自由開講》韓國瑜市長，問題根本不在質詢時間！

吳昇

日前高雄市議會在中國國民黨議員過半之下，強力主導未來市議會質詢必須「準時於下午六點半結束」。此舉一出無不讓外界震驚，尤其是市議員職責在於向市長提出質詢，怎麼會任意限制自身職權，反過頭成為行政首長的捍衛者呢？

高雄市議員的職權，根據高雄市議會明定議員職權的部分，有調查權、聽政權、提案權，其中也當然包含質詢權：「市議會每次定期大會開會時，市長應將施政方針...接受質詢。」甚至可以說，質詢權應該是所有議員權責當中，最重要也是最基本的。

過去，韓國瑜市長也曾經當過台北縣議員和立法委員，應該知道質詢是多麼天經地義的吧！難道國民黨莫名的限縮時間，只是為了增加韓國瑜市長參選總統的勝選機會？結果今天在短短不到半天的時間，韓國瑜一句「我什麼時候說過高雄市要開採石油」，再遭打臉！顯見根本不是質詢時間的問題啊！

韓國瑜市長啊，到底什麼政見才算數啊？您說的，還是競選公報說的？到底是都不算數，還是都算數？還是隨心所欲，隨便就好。（本報合成照）

我們現在就可以告訴韓國瑜市長，過去的韓國瑜是怎麼穿越時空打臉現在的自己。根據中央社去年8月的報導，「韓國瑜主張在太平島採礦並股票上市。他說，屬於高雄市旗津區轄管的太平島可以吸引國際資金開發石油礦、可燃冰等，讓市府做莊開發太平島豐富的石油礦，外債有機會一筆勾銷」；最挺韓國瑜的旺中也這麼報導：「韓國瑜說，太平島隸屬高雄市旗津區...估計有200億桶石油與豐富礦產，相信能解決高雄負債問題」。

假若韓國瑜自己說要以選舉公報上有明載的政見，才算是可以落實的政策，那麼我要請問韓國瑜，您自己在競選公報上稱要成立青年局，做到了嗎？根本至今都還在紙上談兵。至於愛河的愛情摩天輪，從來也沒有出現在競選公報之上，您怎麼又急急忙忙的要落實？還號稱八月底要動工，至今什麼影子也沒有！

韓國瑜市長啊，到底什麼政見才算數啊？您說的，還是競選公報說的？到底是都不算數，還是都算數？還是隨心所欲，隨便就好。那現在您參選總統講的政見能當真嗎？

我們請國民黨議會黨團以及韓國瑜市長自己想清楚，胡搞議事規則絕對是救不了選情的！只要你無心市政，就算只是質詢二個小時，都足以證明您不只不適任高雄市長，更不夠格擔任國家元首！

（作者為高雄市民）

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