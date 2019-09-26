自由開講》抽籤質詢的市政奇聞

吳尊霖

根據新聞報導，日前高雄市議會召開黨團協商，通過了所謂的「準時下班條款」，也就是讓高雄市長韓國瑜可以準時在九月二十六日、二十七日晚上六點半以前結束備詢。為了確保程序可以順利進行，二十六日早上甚至進行抽籤，而絕大部分的人都抽不到時間內可以質詢的籤，這簡直就是民主笑話。

韓國瑜無心市政工作，落跑去選舉總統，這早就已是高雄人皆唾棄的醜聞。然而，高雄市長有愧職守也就罷了，竟然連中國國民黨的高雄市議員都有樣學樣，自我閹割質詢權，連最基本的高雄市議會所規範的議員職責是什麼都搞不清楚，好意思拿納稅人的薪水？連質詢都不做，議員要不要乾脆變成市政府的職員算了？

高雄市議員竟然必須靠抽籤才能夠市政質詢，這簡直就是民主笑話。（資料照）

台灣地方自治正常改選，比起萬年國會還來得早許多。台灣地方議會的生態千奇百怪，也出過屏東縣議長可以因為不滿議員質詢而開揍的，但是就是從未見過、聽過有「議會不准議員質詢」的。

或許國民黨會咬文嚼字的表示，他們「沒有」禁止議員質詢，但是我們什麼時候看過有議會宣布下班時間的？更何況議會明明規定了清楚的質詢時間，是質詢者必須遵守的規範，如果有議員未能準時結束，那當然可以限制其繼續拖延質詢。但是從不曾看過可以「下班」為由，禁止議員質詢的。

若我們以立法院為例，衛生環境委員會就經常質詢時間拉長到下午都無法結束，讓許多備詢的政府官員餓著肚子也必須撐完，號稱是立法院最血汗的委員會；但是，也因為衛環議題非常重要複雜，從來沒有輪值的主席、召委會以準時下班為由，禁止立委質詢的。

若說到全院會的總質詢，行政院長也常常備詢到非常晚，若說真的時間來不及，也可以協調跟立委之間互換，或是執政黨立委縮短質詢時間，但就是不可能會以準時下班為由，禁止立委質詢。

舉這些例子，只是想提醒中國國民黨的市議員，小心弄巧成拙，聰明反被聰明誤。各縣市議會都有質詢，高雄市議會此惡例一開，難道其他縣市的選民會看不懂嗎？如果台北市議會、新北市議會等等都有樣學樣，豈不天下大亂？

而國民黨諸公，就不怕真的被當作是韓國瑜準備不充分，所以只好出此下策，限縮質詢時間嗎？而韓國瑜自己也曾經是台北縣議員跟立法委員，國民黨高雄市議員這樣陷你於不義的作為，難道你不會勸阻嗎？還是，你也做賊心虛呢？

我們真心奉勸國民黨高雄市議員們懸崖勒馬，別再當韓國瑜的拖油瓶、高雄市形象的破壞者。我們相信韓國瑜市長一定會在經歷上次的備詢表現不佳之後，痛定思痛，這次一定可以好好表現他最好的一面。請國民黨議員不要陷韓國瑜於不義，如果你們不想質詢，就把時間讓出來，給其他議員暢所欲言。

相信韓市長最有「林北等你」的氣魄，也不會加以阻攔。讓高雄市議會盡快恢復平靜，結束這場鬧劇吧！

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（政治工作者）

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