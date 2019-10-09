自由開講》為何一夕之間，外國年輕人全面支持香港革命

芮俊

先講結論：會讓外國社會的年輕人，全面支持香港革命的最大推手，就是中國。因為中國不斷在堆疊對其不滿的柴火，才燃起這場熊熊烈火。

網路世代的外國年輕人並非不知道中國的蠻惡。在網路遊戲當中，中國人通常是最常作弊、最常辱罵、最輸不起的那一夥人。外國年輕人自然會知道，怎麼樣的國民，就會有怎麼樣的國家；只不過，因為是遊戲，所以平常也是「笑一笑、神經放大條一點，這樣就好了」。

直到透過香港事件，讓外國年輕人深深感到，原來中國的惡劣，遠超出於當初的想像。尤其中國連NBA（美國職籃）、《South Park》（南方四賤客）、Blizzard（暴雪娛樂）這些外國公司、作品與個人，都敢進行言論審查，無理抵制，這就是讓人感到中國已經「侵門踏戶」，高調否定民主世界的言論自由信仰。

《南方四賤客》本身就是以黑色幽默聞名的動畫，中國要播，自然有一天自己也會成為被幽默的對象，但看來中國沒有這種肚量。（網路）

首先，NBA（美國職籃）抵制事件，主因為休斯頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）發推特支持香港，「Fight For Freedom / Stand With Hong Kong」（為自由而戰，與香港並肩）。遭到中國官方與民間抗議，中國籃協、央視及多家企業均宣布暫停與火箭隊合作，騰訊體育甚至停止所有NBA賽事轉播。

中國真是小題大作，笑一笑、神經放大條一點，這樣就好了。

再來，《南方四賤客》遭禁，主因為第300集內容含有小熊維尼，嘲諷了中國國家主席習近平。遭到中國官方與民間抗議，不僅官方微博立刻關站，所有討論串全面封鎖，《南方四賤客》即刻消失在中國的網路世界。

中國真是小題大作，笑一笑、神經放大條一點，這樣就好了。

最後，Blizzard。主因為Blizzard旗下遊戲《爐石戰記》的香港選手聰哥，戴著面罩接受台灣主播賽評易先生及偷米的訪問，他更高喊「光復香港，時代革命」。遭到中國官方與民間抗議，暴雪火速發佈聲明，表示聰哥和兩位主播賽評於進行選手賽後，訪問時出現違反賽事規章情形，聰哥將即刻起自大師職業賽除名。

中國真是小題大作，笑一笑、神經放大條一點，這樣就好了。

針對美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫雷的挺香港言論惹惱中國，NBA總裁席爾瓦表示，NBA不會限制球員、僱員和老闆的言論。（法新社）

但中國笑不出來，外國年輕人自然更笑不出來。《南方四賤客》本身就是以黑色幽默聞名的動畫，中國要播，自然得面對自己有一天也會成為被幽默對象的事實，但看起來中國似乎還沒有這種肚量，按照中國敏感的小神經，被禁是自然。而NBA與Blizzard呢？

莫雷雖是休斯頓火箭隊總經理，但他無法代表整個火箭隊，甚至整個NBA。但中國卻因為一人一言，全面抵制 NBA，目的只是要為了讓莫雷為支持香港的言論，負起毫不符合比例的責任。

聰哥身為香港人，支持香港人訴求，支持香港革命，理所當然。且聰哥是接受台灣主播訪問，並非直接挑釁中國。但中國人卻施壓Blizzard，逼迫Blizzard同時解除聰哥與兩位台灣主播賽評合約，以殺雞儆猴，杜絕任何支持香港的言論出現。

利用經濟實力禁錮言論自由，進行言論審查，霸凌觸怒「龍威」者，不僅是中國長期以來對台的做法，現在更用來跟全世界的民主國家對抗。過去是台灣人要為自己的認同道歉，現在是全世界都要為自己的言論向中國道歉。到底憑什麼？中國現在正在示範什麼叫做「靠實力沒朋友」。

前陣子柯文哲批評蔡英文政府「台美關係40年最佳，但目前兩岸關係是30年來最差」。看完上述的內容，還堅持選擇與中國友好，是一件會被全球恥笑的事情，而柯文哲市長似乎還是選擇要向中國押寶。

（議會助理）

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