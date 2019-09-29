自由開講》還我議員均可質詢的權利 不要市長六點烙跑小確幸

打狗黑大

高雄市議會這幾天時常登上新聞版面，國民黨團為了讓韓國瑜市長準時下班，要求每天議會只能最晚開到六點半，因此還有了「抽籤抽中才能質詢市長」這種史上最扯的方式，作為高雄市民的我們，真的看不下去了！

過去陳菊擔任市長時，議會為了讓所有議員都能充分表達自己意見，也維護所有議員該有的權利跟義務，經常質詢到晚上，甚至快十點都尚未散會；然而現在，議會卻要部份議員放棄自己該有的權利，利用不公平的政黨協商方式，逼迫大家同意下午六時準時下班，這樣將會有超過22位議員無法替我們發聲。

也因為如此，議會居然要議員抽籤，抽中才可以質詢，沒抽中就要被犧牲原本可行使的職權，難道議員要質詢，也要先燒香拜佛求得好運氣，求老天保佑自己被抽中，才可以質詢市長嗎？

議會居然要議員抽籤，抽中才可以質詢，沒抽中就要被犧牲原本可行使的職權，難道議員要質詢，也要先燒香拜佛求得好運氣，求老天保佑自己被抽中，才可以質詢市長嗎？（資料照）

這樣的限縮，根本讓人難以想像是我們現在所在的高雄，是一個民主國家該有的行為。

身為一個地方議會代議士，除了平時提供我們這些無權勢的人民一些幫助與協助之外，最重要的就是監督我們的市府做事有沒有亂搞，而這重要的監督方式就是在議會內質詢政府官員。現在高雄市居然要開先例，用抽籤決定誰能質詢、誰要喪失權利，這樣我們選出的議員不能質詢，我們該怪他手氣差，還是該怪議會「卡」他？

為了捍衛議員都可以質詢的權利，民進黨不斷要求討論結束時間，然而國民黨卻利用多數席次要求結束討論，這樣以多數暴力，來損害我們每一票所投出代表我們的代議士之權利，很難想說這是21世紀臺灣地方議會該有的現象。

更難以想像，假如往後真的又讓國民黨在中央國會席次過半，現在這種利用多數席次暴力，卻不為人民著想的行為會不會再一次發生，進而表決出對於我們百姓不利的法案或議題，甚至哪一天就出賣了臺灣也說不定，這讓我們老百姓感到十分不安。

我們都很擔心臺灣成為下一個香港，而韓國瑜先前進出中聯辦，又高舉九二共識的大旗，卻忽略掉九二共識已被習近平表明就是一國兩制，這些種種作為都讓我們擔心，韓國瑜會不會是下一個臺灣版林鄭月娥。

韓國瑜身為一個總統候選人，所屬的國民黨團在地方議會上就給予韓「下午六點下班」這樣的「小確幸」，地方議會就如此，很難以想像未來如果讓韓國瑜選上總統，我們的立法院會變成什麼樣子。若韓國瑜市長對於市政有把握，對高雄改革有信心，請自己主動要求恢復每一位議員都能質詢的權利，讓我們高雄市民所選出的議員，能為我們的市政充分發揮監督的力量吧！

（作者為服務業從業人員）

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