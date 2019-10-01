自由限時批》這桶紅漆已倒在台灣頭上！

杭東

昨天的紅漆，並非只是倒在香港歌手何韻詩頭上，而是倒在民主台灣的善良心坎裏！那種憤怒亦己到了極致！而執政當局依然如昔，只有「嚴辦」如故，如此任令紅漆四處潑灑，法治何在？綱紀何在？國法安在？

今天最令人不齒的是，打著中華民國旗號者，幹的卻是中華人民共和國或中國共產黨所希望併台統一的事！就連一向反共的中國國民黨，亦變得像其「扈從」，光是對香港反送中的態度，卻以港台體制不同，不敢發聲！須知香港人反極權，爭取自由民主人權的理念，與民主台灣一致，這是為公義人道而戰，乃是普世價值！

打著中華民國旗號者，幹的卻是中華人民共和國或中國共產黨所希望併台統一的事！就連一向反共的中國國民黨，亦變得像其「扈從」。（資料照）

然而，國民黨和韓國瑜竟與紅媒，乃至中共同路人沆瀣一氣，非但將爭取民主港人視為另類，或「港獨」，對於各種施暴橫行，均予袖手旁觀。

即使近月有韓粉在高雄市議會法制機關鬧事，甚至議員遭辱罵，或暴力恫嚇，身兼公職的韓市長，依然不予譴責及處理，徒縱容其支持者恣意妄為，心態可議！

現在穿國旗裝，或高喊中華民國者，反不遵守中華民國法制，卻藉言論自由之名，行戕害國家主權及民主之實，幾與中共口徑一致，期顛覆民主台灣歸順中共！

而政府則徒有國安五法及保護人民身家安全，和免於暴力及恐懼的自由等法律，卻並未認真落實執法，致常陷民衆於惶惶不安，顯巳怠忽職責，令人遺憾。

足見徒法不足以自行，當局必須拿出魄力擔當，厲行法治，才是正辦！

所謂選舉無法律假期，對暴力更是「零容忍」，相信公義者，已無退路，朝野黨派均不得做出有違民衆安全、社會安全及國家安全之事，亦須嚴格執行相關法令，像何韻詩來台參加大遊行，統促黨徒竟以帶毒紅漆施暴，嚴重影響中華民國民主形象和聲譽，兹事體大，自應嚴懲不貸！而今後舉凡涉及國安五法，皆須比照嚴辦，以正視聽，否則光說不練，民主台灣危矣！

如今中國共產黨利用軍事強權橫行，國際有目共睹！美國朝野不分黨派，定義中共為違反人權自由民主的極權國家，必須以壯大經貿、科技、軍事實力制衡，否則將是世人的災難！

只要看中共如何置新疆於人間煉獄中，不難見其殘暴狠毒罪行，不僅把七百萬人送進非人道的教育改造營，極盡殘虐之能，猶强將「清真寺」中國化，不倫不類，復對異議分子不是極刑，便是摘器官等種切，己到了人神共憤地步！

當地中共高層最經典的一句話，就是：「不聽共產黨的話，就把你消滅！」現在港台兩地的紅色牛鬼蛇神的氣燄，不正是如此囂張！四處恐嚇、暴力威脅，無所不在！猶打著民主反民主，利用言論自由製造分化、對立，更時時為虎作倀，麻醉民心，引狼入室，以遂中共併台統一陰謀！根本無視中華民國法律規範，反組成律師團掩護作奸犯科挑戰民主。諸此種切惡行，自須群策群力防治，才是維護民主台灣長治久安，永續經營之道！

最近訪台的德國詩人吳爾夫比高曼（Wolf Biermann），幼時飽經納粹暴政苦難，他說：只有先自由，才有真正的財富！只追求富裕而放棄自由，將一無所得！」無疑是暮鼓晨鐘！在吾人享有自由民主之時，自須倍加珍惜愛護，任何破壞自由民主台灣者，就是公敵，更須筆誅口伐，以法繩之，始能擁有民主的樂土！

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