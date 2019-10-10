自由開講》香港人用生命守護的一切，是跟我們所有人都相關的價值」！

（作者提供）

◎張明旭

10月4日，香港特首林鄭月娥引用《緊急情況規例條例》訂定《禁蒙面法》，不顧廣大香港民眾與法學專家的抗議，強行於10月5日實施，引發國際輿論與香港民眾激烈的反彈！



香港並非全球首個禁止蒙面的地區，法國、德國、義大利等地過去都有類似限制的規定，但《BBC》的報導也指出，過往的例子顯示，這類法令不僅執行上相當困難，且對於阻止示威浪潮以及社會局勢並無幫助。

而且這類禁止蒙面的規定，不僅侵犯了國際人權公約及「香港人權法案條例」所保障的集會權利、人身以及表達意見的自由，同時更剝奪了弱勢族群爭取平權的可能性。對於許多飽受社會污名歧視的族群來說（例如LGBTQ社群、性工作者、HIV感染者等等），在如此不友善的氛圍要上街爭取權益已是相當困難，如果還要公開身份，面對自身及親友在遊行後可能遭受騷擾、出櫃、打壓等等的恐懼，那這條平權之路將為變得何其困難？

這類禁止蒙面的規定，不僅侵犯了國際人權公約及「香港人權法案條例」所保障的集會權利、人身以及表達意見的自由，同時更剝奪了弱勢族群爭取平權的可能性。（歐新社）

此外，林鄭月娥引用的《緊急情況規例條例》也引發民眾大量的關注與抵制，因為此條例即是香港版的《動員戡亂時期臨時條款》，而此條例的重新啟動，不僅將使香港黑警氾濫的問題更加嚴重，也將使得這塊土地逐漸化為《返校》，到那時，別提性別，而是一切都沒有了平等，人們的尊嚴及自我不斷被踐踏，所剩下的不是同理與愛，而只有恐懼及暴力...

香港教育局超越《禁蒙面法》範圍，要求所有學校師生平日不應戴上口罩、徹查學生戴口罩數量等行徑，不僅明顯侵犯師生權益，更明顯帶有戒嚴的意味...

一直以來，民主法制就是自由、平等與人權的基礎，而在香港，現在正有數百萬人上街頭，努力用他們的生命守護這些得來不易的價值，其中也包含許多正在唸書的青少年與學生。他們站出來並不是因為「流行」或「煽動」，而是因為已經「退無可退」，所以抱著犧牲自己生命及未來的覺悟，來跟這個踐踏人權的政府搏鬥，而他們所為的，只是盼望能夠拯救這塊他們從小生長的土地，讓未來的人們能有機會生活在一個自由、民主、平等、法治、尊重人權的所在...

一直以來，民主法制就是自由、平等與人權的基礎，而在香港，現在正有數百萬人上街頭，努力用他們的生命守護這些得來不易的價值，其中也包含許多正在唸書的青少年與學生。（歐新社）

正如性平教育所追求的：希望每一個人都能不被歧視及暴力以對，能夠擁有尊嚴地、在平等保障下自在生活、追求屬於自己的幸福。



香港人用生命守護的這一切，不只是新聞中的幾句話，而是跟我們所有人都極為相關的價值，不論是現在或未來，所以懇請大家一同站出來支持香港人民，共同譴責香港政府侵犯人權的惡法與施暴，並將這些正在發生的事實與血淚一點一滴地傳遞出去，讓更多人了解...

（性別平等教育大平台 專案經理）

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