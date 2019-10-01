自由開講》擁抱新世代，堅守台灣主權共迎未來

◎木宇同

明年的總統大選，是台灣邁入二十一世紀後的第二十個年頭。二千年台灣人民完成了首次政黨輪替，我們的國家政治權力結構邁向新紀元，萬年執政的政黨終於失去政權。

但是這二十個年頭過去，民進黨從執政又在野又重返執政，台灣跟中國的競爭也愈形激烈，二千年的新生世代明年也已經成了可以決定國家走向的首投族。

是時候，我們該停下腳步仔細思考，這二十年來，台灣社會面臨了什麼挑戰？什麼問題從來都沒有改變？而又什麼問題已經逐漸被台灣人民淡忘，但任何想贏得大選的政黨都必須提出的問題？

這二十年來，台灣人民從來沒有獲得改變的問題，就是中國的赤色鐵蹄想染指台灣。過去，中國共產黨只敢在外圍嘶吼，1996年用飛彈試射、2000年用朱鎔基的嘴巴來恐嚇台灣人民不可以搞台獨，但是台灣人民都沒有被嚇大，依舊尊嚴的完成民主選舉。

如今，中共不玩主動的恐嚇，改以秘而不宣的方式，暗地裡的破壞台灣的民主基石，大搞紅色滲透，玩無聲入侵。以至於現在台灣內部甚至有人開始主張一國兩制不錯，台灣應該試試看、談談看。我們似乎都已經快要忘記一國兩制是什麼東西？

看看香港的情況，一國兩制不管是台灣版或香港版，結果都是中共說的算，絕不會有什麼優惠。台灣人民在明年總統大選與國會選舉，應該要謹記，凡親中政客，就是想、甚至在台灣為中共的統一尋找空間，這個是台灣人民必須堅定拒絕的。

看看香港的情況，一國兩制不管是台灣版或香港版，結果都是中共說的算，絕不會有什麼優惠。圖為香港歌手何韻詩出席「929台港大遊行」前接受媒體聯訪時，遭不明人士潑紅漆。（中央社）

此外，我們更需謹記，台灣人民的前途應該由台灣人民自己決定。絕不是什麼黨派授權的代理人，就可以去跟中國共產黨「稱臣納貢」的換回什麼福利。台灣現在的國號叫「中華民國」這個現狀，即便政黨輪替已經三次，結論也尚未改變。此時此刻，我們就必須守護好這個國家，並且讓中國政府知道，台灣是台灣人的台灣，是太平洋的台灣，是地球村的台灣！

民進黨過去執政的經驗，不管是核四、一例一休、老車汰換等，主要目標都是在永續經濟。中國國民黨執政之後，也不敢貿然啟用核四，更不敢廢除週休二日制度。台灣即便在下個二十年，都不可以在勞權、環境問題上走回頭路。去年民進黨地方大選遭遇空前挫敗，公投案更是全盤皆輸。但是我們必須堅信「聯合國永續發展目標（SDGs）」的訴求應該是台灣必須走的路。永續台灣，降低過勞，社會保護的目標絕不可走回頭路。

或許議題的溝通說服不夠，也許我們不要貿然的大破大立，但是台灣人民應該想想我們的後代子孫要過什麼生活？二十年後，今天的首投族想要的是什麼樣的未來？永續台灣將能讓我們有更多的機會，環境更和諧，台灣人民才能有好的未來。

台灣人民在這二十年中，不但給與本土政黨當家作主的執政機會，甚至讓本土抗中保台的政黨們共同完成國會首次政黨輪替。

台灣人民在這二十年中，不但給與本土政黨當家作主的執政機會，甚至讓本土抗中保台的政黨們共同完成國會首次政黨輪替。圖為民進黨28日舉行全代會。（資料照）

但是去年民進黨與許多本土政黨共同提出的政見，不是遭到否決就是沒有獲得青睞。因此，今天民進黨通過的「社會同行世代共贏決議文」，就是要講清楚自己的目標，勇敢向台灣人民對話，並且徹底反省自己過去三年的得失。我們相信任何政黨只要訴求清楚正確，守護主權堅定，台灣人民都會善良的伸出手，拉他一把來守護我們的國家，我們的台灣。

（政治研究）

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