽證，使其入境。

我知道這聽起來很可笑，但既然是法，就不能因為個案而破例，因此要用另一種法來應付這種特例，這就是為何國際先進國家，都需要互相簽署「司法互助模式」或是「引渡條例」的原因。但礙於港府不願與台灣進行任何司法上的合作，不願用官方模式，讓陳同佳可以進入台灣接受審判，才是這起事件最尷尬的地方。

而整起事件最泯滅人性的人是誰？不是台灣政府，是林鄭月娥，明知陳同佳殺香港人的事實，仍然不為所動，現在卻反過來要將禍水東引給台灣，選在這敏感時刻，其中必定有詐。

陳同佳將會成為送中的破窗石？

香港與台灣沒有引渡條例，同樣的與中國也沒有，因此才有送中條例的誕生，也是造成香港革命的原因。而現在反送中已被港府退回，但港府仍不死心，陳同佳將會成為送中的破窗石，只要陳同佳的先例一開，台灣一收，按照現在香港殘暴的作風，未來肯定多了許多「被自首」的事件發生，而中國也可以依照台灣的先例，將香港的罪犯收入中國進行審判，反送中被退回了又如何，這才是台灣政府最應該警惕的事情。

香港年輕人已經在街頭抗爭了四個月，過程中，有年僅15歲的泳將全裸落海而死、有高處墜樓斷肢而無血跡、有海上浮屍遭發現是死後投海滅證。儘管如此，香港年輕人還是不畏懼死亡，堅強的與強權奮戰。我認為台灣這次若「收下」了陳同佳，肯定會讓香港革命一夕功虧一簣，這是台灣人最不想見到的事情。假如港府要用法律途徑，或者是訂定送台條例，反正港府訂定法律只要自己同意，將陳同佳送回台灣，這很歡迎，但假如是要用台灣借刀殺人，那非常抱歉，台灣不願成為跟港府一樣的懦弱，民主與自由的價值，與正義等同重要。

（日商公司，曾任記者）

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