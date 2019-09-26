自由開講》技術被偷光，別再拿ECFA早收清單來唬台灣人

錢永旺

馬英九前總統最近不甘寂寞，到處趴趴走演講他的豐功偉業，似乎忘記他9.2%的名號從何而來，也忘記在他完全執政的優勢下，把國民黨徹底打趴。最近網路流傳說，蔡政府不願意跟中共交流，未來ECFA的早收清單，539項產品關稅會調回來，變成對台灣經濟制裁的手段，但真的如此嗎？

馬英九前總統最近不甘寂寞，到處趴趴走演講他的豐功偉業，似乎忘記他9.2%的名號從何而來，也忘記在他完全執政的優勢下，把國民黨徹底打趴。（資料照）

先來看台灣中部最重要的工具機產業，當初簽ECFA早收清單，工具機對中國出口成長不如預期，因為德日大廠本來就是市場的主流，台灣的工具機雖然比中國本地產的還好，但高規格工具機打不贏德日大廠，中低規格面臨中國補貼的價格戰，所以降低關稅後只有一、二年成長的光景，就打回原形。

中共給工具機列入早收，讓自己培養的企業受到競爭，他們也不是笨蛋，早就設定2014年工具機早收清單要落日，除非附帶條件，在中國生產比例要達到50%以上。這是陷阱，先讓你擴大產線多賺一、二年，再逼移去中國生產，藉此偷你的技術，最後反過來在全球外銷市場打你，這就是這幾年台灣工具機面臨衰退的原因。ECFA降稅早收清單，根本是木馬屠城記裡的木馬。

龍膽石斑、虱目魚的慘況更不用說了，這幾年只要有去海產店、熱炒店吃過飯，都知道，台灣的龍膽石斑本來外銷、內銷都非常熱門，價格也不錯。共產黨用同樣的手法，先跟你大量購買，或要求你契作但必須與中國的公司合作，在中國打開市場後，邀請業者到中國養殖，然後又是偷技術，養殖成功轉賣回台灣，把台灣的養殖市場打趴。

中國用我們的龍膽石斑跟老虎斑混種養成「龍虎斑」，不只打趴我們的養殖場，2019年估計讓台灣出口產值爆減30億元，背後是中國用國家力量補貼養殖漁業，開始跟台灣搶國外出口市場。這就是ECFA降稅早收清單的「養、套、殺」。

最後再說納入早收清單產值較大的石化業，當初石化業在2012、2013、2014確實有所成長，在2013年的高點為止成長到將近95億美元，2010年是66億美元，成長近30億，但到了2014開始走下坡，到2016年為止已經降低到61.5億美元，比2010年簽訂早收前還低！

究其原因，中共之所以願意第一波把台灣石化業納入早收名單，是因為那幾年中國的石化廠還在建廠、擴產，國內產能趕不上，石化原料又是工業之母，所以先開放讓台灣業者可以低關稅進口。但詳看馬政府簽的內容，在石化產品裡台灣業者最有優勢的PTA（純對苯二甲酸）卻沒有被納入，因為中國要發展自己的石化產業鏈，他們要等到自己的技術跟規模都跟上來，才願意開放。

這就是中共ECFA早收清單的目的，壯大中國產業，邊緣化台灣強項。

至於我們開放給中國的早收清單，如何打趴本土企業，很多中小企業主都很清楚，全部都是台商血淚。舉例來說，光是一個不鏽鋼板以台灣本地七成低價來搶市、傾銷，造成整個產業上下游停擺，有些冷軋廠最慘的時候產能利用率低到20%以下，這是中共用大量補貼中國鋼鐵來打趴台灣最重要的基礎重工業。

馬政府的ECFA讓利，雙向來看，都是在掏空台灣產業，這種「讓利」其實是「吸血」、「吸毒」，能直接吸乾你就立刻下手，不能吸乾你就給你甜頭，賺錢擴大產線又離開歐美日原來的市場，到時候訂單刁難你，就像吸毒上癮一樣，最後被予取予求。

這才是中國ECFA早收項目讓利的真相，請藍營不要再用這個差點害死台灣的政策恐嚇人民了，換點新招吧。

（作者為大學教授）

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