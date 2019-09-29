自由開講》高雄市議會禁止議員質詢的決議根本違法亂政

柯嘉斯

高雄市議會日前召開黨團協商，在國民黨籍的議長許崑源及過半的國民黨黨團主導下，通過議會質詢須準時在晚間6點半下班。國民黨團主張會有這樣的提案，目的是為了「增進會議效率」。

問題是按照慣例，無論是在中央的立法院或是地方的議會，只要事涉民意代表的質詢權，通常都可以讓議員暢所欲言的行使質詢權，從來沒有這種要求要準時下班的先例出現。

地方制度法48條明文規定，「直轄市議員定期會開會時，有向前項各該首長或單位主管，就其主管業務質詢之權」。質詢權並非僅是民主學理上的權力，更是現行法制保證地方民意代表的權利及義務。（資料照）

事實上，就筆者的觀點看來，高雄市議會的這項決議，不只違反民主與現行法治，更是賞了韓市長一個大大的耳光。

因為在台灣的政治體制中，地方代議士由選區內的選民選出，負責代表選民，除了為選民監督市長，更要將選民的聲音傳入議會中。而市長除了要對人民負責，更要接受議會的檢驗對議會負責。

況且在地方制度法48條也明文規定，「直轄市議員定期會開會時，有向前項各該首長或單位主管，就其主管業務質詢之權」。證明質詢之權並非僅是民主學理上的權力，更是現行法制保證地方民意代表的權利及義務。

而高雄市議會國民黨團通過讓韓市長準時下班的做法，會讓會議期間只夠讓42位議員質詢，無異是變相剝奪近1/3議員的質詢權，不僅違反民主原則，更是違反法律的明文規定。

筆者想問國民黨團，為什麼不敢讓所有議員行使他們監督市政的天職呢？還是國民黨議員也知道韓市長為了選總統使高雄市政廢弛，不讓議員質詢，是為了避免草包現形呢？

韓市長在過去被抓包，上班時間躲家裡，到11點多的時候才出門，高雄市府對此回應「市長的工作是責任制」，沒有上下班的問題，所以自己也不是晚出門，而是在家都在工作，在家處理公務。

筆者想請問，如果韓市長真的如此孜孜不倦的辛勤工作，連在家都在批公文，沒有下班時間，為何不出來疾呼高雄市國民黨團，不該如此剝奪議員的權利，韓市長更應該大方的接受議員的質詢，這樣才能顯現出韓市長在市政上下的苦功，不是嗎？

國民黨團要議會只能問到六點半，要讓市長準時下班的做法，無疑是賞了韓市長一巴掌，證明韓市長的市長工作根本就不是責任制。而是「想遲到就遲到」、「想離開就離開」的「隨便制」。

筆者認為，國民黨的心態就是，「反正國民黨議員在高雄市過半，因此可以橫行無阻」，在過去國民黨占議會多數時，國民黨籍議長可以羞辱市長、嗆市府「要民進黨多選幾席」，現在可以為了護航整天想選總統的草包市長，剝奪議員的法定權力。

當國民黨僅是為了讓草包市長順利選總統，都可以如此不擇手段，殊難想像，如果今天國民黨國會過半、總統當選，將會如何藐視法治？是不是也會比照辦理，限制立法院的質詢權？

在當天的施政報告中，韓市長把原本僅要25分的市政報告，照本宣科照稿唸了1小時，吹捧自己的政績。筆者想跟韓市長說，如果韓市長真的覺得自己市政做的這麼好，還不趕快下令國民黨團取消這種違法亂政的準時下班限制，讓議員可以好好質詢，盡他們做為民意代表的責任！

（作者為智庫研究員）

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