自由開講》請正視當事人的痛苦！真正問題在於蓄意散播與傷害！

◎張明旭

「未經同意散布他人性私密影像」（又名復仇式色情，詳細說明可看文末）已成為近年來國際重視的問題，因為在網路如此快速傳播的現代，這些惡質行徑已將造成當事人極大的身心創傷。而在這些事件中，如果再加上媒體的「有意推波助瀾與惡意消費」，當事人所受到負面影響與傷害則將會被嚴重放大，就如同本次黃河所面對的處境！

性本身應該是一件自然而然的事，不論是自慰或是與他人知情合意的性，都該被正面地看待與認識，而不該忌諱避談，更不是成為惡意攻擊或消費他人的武器！就像黃河自己所提到的，影片是當年他與當時女友「浪漫示愛」所拍得，這是浪漫真誠的事，不是錯事，「也不是對人作惡」，這就是他生命過程中的一部分，他不懂為何會被這樣散佈。又像是溫昇豪公開回應的，自慰這件事根本就沒什麼，許多動物都會，人也一樣，而將這些私密影像曝光才是不對且違法的事！在這件事情中，黃河才是受害者，大家及媒體怎麼會去逼問受害者、找他麻煩，大家應該要追的，應該是將此私密影像蓄意曝光的幕後源頭！

在這件事情中，黃河才是受害者，大家及媒體怎麼會去逼問受害者、找他麻煩，大家應該要追的，應該是將此私密影像蓄意曝光的幕後源頭！（資料照）

就像溫昇豪公開回應的採訪影片中，旁人敘述此事時，一度尷尬難言，甚至使用「自己開心的影片」等模糊描述，而不願直接說出「自慰」一詞

「未經同意散布他人性私密影像」到底會帶來多大的痛苦，陳明清律師這篇訪談中已談的相當深刻，但就如許多關心性平教育立委所指出的，台灣在這塊做得仍然不夠，除了再次呼籲大家不要去尋找、點閱、下載、分享這些會造成他人傷害的影像外，我們同時也在此呼籲應該要在性平教育中加強相關議題的深入討論，不要只停留在教條式地要求學生不能做、或是只用法條來恐嚇式教學，而是應該要確實讓學生深入了解相關情況，協助學生思辨及在未來做出最適合自己的判斷，以及並讓學生真的認知與同理事件中當事人的痛苦，就如溫昇豪的呼籲「大家要有同理心」！

最後，我們也必須要譴責相關「有意推波助瀾與惡意消費」的媒體，尤其是報導此事的來源報導，即便黃河是公眾人物，但此影像純屬個人私領域，根本沒有理由被如此蓄意散播與傳遞，在這些媒體的「推動」下，這些負面影響與傷害才會被如此嚴重地放大，且不只是對當事人及其親友本身，更已成為台灣媒體識讀、公民教育、法治教育、人權教育、以及性平教育推動上的一大阻力！

〖相關說明〗「未經同意散布他人性私密影像」是近年來國際重視的嚴重問題，不只在性別平等上、在媒體素養、公民教育、法制、人權上也有相當多的討論及重視，受害者以女性佔多數。而這些性私密影像常來自於和當事人曾發生過親密關係的行為人，兩人可能是伴侶、情人、一夜情等關係，而這些影像可能是在當事人當時同意的情況下取得，也可能是在當事人並不知情的情況下偷拍。而擁有這些影像的行為人，基於威脅、報復、毀損名譽、強迫發生性行為、強迫延續兩人關係、增加自己知名度等目的，將這些影像散佈出去，造成當事人受到極大的傷害。此外，也有些是來自於第三方的意外或不當取得（例如：違法取得他人手機、硬碟、雲端等處的影像資料），而第三方基於威脅、毀損名譽、破壞人際關係、以此獲利、消費當事人等目的，蓄意散佈這些影像，造成當事人身心嚴重傷害。

（性別平等教育大平台 專案經理）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法