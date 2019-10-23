社論》「陳同佳戰場」

港府強推「送中條例」牽拖台灣，且放話協助港女命案嫌犯陳同佳來台投案，將反送中之火引到台灣。由於陳嫌即將出獄，政府化被動為主動，要求港府協助我方派檢警赴港，押解陳嫌及其認罪書、證據等來台受審。依法論法，本案台港都有管轄權，港府既然拒絕優先處理，也不回應台港司法互助，我方務實處理本案，孰曰不宜？

港府出招以來，港台物議紛紛。陳嫌「被投案」，正好凸顯反送中有其道理，因為完全受北京支配的港府，對一個罪犯的處理方式，只要有政治需要就會進行政治操弄，從我方最先要求司法互助已讀不回，到規避司法互助自行其是，政治操弄斧痕斑斑可考。而藍營政客自以為撿到槍，猛向自己的國家主權、司法管轄權開火，配合北京指導港府為藍營開闢「陳同佳戰場」。「今日香港、明日台灣」，果真不是玩笑話。

回顧近日的記事，許多言行本身就是解釋了：一，對台灣司法互助已讀不回的港府，當初「送中條例」引起全港沸騰，便將外國勢力特別是台灣牽拖進去，這是一個伏筆。

二，為了模糊反送中焦點，港府把火引到台灣來，合理化「送中條例」。此時此刻，「為什麼香港放棄司法管轄權」，確實啟人疑竇。

三，美台關係、兩岸議題都不利韓國瑜，北京借港府之刀殺台灣，同時為國民黨開闢新的戰場。國民黨隨即配合作戰，裡應外合，這是一一二四的進階版嗎？陳同佳不是周子瑜，能引起廣泛同情嗎？

四，不談司法互助，只想私了送人，如果台灣自我矮化把皮球接下來，證據不足案子辦不下去或者輕判，又損害台灣的司法形象。香港民主黨立法會議員涂謹申就反問，若最後台灣方面因證據不足而將疑犯釋放，這又是否香港市民希望得到的結果？問得好。

五，反送中五大訴求缺一不可，林鄭月娥死拖活拖拒絕到底，倒是陳嫌致函請求協助出獄後到台投案，她立刻接受馬上處理，還有「政協牧師」管浩鳴居中奔走，如此重視一個「渣男」，這是司法還是政治？「被投案」的陳嫌，健康狀況港府可以打包票嗎？

六，這位「政協牧師」，先前隱瞞「北京市政協委員」身分，到台灣拜會政府官員鋪陳此事，想必幕後已擬定一套陷阱。這個例子非常值得警惕，中港紅色力量早已連成一氣，「港人治港」不可置信。

七，反送中被捕者上千，不正常死亡頻傳，陳彥霖浮屍案尤其聳人聽聞。黑道、黑警的恐嚇手段之後，暗殺行動是否也啟動了？肅殺氣氛下，還協助陳嫌來台投案，「司法正義」只及於一個加害者，也太反諷了。

八，小英政府對強迫送人審慎因應，藍營政客對此事件借題發揮，反倒是對港府踐踏司法人權輕描淡寫，對港人「蒙面」下的悲哀無動於衷，難道是親中媚共所致？馬英九出生在香港，竟對港人如此無情？

九，川普多次重申，香港問題必須和平解決，也將之與美中貿易戰掛鉤。或許因此，甚囂塵上的動用武警或解放軍，至今還沒有成為進行式。不過，明眼人都已經感受到了，香港表面上的和平解決，實質上是國家暴力化整為零。公然的無差別暴力鎮壓，暗中的毆打、砍殺、滅口，已經是日常了。但，香港是壓不扁的玫瑰，陳嫌來不來台，已經無關大局。

這兩天，馬英九批評政府傷害國家主權、放棄司法管轄權、罔顧人權保障與正義伸張，聲淚俱下，唱作俱佳。然而，自己人李明哲、李孟居、蔡金樹在中國被消失、被認罪，「馬英九們」從未掉過一滴眼淚。可以說，只要中國繼續製造「李明哲們」，只要港府繼續歡迎「韓國瑜們」，並以政治操弄取代司法互助，馬英九的話就要倒過來聽。

從美中貿易戰戰場、一國兩制台灣方案戰場、香港反送中戰場，轉移到「陳同佳戰場」，有利於藍營同屬一中的不利局面，縮小轉移到一個司法個案打混仗。比起上述三大戰場藍營捉襟見肘，越描越黑離主流民意越來越遠，「陳同佳戰場」比較可以混淆是非，搞成一種公說公有理、婆說婆有理的五五波。不用懷疑，這是對民主台灣的一場「奇襲」，「被投案者」只是身不由己的道具。敵我態勢，分明至極，類似的「陳同佳戰場」，恐怕不會僅此一例。

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