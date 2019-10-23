自由開講》陳同佳投案？中共根本別有用心

柯嘉斯

2018年2月港人陳同佳在台殺害其同為香港籍的女友，隨後即逃回香港。但是雖然本案的加害者與被害人皆非台灣國籍，但按刑法第四條，「犯罪之行為或結果，有一在中華民國領域內者，為在中華民國領域內犯罪」，我國對陳佳同案有審判權應無任何爭議。

但早在2018年3月、4月和7月，法務部已三度向香港律政司提出司法互助，而香港方面後則表示港臺兩地之間因為沒有司法協議，因故拒絕遣送陳同佳至臺灣受審。

在反送中運動逐漸失控的今天，香港特首林鄭月娥日前表示陳同佳出獄後有意來台投案，這種違反人性的「投案」，不禁讓人懷疑所謂的陳嫌自願投案，背後根本是港府及中國政府在操控。（本報合成照）

而中共更以陳同佳案為由訂立送中條例，而正是送中條例的制定，引爆了港人不滿，才有延燒至今的「反送中」運動。

在反送中運動逐漸失控的今天，香港特首林鄭月娥日前表示陳同佳出獄後有意來台投案，這種違反人性的「投案」，不禁讓人懷疑所謂的陳嫌自願投案，背後根本是港府及中國政府在操控。

筆者認為，陳同佳如果真的來台，一下飛機落地後，政府立刻將其逮捕並進入偵查程序，當然是沒有問題。但是「飛機飛行的過程」與逮捕後的偵查、審判程序則值得觀注。

陳同佳做為殺人案的疑犯，具一定的危險性，給陳嫌觀光簽証讓他以此來台，具根本上的程序問題。再來是倘若讓陳嫌乘坐一般客機，除了容易造成同班飛機乘客的恐慌，更具有飛安上的疑慮。

退萬歩言之，縱使陳嫌真的順利落地，司法就一定能將陳嫌定罪嗎？

現況下香港與台灣間並無移送證據的司法互助協議。意思是陳同佳縱來台投案，並不代表港府願意提供相關證據的支援。而按照我國的刑事訴訟法，「被告自白不得做為判決之唯一證據」，換言之若縱使被告主張「我有罪」也不代表法官能在欠缺相關真接、間接證據的前提下將之定罪。

除了運送及審判問題，本案的政治角力也異常複雜。

港府目前正因為反送中事件而一片焦頭爛額，陳同佳的送台自首，無疑是港府轉移焦點的方法，利用陳同佳案送台聲東擊西，試圖移轉焦點，減輕港府內部壓力。

再來是陳同佳的送台其實渉及習近平所提的「一國兩制，台灣方案」，因為港府在沒有「送中條例」與「和台灣司法互助」的前提下仍將陳嫌「送台」，根本是在變相使台灣承認「一國兩制」，吃台灣主權的豆腐。因為倘若不是以一國兩制做為送台的前提，任意將港人送台只有承認香港是中華民國的一部份，是台灣主權所及的範疇，問題是港府有可能這樣宣稱嗎？

不但港府作為毫無道理，被視為中共代理人的總統候選人韓國瑜更直接配合中國演出，完全忽視陳同佳案的政治背景與疑點，逕自以此攻擊政府，沾沾自喜「自以為撿到槍」，以司法案件做為政治籌碼，忽視國家主權，只為了圖謀中國與個人利益。

筆者認為陳佳同案疑點重重，在內有中共同路人、外有中共虎視眈眈的情況下，政府面對此案不可不慎。而人民在期待司法正義能發揮作用還被害人一個公道時，更應該注意本案背後中國圖謀的政治目的，是否傷害代表台灣2300萬人的國家主權。

（兩岸智庫研究員）

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