自由開講》我與茂哥的二三事 ~追憶詹德茂

◎蔣德綱

今早驚聞茂哥走了，我久久不能釋懷，哀慟逾恆！天妒這位才子，未免太過無情。

詹德茂，如果在谷歌搜尋會出現音樂作詞人，周華健許多膾炙人口的雋永歌曲，他寫得真的好棒。然而他成名更早的是在兩岸尚未開放交流前開創電視節目先河、捧紅"光頭凌峰"的"八千里路雲和月"行腳節目，茂哥是文案旁白的操刀手、總策畫，大江大海、縱橫古今，才華洋溢，真的好棒。

周華健（中）許多膾炙人口的雋永歌曲，出自作詞人詹德茂之手。（資料照）

我與茂哥短暫接觸的時間約莫在2000年後，從擺渡人音樂工作室，搬到華茂傳播初期的那段時間，勾起我的回憶是當時映入眼簾的那幕景象：他的書好多啊。那時，我還在報社工作，不知道哪來的勇氣，想做新聞類電視節目，帶著長期蒐集NGO團體報導過的新聞、不公不義的故事，厚顏登門求教茂哥。

換做別人，肯定只會冷笑我傻，可茂哥不是這樣的人。他很有耐心的聽我說，......初步結論是：這樣的題材觀眾不會愛看、電視公司冷酷無情只看收視率、製作費拮据賺不到錢......我們拗了很久，最後，他接下我的企劃案，我們在衛視中文台製播一季13集。

都是一些什麼故事呢？其實都是微不足道的社會底層小老百姓辛酸事，台灣社會有的是街坊庶民小蝦米打不贏大鯨魚源源不絕的故事，多數人選擇氣力放盡後算了，而有些人選擇不放棄繼續對抗、一直對抗、屢敗屢戰.......一種燃燒生命卻不一定能照亮世界的韌性。（司改會、檢改會、警改會、醫改會、調改會、勞陣、工殤........探訪許許多多的NGO團體）

是茂哥讓我認識溫柔的力量更強大，他改了節目名稱"正義的代價"，正義也許存在、也許不再，可是付出了一生心力交瘁、青春歲月卻是實實在在，何不讓這些人尋得情緒出口就夠了？

音樂作詞人詹德茂先生。（圖／翻攝臉書）



他也找來同是作詞人"心事誰人知"的台語歌手蔡振南當主持人，向衛視（外媒）爭取破例用台語主持，現在容易多了，在當時媒體生態中確屬難能可貴。





我們後來還完成"床前明月光"記錄柏楊生前最後一段的紀錄片拍攝，以及始終未能如願開拍的'中國醫生"，不忍見中醫醫術失傳，讓茂哥這位中醫之子徒留遺憾。

"莫忘世上苦人多"，政治人物講來容易，往往居高位者僅略懂略懂，茂哥是佛門中人，常懷慈悲，放心不下，人生最後一程竟還踏訪金門砲戰陣亡將士孤墳，罣念一輩子、踽踽苦行一輩子.......

茂哥，好好歇歇。

（作者為文史工作者）

（附註：這場大家與茂哥告別的日子，訂於108年10月1日星期二上午九點，於台北市第一殯儀館【景行廳】舉行。）

作家張大春寫給詹德茂的悼詞



作家張大春寫給詹德茂的悼詞。（作者提供）

周華健臉寫給詹德茂追思文

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