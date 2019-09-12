社論》國民黨如何對國人交代？

時至今日，韓國瑜更像是完全豁出去，不在意社會視聽，連飆髒話、江湖混話，絲毫不以為忤，則其人之德是否足以配總統大位，選民的眼睛應該可以看得清楚。圖為九月八日韓國瑜三重造勢大會。（記者簡榮豐攝）

國民黨提名的總統參選人言行備受爭議，民調支持度不斷下滑，引發黨內憂心，不僅總統勝選機率降低，且可能衝擊立委選情，以及高雄市長是否遭到罷免，造成三輸的局面。尤有甚者，上週韓國瑜在三重造勢，更引爆用語低俗粗鄙，韓粉噓馬英九前總統下台，及指控絕大多數名嘴拿黑錢等插曲，造成軒然大波。加上天下雜誌公布的地方首長滿意度調查，韓國瑜墊底，成為最後一名。投票支持韓國瑜登上市長寶座的高雄市民，短短九個月之後，不但沒有發大財，且被韓市長背棄，更被貼上全台最後一名的污名，真是情何以堪。

韓國瑜由自我標榜「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」的庶民英雄，淪為被嘲弄揶揄的對象，負面聲量竄起，其之不安於市長之位，進而覬覦國家元首大位，固然是向下沉淪的癥結；但是將此一背離對選民承諾之參選者予以合法化，助長此一民主歪風者，非國民黨莫屬。國民黨這個「開國政黨」，歷經百年的興衰起伏，雖然幾度搖搖欲墜，卻仍能多次再起，不可不謂是政黨史的奇觀，也凸顯其擁有堅實的社會支撐力量，係特定族群的心靈投射對象。何以才經過去年底的壓倒性勝利，藍綠版圖全面翻轉，明明可以乘勝追擊，贏回政權，竟然在短短數月之內再度陷入苦戰，甚至可能全盤皆輸的局面？政黨輸贏，固然「盈虧自負」，但是以「社會企業」角度視之，政黨難道不該為錯誤的提名人選，向社會大眾道歉嗎？

此次國民黨的總統提名為何是一種嚴重的錯誤？首先，以特定人一時的民調高低為唯一提名標準，棄擁有豐厚黨政歷練，願意接受挑戰、承擔責任者於不顧，頻頻變更初選辦法，讓才剛上任市長的韓國瑜得以「被動參選」的名義參與競逐，造成黨內的離心離德，以及初選之後無法弭平的糾紛。平心而論，如果國民黨的錯誤僅止於此一階段，那也是政黨的家務事，旁人無須置喙。然而，提名韓國瑜所衍生的問題顯然不止於此，其之才德是否配位，以及所代表的保守威權思維，已然關涉公眾利益及國家未來，這一點國民黨絕對難以撇清關係。

韓國瑜才德是否配位，由一些跡象可以一窺端倪。韓在去年選舉時無論遭逢任何質疑，均無傷分毫，簡直就像擁有金鐘罩鐵布衫，如今卻一言一行莫不淪為多數國人KUSO的對象，韓營代表在談話性節目中更是無力論辯施政藍圖，只能全力為其爭議言行辯護。最後無力反駁，竟然只能以莫須有的「黑韓產業鏈」、「名嘴收黑錢」指控，企圖阻絕外界的質疑。時至今日，更像是完全豁出去，不在意社會視聽，連飆粗俗混話，絲毫不以為忤，則其人之德是否足以配總統大位，選民的眼睛應該可以看得清楚。就「才」的方面，韓在市長選舉時提出各種天花亂墜式的政見，所謂「愛情摩天輪」、「太平島挖石油」、「F1賽車」、「人進來、貨出去」、「高雄發大財」等，如今無一兌現，或者展現努力達成目標的企圖心。更嚴重的是，日前天下雜誌公布的地方首長滿意度調查排行，韓市長居然敬陪末座，成為全國倒數第一。藍營一再批評有意參選的郭台銘缺乏正當性，民眾難道不可以反問國民黨︰提名政見幾乎全數跳票，承諾仍止於夢幻泡影，且政績全國最差的韓市長參選總統，有何正當性可言？

韓市長的才德不配位，不足以成為全國的表率，已是清楚的事實。尤有甚者，其係以仇恨、族群與威權意識做為選舉動員、號召支持者的工具，與民主的台灣所呈現的多元、自由及「愛與包容」的社會氛圍完全扞格不入。台灣由威權轉型至民主，自由與人權的普世價值已像陽光、空氣、水一般，是維繫生命不可或缺的要素；但韓的爭議言行，充滿了威權、歧視與粗暴色彩，國旗、軍歌及琅琅上口的鄉野俚語，已經淪為其攻擊對手，製造仇恨，破壞社會團結與壓制多元化的工具。事實上，以仇恨做為動員群眾的選舉手法已在台灣出現，如此操弄的政客一旦當選總統，恐將成為台灣民主的危機。而此一危機的釀成，國民黨顯然是始作俑者，難道不該給國人一個負責任的交代嗎？

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