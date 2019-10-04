自由開講》別再讓善良的臺灣人替你們道歉！

◎宇文自由

最近，善良的臺灣人常忙著要代替「別人」，向其他國家的人們道歉。而也儘管，這些被致歉的對象幾乎都有著顆廣大包容的心，甚至是反過來請這些「非當事人」的大家不用太在意，也不用為著別人的野蠻或過錯而忙著說對不起。但，身為一個臺灣人，每每回想起這些害著我們要「幫道歉」者的言行，我們都還是會感到無比的羞愧與憤怒。

先是要替國民黨角逐總統大位的韓國瑜市長，掀起這波「2019年臺灣幫道歉大賽」的開頭；明明是自家市府與競選團隊的表現荒腔走板，害得來訪的日本學者團為此錯愕奔波，韓市長卻竟然在媒體與客人面前嘻皮笑臉地公然栽贓人家，最後氣到這些堪稱日本學界裡研究臺灣與兩岸的「全明星陣容」在網上還原事實，當真是丟臉至極。

明明是自家市府與競選團隊的表現荒腔走板，害得來訪的日本學者團為此錯愕奔波，韓市長卻竟然在媒體與客人面前嘻皮笑臉地公然栽贓人家。（資料照）

接著，為支持香港的民主與自由，不惜放棄自己的中國市場甚至演藝生涯，更曾被邀請至聯合國發表演說的香港巨星何韻詩，在臺灣參加「撐香港，反極權」大遊行時，竟遭中華統一促進黨的黑道份子當著眾多攝影機的面前潑灑紅色油漆恐嚇。事件一發生，不僅政府在第一時間便表達了對潑漆者的嚴厲譴責，更宣示將徹底清查其背後是否有組織犯罪的結構；更讓上萬名臺灣人湧上何韻詩的臉書，替那讓絕大多數臺灣人都感到不齒與唾棄的黑道政黨與「中共代理人」向何致歉。

最近，面對香港反送中運動，居然有港警實彈向十八歲的示威者胸口近距離開槍，與心臟僅相差幾吋的距離，便差點讓中共的這場「七十週年國慶」當日上演了血腥鎮壓。而人在臺灣，同樣享受著自由、民主與安全的柯文哲市長，如果真的不想表態，那不妨就真的閉嘴；但柯市長偏偏就是愛嘴快地炫耀自己的智商與獨到，過去那些奇奇怪怪的話也就算了，但這次，一席「難免會擦槍走火」地替根本是預謀殺人與暴力執法的港府辯護之言，讓示威抗爭中的香港人都聽不下去了。更讓另一位國際知名的學運領袖黃之鋒直接怒轟柯文哲這是「對中槍學生的侮辱」。

香港巨星何韻詩在臺灣參加「撐香港，反極權」大遊行時，竟遭中華統一促進黨的黑道份子當著眾多攝影機的面前潑灑紅色油漆恐嚇。（資料照）

而不知是巧合，還是彼此之間存在著某些牽連，這三件「幫道歉事件」確實存有著許多的共同點：首先，韓國瑜、統促黨和柯文哲，他們所「失禮」或「惹怒」的對象，剛剛好都是那些同樣被「中共老大哥」所討厭的人們：日本人、在國際公然發聲譴責中共極權的港人，以及那些還在街頭力爭公民權利的人們。

對比之下另一個有趣的共同點是，這些習慣性「失言」或「無禮」的傢伙，他們在面對中共老大哥的場合，卻都是恭敬有禮到判若兩人：想想韓國瑜在國臺辦與中聯辦官員面前的親切哈腰、統促黨成員在五星旗前的「國慶」集會，以及總愛用各種理由來替自己經常性失言開脫的柯市長，在參加「雙城論壇」時那種一字一句照唸不漏的樣子吧！奇怪，這些傢伙怎麼到了中共面前，就會忽然想起自己是文明世界與人類社會的一員了呢？

而在失言與無禮之後，他們也都幾乎不會認錯，在無數的臺灣人忙著幫他們向松田康博、何韻詩、黃之鋒與數百萬港人代為致歉的時候，他們卻忙著用各種詭異荒唐的理由幫自己開脫。有趣的是，也總會有一波人趕著來救援，用一些更荒謬可笑的東西來幫他們轉移焦點：從懷疑那群日本學者根本是「計劃好」要設計韓的藍營粉專與韓粉、在國會殿堂痛罵閣揆對潑紅漆者太過嚴厲的國民黨籍立委，以及想必為「難免會擦槍走火」這種說詞感到欣慰與振奮的港府與中共當局──好巧，這些人在某種程度上來說，不根本就是同一個群體、甚至是同一種甘願臣服於「紅色帝國」的人們嗎？

總愛用各種理由來替自己經常性失言開脫的柯市長，怎麼到了中共面前，就會忽然想起自己是文明世界與人類社會的一員了呢？（資料照）

既然他們的價值觀與行徑，和極權獨裁的中共政體總是能如此地相近與契合，那你真的有時候會希望他們乾脆移民去當別的國家之人，別在邊享受著民主自由卻「反民主自由」，也別再讓善良的臺灣人，總是要為他們而感到羞恥，並還要為他們而不斷道歉。

（政治工作者、智庫研究人員）

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