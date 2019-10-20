韋恩的食農生活》往河裡「放生」環保酵素？不要害了裡面的生態！

這類環保酵素與學理上的酵素不一樣，很難說有淨化水質的能力。若真將這類環保酵素倒入水裡，可能會是淨化做不到反而造成水中生態浩劫！

韋恩的食農生活

韋恩先聲明，我沒有預知能力，但是明明前幾天才說著環保酵素，結果昨天就有秀水鄉長帶頭把大桶的自製果皮酵素倒入大排，說是可以淨化水質。這實在是一種錯誤的示範，韋恩對裡面的水生生物感到桑心。

彰化秀水以酵素來淨化、除臭番社排水幹線，環保局認為此舉沒有經過驗證，並不適合。（擷取自秀水鄉公所臉書）

自由時報報導「彰化縣秀水鄉公所日前盛大舉辦「環保酵素淨化番社排水幹線啟動儀式」，希望能夠減少臭味、淨化水質。

秀水鄉長林英嘉指出，酵素都是果皮等天然的東西所製成，沒有化學的成分，番社排水兼具民生排水與農田排水的功能，投入天然的酵素，並不會對農田造成影響，但此舉也引來爭議。彰化縣環保局長⋯⋯江培根指出，酵素對於排水的功效並沒有驗證，根據水污染防治法的規定，任何水體都不能注入污染的東西，因此，未經驗證的東西，都不適合注入。」

自由時報報導「彰化縣秀水鄉公所日前盛大舉辦「環保酵素淨化番社排水幹線啟動儀式」，希望能夠減少臭味、淨化水質．．．秀水鄉長林英嘉指出，酵素都是果皮等天然的東西所製成，沒有化學的成分，番社排水兼具民生排水與農田排水的功能，投入天然的酵素，並不會對農田造成影響．．．．但此舉也引來爭議。彰化縣環保局長⋯⋯江培根指出，酵素對於排水的功效並沒有驗證，根據水污染防治法的規定，任何水體都不能注入污染的東西，因此，未經驗證的東西，都不適合注入。」

韋恩之前言之諄諄，這類環保酵素與學理上的酵素不一樣，很難說有淨化水質的能力。但是這種環保酵素倒入水裡我有幾點疑慮：

1.環保酵素pH很低，所以很酸，會讓排水溝裡面的水pH值有很大的變動，對裡面的生態是不好的。 2. 環保酵素主要成分還是一些碳水化合物，在水裡還是會進一步氧化丶腐敗，造成BOD上升，含氧量下降，對裡面的生態更是一場浩劫。 （註：生化需氧量（Biochemical oxygen demand，簡寫為BOD））

對於這樣的行為，環保局長說的也未免太含蓄，應該趕快取締才對。也奉勸這些政治人物應該先了解一下科學原理，不要好心做了壞事。有機會來看看韋恩寫的，吸收一點正確資訊吧。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 往河裡「放生」環保酵素？不要害了裡面的生態！

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